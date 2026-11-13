КУБ дня. Про регистрацию бухгалтеров-аутсорсеров в Росфинмониторинге

Наша подписчица спрашивает:

«Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю: обязанность регистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга возникает у всех бухгалтеров на аутсорсе или только у тех, кто оказывает услуги, подпадающие под требования 115-ФЗ? Если бухгалтер занимается исключительно ведением бухгалтерского и налогового учета, без управления денежными средствами и совершения операций от имени клиента, регистрация обязательна?».

Мнение комментаторов разделилось. Кто-то отметил, что ведение учета не подпадает под обязанность регистрации. Другие же отметили, что ведение учета считается обеспечением деятельности.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, нужно ли регистрироваться в Росфинмониторинге, если бухгалтер ведет бухгалтерский и налоговый учеты клиентов?