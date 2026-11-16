Почему декабрь — крайняя точка

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится по состоянию на 31 декабря 2026 года, и ее результаты фиксируются последним днем года — «переиграть» их в январе нельзя. Именно акт инвентаризации, письменное обоснование и приказ руководителя — обязательный комплект для списания безнадежного долга (п. 77 Положения № 34н).

Порядок до 31 декабря простой: расшифровать остатки по счетам 62, 60, 76, оценить по каждому долгу наличие основания для списания и успеть оформить документы до закрытия года. Пропустили основание в декабре — рискуете растянуть списание на следующий год со всеми налоговыми последствиями, о которых ниже.