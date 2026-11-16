Минфин в свежем письме окончательно прояснил судьбу НДС с авансов, по которым должник так и не отгрузил.
Почему декабрь — крайняя точка
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится по состоянию на 31 декабря 2026 года, и ее результаты фиксируются последним днем года — «переиграть» их в январе нельзя. Именно акт инвентаризации, письменное обоснование и приказ руководителя — обязательный комплект для списания безнадежного долга (п. 77 Положения № 34н).
Порядок до 31 декабря простой: расшифровать остатки по счетам 62, 60, 76, оценить по каждому долгу наличие основания для списания и успеть оформить документы до закрытия года. Пропустили основание в декабре — рискуете растянуть списание на следующий год со всеми налоговыми последствиями, о которых ниже.
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Какие долги считаются безнадежными
Перечень оснований — в п. 2 ст. 266 НК. Он закрытый: нельзя просто «больше не верим в возврат» — нужно основание и документ.
Основание
Документ-подтверждение
Когда долг становится безнадежным
Истек срок исковой давности (3 года)
Акт инвентаризации ИНВ-17, договор, накладные, документы о течении срока
День после истечения срока
Ликвидация должника или его исключение из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ
Дата внесения записи в реестр
Пристав окончил исполнительное производство из-за невозможности взыскания
Постановление ФССП
Дата постановления
Должник — физлицо списал долг в банкротстве
Определение суда о завершении реализации имущества
Дата определения
С 2026 года правила уточнил закон № 425-ФЗ:
в резерв по сомнительным долгам теперь можно включать штрафы, пени и неустойки, подтвержденные вступившим в силу решением суда, — при условии, что основной долг по тому же договору признан сомнительным, а санкции связаны с реализацией товаров, работ или услуг (на займы и кредиты правило не распространяется);
безнадежными признаются права требования по кредитам, приобретенные банками и коллекторами из госреестра, а также права требования гарантирующих поставщиков энергии, купленные по номиналу.
Главный поворот 2026 года: в каком периоде списывать
Прежде правило было удобным: если основание списания пропущено в прошлом периоде, долг можно учесть в периоде обнаружения — например, при инвентаризации. Так писал Минфин (письмо от 01.07.2019 № 03-03-06/1/48327) и подтверждал Верховный суд.
С 2026 года заработала оговорка из закона № 425-ФЗ: ошибку прошлого периода нельзя исправлять в текущем, если ставка налога с тех пор выросла. А ставка налога на прибыль выросла: с 2025 года — 25% против 20% в 2023–2024 годах.
Практический итог:
долг, ставший безнадежным в 2023–2024 годах и найденный сейчас, в расходы 2026 года не попадает — только уточненная декларация за период признания;
долг, ставший безнадежным в 2025 году, можно учесть в текущем периоде — ставка та же, 25%;
долг 2026 года списывается в обычном порядке: в том квартале, когда появилось основание.
Мотивация считать: каждый миллион безнадежного долга, списанный вовремя при наличии прибыли, экономит 250 000 ₽ налога. Долг, «застрявший» между 2024 и 2026 годами, — всего 200 000 ₽, да еще и с уточненкой за старый период.
Отдельный нюанс — срок давности. Три года отсчитываются с даты, когда должник должен был заплатить, но прерываются, если должник признал долг: подписал акт сверки, признал претензию, попросил отсрочку. После перерыва срок идет заново. Поэтому подписанный директором должника акт сверки способен «омолодить» долг на годы — проверяйте это до списания.
НДС при списании: две разные истории
Долг по отгрузке (вы отгрузили, вам не заплатили) — восстанавливать НДС не нужно, налог вы уже начислили при реализации. Во внереализационные расходы списывается вся сумма долга вместе с НДС (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК; письмо Минфина от 24.07.2013 № 03-03-06/1/29315).
Долг по авансу (вы перечислили аванс, поставщик не отгрузил, НДС с аванса приняли к вычету) — правило обратное: налог нужно восстановить. Минфин закрепил это письмом от 02.10.2026 № 03-07-11/86639: перечень оснований восстановления в п. 3 ст. 170 НК закрытый, но авансовый вычет «съедается» по подп. 1 п. 2 ст. 171 НК, когда ожидаемая поставка не состоялась.
Формально существует единичное постановление АС Уральского округа от 12.03.2026 № Ф09-5998/25 по делу № А76-18687/2022 в пользу тех, кто не восстановил налог, — но массовой практикой оно не стало, а у Минфина линия «восстанавливать» звучит и в более ранних письмах (например, от 16.11.2020 № 03-07-11/99550). Безопасный вариант — восстановить: авансовый счет-фактуру регистрируем в книге продаж с кодом операции 21, сумму показываем по строке 080 (и 090) декларации за квартал списания.
Про УСН: списание безнадежной дебиторки не уменьшает налоговую базу ни при каком объекте — при «доходах» расходы не учитываются в принципе, а при «доходах минус расходах» безнадежные долги в закрытом перечне п. 1 ст. 346.16 НК отсутствуют.
Три примера
Пример 1 — долг по отгрузке, срок давности истек в 2026 году.
Компания отгрузила товар 20.03.2023 на 1 200 000 ₽ (в том числе НДС 20% — 200 000 ₽), срок оплаты — до 03.04.2023. Никаких актов сверки должник не подписывал, поэтому срок давности истек 04.04.2026 — долг безнадежный во II квартале 2026 года. Списываем всю сумму 1 200 000 ₽ во внереализационные расходы вместе с НДС, восстанавливать налог не нужно. Экономия при прибыли — 1 200 000 × 25% = 300 000 ₽.
Пример 2 — старый долг, найденный на инвентаризации.
Должник ликвидирован 15.05.2024, то есть долг стал безнадежным еще в 2024 году, когда ставка налога на прибыль была 20%. Обнаружили это только при декабрьской инвентаризации 2026-го. В расходы 2026 года сумму учесть нельзя — ставка выросла до 25%. Остается уточненная декларация за 2024 год: при наличии прибыли в том году она даст 200 000 ₽ экономии с каждого миллиона долга, а разница вернется на ЕНС в виде переплаты, которую можно зачесть или вернуть. На каждый прошлый период — свой комплект документов и своя декларация.
Пример 3 — аванс, по которому поставка не состоялась.
В 2026 году перечислили поставщику 122 000 ₽ (в том числе НДС 22% — 22 000 ₽, поскольку с 01.01.2026 действует ставка 22/122), НДС приняли к вычету по авансовому счету-фактуре. Поставщик не отгрузил и ликвидировался — долг безнадежный в IV квартале 2026 года. Действия: восстановить 22 000 ₽ НДС (Дт 76.АВ Кт 68.02), зарегистрировать счет-фактуру в книге продаж, списать всю сумму 122 000 ₽ в расход. Если бы аванс к вычету не принимали — восстанавливать было бы нечего.
Документы и проводки
Комплект на каждый списанный долг:
акт инвентаризации ИНВ-17 и справка к нему;
письменное обоснование и приказ руководителя о списании;
документы о возникновении долга: договор, накладные, акты, счет-фактура;
документ под конкретное основание: выписка из ЕГРЮЛ, постановление пристава, определение суда.
Операция
Дебет
Кредит
Списан долг за счет резерва
63
62, 60, 76
Списан долг без резерва
91.02
62, 60, 76
Восстановлен НДС с выданного аванса
76.АВ
68.02
Долг учтен за балансом на 5 лет
007
—
Должник все-таки заплатил
51
91.01
Списанный долг ведем за балансом на счете 007 пять лет — если должник вдруг оживет и заплатит, сумму придется признать в доходах. В бухучете безнадежную дебиторку с 2027 года ждет еще один поворот: ФСБУ 10/2026 «Расходы» относит ее к расходам, отличным от расходов по обычным видам деятельности, — уже сейчас стоит привести справочник статей затрат в порядок.
Чек-лист на декабрь
Сформируйте расшифровку дебиторки по контрагентам с датами возникновения и погашения.
Проверьте срок давности по каждому долгу — включая акты сверки, которые могли его прервать.
Проверьте ЕГРЮЛ по всем должникам: ликвидации и исключения из реестра — готовые основания для списания.
По проверенным долгам оформите акт ИНВ-17, письменное обоснование и приказ руководителя до 31 декабря.
Разделите долги по годам признания безнадежности: 2023–2024 — уточненка, 2025–2026 — текущий период.
По авансам, принятым к вычету, восстановите НДС в квартале списания.
Списанные суммы переведите на счет 007 и поставьте на контроль на пять лет.
Декабрь здесь — не формальность, а деньги: правильный период списания при ставке 25% отличает 250 000 ₽ экономии с миллиона от спора с налоговой и уточненки за прошлый год.
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