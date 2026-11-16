Налог с вкладов, отключение виджетов Telegram и DDoS на Beget: IT за 16 ноября #78

Минфин предложил год удерживать с процентов по вкладам 13%

Поправку внесли ко второму чтению: с 1 января 2027 года налог с процентов по вкладам будут считать и удерживать сами банки — по единой ставке 13%. Если по прогрессивной шкале выйдет больше, разницу ФНС доначислит по итогам года. Сейчас удержания нет: расчёт делает служба и присылает уведомление. Перенастроить системы банки должны до конца 2027 года, пишет «Код.ру».