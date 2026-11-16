Налог с вкладов, отключение виджетов Telegram и DDoS на Beget: IT за 16 ноября #78

Минфин предложил год удерживать с процентов по вкладам 13%
Поправку внесли ко второму чтению: с 1 января 2027 года налог с процентов по вкладам будут считать и удерживать сами банки — по единой ставке 13%. Если по прогрессивной шкале выйдет больше, разницу ФНС доначислит по итогам года. Сейчас удержания нет: расчёт делает служба и присылает уведомление. Перенастроить системы банки должны до конца 2027 года, пишет «Код.ру».
Telegram отключил HTML-виджеты для всех ботов
Решение принято после серии найденных эксплойтов. В ночь на 13 ноября исследователи V12 показали новый: в Telegram Desktop 7.4.3 — версия вышла 12 ноября, уже после правок в движке виджетов — бот присылает сообщение, и на компьютере открывается «Калькулятор». Так демонстрируют удалённое выполнение кода. Павел Дуров при этом заявил, что проблемы нет, пишет «Код.ру».
Касперский: через виджеты Telegram распространяли троян WebRAT
При открытии части каналов на компьютере незаметно стартовал PowerShell-скрипт, скачивавший WebRAT (Salat Stealer). Программа даёт злоумышленнику удалённое управление системой, крадёт данные криптокошельков и аккаунтов мессенджера. Первые такие попытки аналитики зафиксировали в ночь на 13 ноября — тогда же появились эксплойты, пишет «Код.ру».
Beget попал под DDoS-атаку мощностью до 850 Гбит/с
Хостинг-провайдер сообщил об атаке 15 ноября. Мощность достигала 850 Гбит/с — это одна из самых крупных атак на российскую инфраструктуру за последнее время. Клиентам рекомендовали проверить доступность сервисов и сообщить о сбоях в поддержку, пишет «Код.ру».
Обезвреженный семь лет назад червь Retadup снова заражает компьютеры в России
Червь Retadup, который в 2019 году остановили исследователи, вернулся: он распространяется через USB-флешки и заражает компьютеры в России. Механизм тот же — заражение при подключении накопителя, но обновлённые версии обходят старые сигнатуры. Специалисты советуют проверить съёмные носители и обновить антивирусные базы, пишет «Код.ру».
Anthropic закроет Claude Design 14 декабря
Инструмент для макетов, прототипов и презентаций запустили 17 апреля 2026 года как исследовательскую версию для платных тарифов Anthropic. С сентября дизайн-функции встроили в обычный Claude: макеты и презентации теперь создаются как артефакты в любом чате. Проекты старого формата несовместимы с новым, перенос компания делает сама, пишет «Код.ру».
Биткоин опустился до трёхмесячного минимума у $62 000
Криптовалюта отскочила к $64 500, но за неделю потеряла почти 15%: 13 ноября курс был ниже $70 000, а вслед за биткоином дешевели Ethereum, XRP и Solana. Давление даёт отток из американских спотовых ETF — с 5 по 13 ноября инвесторы забрали около $1,91 млрд за семь торговых сессий подряд, пишет «Код.ру».
Windows 11 запустили на складном iPhone Duo
Сотрудник Google запустил настольную Windows 11 24H2 для ARM в виртуальной машине внутри приложения на iPhone — без удалённого рабочего стола и облачной трансляции. Управление сенсорное: когда смартфон сложен наполовину, сверху виден рабочий стол, а снизу появляются клавиатура и тачпад, пишет «Код.ру».
Видеокарту Nvidia с 8 ГБ памяти превратили в аналог A100 на 80 ГБ
Модель CMP 170HX собрана на чипе GA100 — том же, что у A100, но покупателю оставили 8 ГБ памяти, 70 вычислительных блоков и интерфейс PCIe 1.0, хотя на плате распаяно порядка 80 ГБ HBM. Запрет держат электронные предохранители; обойти их удалось провалами питания при включении. Плату для эксперимента спроектировала модель GPT-6 Astra, пишет «Код.ру».
Apple научила Siri управлять приложениями — ради будущих очков
В первой бете iOS 27.3 Siri выполняет голосовые команды для приложений и их отдельных функций. Помощника пересобирали два с половиной года на новых ИИ-моделях. Приложения самой Apple получат управление с декабрьским релизом, сторонние разработчики — только в следующем году. Ускорение связывают с очками N50, главной новинкой 2027 года, пишет «Код.ру».