Организация выдала работнику процентный заем. Однако чек на проценты она не пробила.

Наша подписчица спрашивает:

«Выдали сотруднику процентный займ на месяц, он его вернул, а оказывается нужно было бить чек на проценты, хотя помню раньше такого требования не было. Вот и что делать, превращать займ в беспроцентный и считать мат выгоду?».

Комментаторы отмечают, что чек лучше пробить — это поможет избежать претензий со стороны ФНС. Если превратить займ в беспроцентный, то чек все равно понадобится. А еще придется удержать НДФЛ от материальной выгоды.

Скриншот комментариев из КУБа

А как бы вы поступили в такой ситуации?