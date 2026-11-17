КУБ дня. Про отсутствие чека по процентам на займ физлица
Организация выдала работнику процентный заем. Однако чек на проценты она не пробила.
Наша подписчица спрашивает:
«Выдали сотруднику процентный займ на месяц, он его вернул, а оказывается нужно было бить чек на проценты, хотя помню раньше такого требования не было. Вот и что делать, превращать займ в беспроцентный и считать мат выгоду?».
Комментаторы отмечают, что чек лучше пробить — это поможет избежать претензий со стороны ФНС. Если превратить займ в беспроцентный, то чек все равно понадобится. А еще придется удержать НДФЛ от материальной выгоды.
А как бы вы поступили в такой ситуации?