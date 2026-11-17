Что точно вступает в силу с 1 января 2027 года

Новая предельная база. Лимит вырастет до 3 311 000 рублей на каждого работника. У сотрудников с годовым доходом ниже лимита ничего не меняется, а по высокооплачиваемым специалистам компания дольше в течение года будет платить полный тариф 30% — пониженная ставка 15,1% «отодвигается» примерно на 332 000 рублей дохода.

Пример:

годовой доход сотрудника — 4 000 000 рублей.

В пределах лимита: 3 311 000 × 30% = 993 300 руб.

Сверх лимита: (4 000 000 − 3 311 000) × 15,1% = 104 039 руб.

Итого взносов: 1 097 339 руб., эффективная ставка — около 27,4%.

Взносы «на травматизм» планируют передать ФНС. Тарифы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уже закреплены на 2027 год законом № 434-ФЗ: 32 базовых тарифа от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска. А вот само администрирование передает налоговикам отдельный законопроект № 617-9, внесенный в конце сентября 2026 года и пока принятый только в первом чтении. Переходные правила — уплата через ЕНС, сроки 28-го числа — еще не утверждены. Важно: на взносы «на травматизм» предельная база не распространяется — их считают со всей суммы выплат без ограничений.

Новые тарифы для отдельных льготников. С 2027 года для СОНКО и благотворительных организаций на УСН действуют ставки 15% в пределах базы и 7,6% с превышения, для религиозных организаций на 2027–2036 годы — 7,6% в пределах базы и 0% с превышения.

Взносы ИП «за себя». Фиксированный платеж в 2027 году составит 61 154 рубля, максимальный взнос с доходов свыше 300 000 рублей — 342 923 рубля. Эти цифры уже закреплены в статье 430 НК и не оспариваются.