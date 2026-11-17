Но одновременно в Госдуме обсуждают законопроект, который может перекроить всю систему: полностью отменить предельную базу и считать взносы по единому тарифу 30% с любых доходов.
Что такое предельная база и зачем она нужна
Единая предельная величина базы (ЕПВБ) — максимальная сумма выплат в пользу одного работника нарастающим итогом с начала года, с которой работодатель платит взносы по полному тарифу. До превышения лимита действует ставка 30%, с превышения — пониженная 15,1%. Чем выше зарплата сотрудника, тем раньше в течение года компания проходит этот порог.
Формула расчета закреплена в статье 421 Налогового кодекса: прогнозируемая среднемесячная зарплата по стране умножается на 12 и на коэффициент 2,3. На 2027 год Минэкономразвития заложило среднюю зарплату 119 969 рублей в месяц: 119 969 × 12 × 2,3 = 3 311 144,4, после округления — 3 311 000 рублей.
Сравнение: 2026 против 2027
Показатель
2026 год
2027 год
Предельная база (ЕПВБ)
2 979 000 руб.
3 311 000 руб. (+11%)
Тариф в пределах базы
30%
30%
Тариф сверх базы
15,1%
15,1%
МРОТ
27 093 руб.
28 935 руб. (проект, +6,8%)
Фиксированные взносы ИП «за себя»
57 390 руб.
61 154 руб.
Показатели 2027 года — проектные: окончательную величину базы Правительство утвердит постановлением в ноябре–декабре 2026 года.
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Что изменилось с 2026 года — фон, на котором строится 2027-й
В январе 2026-го заработал пакет поправок по закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ, который заметно ужесточил правила:
База выросла с 2 759 000 до 2 979 000 рублей (+8%) — больший объем зарплатного фонда облагается по максимальной ставке.
ИТ-компаниям подняли тариф вдвое: раньше они платили 7,6% со всех выплат, теперь — 15% в пределах базы и только с превышения — 7,6%.
Универсальную льготу для всего МСП отменили. Пониженный тариф 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ остался только у малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей — перечень из 54 видов деятельности утвердили распоряжением Правительства от 27.12.2025 № 4125-р. Обязательное условие для льготников — доля доходов от льготной деятельности не менее 70%. Обрабатывающим производствам доступна отдельная льгота: 7,6% с выплат сверх 1,5 МРОТ по своему перечню.
Взносы за руководителей — минимум с МРОТ. Даже если директор — единственный учредитель без зарплаты, коммерческая организация обязана начислять взносы с 27 093 рублей: это 8 128 рублей в месяц или 97 535 рублей в год.
Что точно вступает в силу с 1 января 2027 года
Новая предельная база. Лимит вырастет до 3 311 000 рублей на каждого работника. У сотрудников с годовым доходом ниже лимита ничего не меняется, а по высокооплачиваемым специалистам компания дольше в течение года будет платить полный тариф 30% — пониженная ставка 15,1% «отодвигается» примерно на 332 000 рублей дохода.
Пример:
годовой доход сотрудника — 4 000 000 рублей.
В пределах лимита: 3 311 000 × 30% = 993 300 руб.
Сверх лимита: (4 000 000 − 3 311 000) × 15,1% = 104 039 руб.
Итого взносов: 1 097 339 руб., эффективная ставка — около 27,4%.
Взносы «на травматизм» планируют передать ФНС. Тарифы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уже закреплены на 2027 год законом № 434-ФЗ: 32 базовых тарифа от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска. А вот само администрирование передает налоговикам отдельный законопроект № 617-9, внесенный в конце сентября 2026 года и пока принятый только в первом чтении. Переходные правила — уплата через ЕНС, сроки 28-го числа — еще не утверждены. Важно: на взносы «на травматизм» предельная база не распространяется — их считают со всей суммы выплат без ограничений.
Новые тарифы для отдельных льготников. С 2027 года для СОНКО и благотворительных организаций на УСН действуют ставки 15% в пределах базы и 7,6% с превышения, для религиозных организаций на 2027–2036 годы — 7,6% в пределах базы и 0% с превышения.
Взносы ИП «за себя». Фиксированный платеж в 2027 году составит 61 154 рубля, максимальный взнос с доходов свыше 300 000 рублей — 342 923 рубля. Эти цифры уже закреплены в статье 430 НК и не оспариваются.
В июле 2026 года в Госдуму внесен законопроект № 1286413-8, который предлагает радикальную перестройку:
отменить нормы статьи 421 НК о предельной величине базы;
установить единый тариф 30% для всех выплат без ограничения по сумме годового дохода;
для льготников (ИТ, НКО, резиденты ОЭЗ и другие) — единый пониженный тариф 7,6% на все выплаты.
Масштаб нагрузки легко оценить на цифрах (расчет по базе 2026 года). При доходе работника 5 млн рублей в год по действующим правилам взносы составят 1 198 871 рубль, по предлагаемым — 1 500 000 рублей, то есть плюс 301 129 рублей. При доходе 10 млн рублей разрыв еще драматичнее: 1 953 871 против 3 000 000 рублей — рост нагрузки на 53,5%.
Есть и вторая инициатива — законопроект № 1214509-8: он предлагает снизить льготный тариф для малого и среднего бизнеса с 15% до 10%.
При этом эксперты дают законопроекту об отмене базы невысокие шансы: взимание повышенных взносов без соразмерного увеличения страховых выплат (пенсий, больничных) противоречит базовым принципам страхования. Но само направление дискуссии стоит держать на радаре.
Как новая база повлияет на пособия и пенсии
Предельная база работает и в другую сторону — через расчет пособий. Максимальный размер больничных и декретных считается из лимитов за два предшествующих года. Для пособий 2028 года это будет сумма баз 2026 и 2027 годов: 2 979 000 + 3 311 000 = 6 290 000 рублей. Отсюда максимальный средний дневной заработок 8 616,44 рубля, максимум декретных за 140 дней — 1 206 301,60 рубля, максимальное пособие по уходу за ребенком — 104 775,91 рубля в месяц.
С пенсионными баллами связь обратная: база стоит в знаменателе формулы ИПК, поэтому чем она больше, тем меньше баллов зарабатывает сотрудник при той же зарплате. Если доходы в 2027 году вырастут медленнее, чем примерно на 11%, работники накопят меньше баллов, чем в 2026-м.
Что делать работодателям уже сейчас
Заложить в бюджет-2027 рост базы на ~11%: для компаний с высокооплачиваемым персоналом это прямой рост зарплатной нагрузки.
Проверить право на льготные тарифы: для льготы по МСП нужно попадать в перечень приоритетных отраслей № 4125-р и подтверждать долю доходов от льготной деятельности не менее 70%; обрабатывающим МСП — соответствие своему перечню.
Для ИТ-компаний пересчитать планы с учетом ставки 15% в пределах базы — возврата к прежним 7,6% на все в проектах нет, а есть только предложение унифицировать льготников на 7,6%.
Следить за двумя документами до конца года: федеральным законом об МРОТ-2027 и постановлением Правительства о точной величине базы. Отдельно — за судьбой законопроекта № 617-9 о передаче «травматизма» налоговикам.
Пока точные цифры — проектные, но закладываться разумнее уже по ним: база 3 311 000 рублей выглядит консенсусной величиной, а судьба законопроекта об отмене лимитов прояснится до конца 2026 года. Если назовете годовые доходы сотрудников, посчитаю зарплатную нагрузку по взносам конкретно для вашей компании.
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