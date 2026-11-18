Но главная перемена не в перечне товаров, а в правилах: бизнес переводят на партионный и поэкземплярный учет, а передачу партий — только через электронные документы в «Честном знаке».
Что изменилось в 2026-м
С 1 марта маркируют сахаристые кондитерские изделия: печенье, вафли, зефир, мармелад, пасты.
С 1 мая — хлебобулочные изделия; тогда же стартовала маркировка стройматериалов, причем только в индивидуальной упаковке.
С 1 апреля под коды попали чай и чайные напитки, с 1 июня — кофе и цикорий.
С 1 июля маркируют шоколад, конфеты и жевательную резинку.
С 1 августа — готовые мясные изделия, с 1 октября — колбасные.
С 1 ноября по постановлению Правительства № 682 маркируются удобрения в потребительской упаковке; остатки, приобретенные до 31 октября 2026 года, нужно промаркировать до 30 ноября 2026 года.
По радиоэлектронике: регистрация участников — с 1 марта, маркировка для производителей и импортеров — с 1 мая.
Параллельно с 1 марта заработал поэкземплярный учет для икры, антисептиков и ветеринарных препаратов, а часть пилотных проектов продлили до 28 февраля 2027 года — их отрасли просили больше времени на подготовку.
Утвержденные даты 2027 года
Дата
Что происходит
1 февраля
ОСУ для бритв и лезвий; партионный учет молочки в наборах и групповых упаковках; маркировка наборов сладостей; вывод сладостей через кассу
1 марта
ОСУ по ЭДО для ряда групп; партионный учет молочки со сроком хранения до 40 суток; поэкземплярный учет детских игрушек; запрет оборота игрушек, произведенных или ввезенных до 1 декабря 2025 года; вывод через кассу игрушек и части медизделий; партионный учет стройматериалов
1 апреля
Старт маркировки в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) — сразу 36 товарных групп, кроме лекарств; запрет поставки удобрений без кодов
1 июня
ОСУ для растворимых напитков (чай, кофе, какао); партионный учет мясной продукции; поэкземплярный учет стройматериалов и многоразовых электронных сигарет; вывод через кассу стройматериалов, мясной продукции, чая и кофе
1 июля
Партионный учет кондитерских изделий
1 сентября
Маркировка молочных каш (постановление от 18.08.2026 № 1017); партионный учет каш; поэкземплярный учет медизделий второй волны
1 октября
Поэкземплярный учет консервов; ОСУ для хозтоваров и гигиены
1 ноября
ОСУ для бакалеи
1 декабря
Вывод молочных каш из оборота; поэкземплярный учет снеков, соусов и специй
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Срок обязательной маркировки лекарств в новых регионах источники дают по-разному: от 1 июня до 1 сентября 2027 года. Этот пункт лучше отслеживать отдельно.
Про молочные каши. Раньше их учитывали как бакалею, теперь относят к молочной продукции — со всеми ее правилами, включая партионный учет и передачу оптовых партий через УПД.
Эксперименты закрываются 28 февраля 2027-го — кто следующий
После пилота категория обычно переходит в обязательный формат в течение пары месяцев, поэтому эти группы — главный кандидатский пул:
автозапчасти и отдельные компоненты транспортных средств;
кабельно-проводниковая продукция;
полимерные трубы;
отопительные приборы: радиаторы, конвекторы, котлы;
пиротехника и огнетушители;
оптоволоконная продукция;
медицинские изделия третьей волны;
полуфабрикаты и замороженные продукты;
посуда и товары для дома;
слабоалкогольная продукция (крепость до 9%).
По автозапчастям и печатным учебным изданиям Минпромторг уже опубликовал проекты постановлений с предварительными датами: регистрация участников — с 1 марта 2027 года, нанесение кодов — с 1 апреля. Сроки пока не утверждены, но вектор очевиден.
Отдельная линия — радиоэлектроника: эксперимент продлен до 31 августа 2027 года и расширен на кассы, банкоматы, компьютеры, SSD-накопители и игровые консоли; новый пилот по этой группе запланирован до 31 мая 2028 года.
Три формата учета — в чем разница
ОСУ (объемно-сортовой учет). Передаете только наименование и количество. Но с 2027 года — исключительно через УПД в «Честном знаке»: бумажные накладные больше не работают.
Партионный учет. Указываете реквизиты документов на партию: номер декларации, свидетельства, контракта. Документы хранятся у вас, а система проверяет объемы.
Поэкземплярный учет. Передаете код маркировки каждого конкретного товара. Самый строгий формат — для дорогих и чувствительных к подделкам категорий.
Чек-лист для бизнеса
Сверьте ассортимент с кодами ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2 в постановлениях: попадание под маркировку определяют коды, а не название товара.
Повторная регистрация не нужна: если компания уже в системе, новую товарную группу добавляют в личном кабинете и подписывают документы.
Решите судьбу немаркированных остатков до дедлайна: промаркировать или продать до запрета оборота — иначе товар формально нельзя будет продать.
Участие в эксперименте добровольно и бесплатно, но те, кто подключился к пилоту заранее, обычно проходят обязательный этап без срыва поставок.
Коротко. 2027-й — год, когда маркировка окончательно уходит за пределы «одежды и молочки»: в зону действия попадают стройбазы, автосервисы, детское питание и, вероятно, еще с десяток категорий. Планировать остатки и закупки стоит сейчас, а не в феврале, когда постановления начнут вступать в силу.
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