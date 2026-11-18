Утвержденные даты 2027 года

Дата Что происходит 1 февраля ОСУ для бритв и лезвий; партионный учет молочки в наборах и групповых упаковках; маркировка наборов сладостей; вывод сладостей через кассу 1 марта ОСУ по ЭДО для ряда групп; партионный учет молочки со сроком хранения до 40 суток; поэкземплярный учет детских игрушек; запрет оборота игрушек, произведенных или ввезенных до 1 декабря 2025 года; вывод через кассу игрушек и части медизделий; партионный учет стройматериалов 1 апреля Старт маркировки в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) — сразу 36 товарных групп, кроме лекарств; запрет поставки удобрений без кодов 1 июня ОСУ для растворимых напитков (чай, кофе, какао); партионный учет мясной продукции; поэкземплярный учет стройматериалов и многоразовых электронных сигарет; вывод через кассу стройматериалов, мясной продукции, чая и кофе 1 июля Партионный учет кондитерских изделий 1 сентября Маркировка молочных каш (постановление от 18.08.2026 № 1017); партионный учет каш; поэкземплярный учет медизделий второй волны 1 октября Поэкземплярный учет консервов; ОСУ для хозтоваров и гигиены 1 ноября ОСУ для бакалеи 1 декабря Вывод молочных каш из оборота; поэкземплярный учет снеков, соусов и специй

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Срок обязательной маркировки лекарств в новых регионах источники дают по-разному: от 1 июня до 1 сентября 2027 года. Этот пункт лучше отслеживать отдельно.

Про молочные каши. Раньше их учитывали как бакалею, теперь относят к молочной продукции — со всеми ее правилами, включая партионный учет и передачу оптовых партий через УПД.