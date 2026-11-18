Tencent открыла веса модели Hy4 flash с контекстом на миллион токенов

Архитектура — «смесь экспертов»: всего у модели 224 млрд параметров, но на каждый токен включаются лишь 12 млрд, часть из них — таблицы Engram. Hy4 flash понимает текст и картинки и держит до 1 млн токенов контекста. Цена: около $0,07 за миллион входящих токенов, $0,281 за исходящие, $0,003 за кеш. До 30 ноября модель бесплатна в агенте WorkBuddy, пишет «Код.ру».