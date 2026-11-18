В России 265 частных сетей 5G, почти 80% рынка поделили МТС и «МегаФон»
Аналитики насчитали 265 успешно введённых частных сетей пятого поколения: 169 коммерческих внедрений и 96 пилотов. Около 79% рынка приходится на МТС и «МегаФон», а лидер по числу проектов — горнодобывающая промышленность, 81 внедрение. Коммерческие запуски выросли на 26% за 2023–2026 годы, сообщает ComNews.
Российские дроны назвали перспективные рынки: Казахстан, ОАЭ, Индонезия и Бразилия
Центр беспилотных авиационных систем изучил десять зарубежных рынков и выбрал четыре самых перспективных. Казахстан интересен съёмкой подземных выработок на рудниках, Индонезия — контролем плантаций, Бразилия — обследованием протяжённых объектов, ОАЭ — как выход на соседние страны. Исследование показали 16 ноября на сессии Московского экспортного центра, пишет ComNews.
«Группа Лад» вложит 500 млн рублей в платформу ИИ-агентов Ladcraft
Компания направит деньги из собственных средств до конца 2026 года: консолидированная выручка группы по итогам 2025 года составила 2,7 млрд рублей. Ставка — на корпоративных ИИ-агентов: разработчик рассчитывает занять заметную долю рынка, пишет ComNews.
Уязвимость в ядре Linux прожила 11 лет и позволяла ронять серверы удалённо
Ошибку добавили в код 3 октября 2015 года, а починили её только 3 ноября 2026-го. Причина — гонка при поиске TCP-соединений без блокировок: ядро путает новый запрос со старым и падает из-за нулевого указателя. Затронуты почти все дистрибутивы; детали раскрыли 16 ноября, после окончания эмбарго, пишет «Код.ру».
Хакеры AuditTeam требуют с жертв «плату за аудит» вместо выкупа
По данным Kaspersky GReAT, атаки шли с начала 2026 года по октябрь и задели несколько десятков организаций, включая промышленные. Жертвы есть в России, Китае, на Филиппинах и в Сенегале. Схему раскрыли на конференции в Ташкенте: вместо выкупа злоумышленники выставляют счёт за «аудит», пишет «Код.ру».
Tencent открыла веса модели Hy4 flash с контекстом на миллион токенов
Архитектура — «смесь экспертов»: всего у модели 224 млрд параметров, но на каждый токен включаются лишь 12 млрд, часть из них — таблицы Engram. Hy4 flash понимает текст и картинки и держит до 1 млн токенов контекста. Цена: около $0,07 за миллион входящих токенов, $0,281 за исходящие, $0,003 за кеш. До 30 ноября модель бесплатна в агенте WorkBuddy, пишет «Код.ру».
OpenAI представила GPT-6.2 Astra и Sol
Astra позиционируют как флагман для сложных проектов: по заверению OpenAI, одна задача обходится втрое дешевле, чем на GPT-6 Astra. Sol — облегчённая версия для повседневных и многошаговых задач агентов. Цены в API: $8 за миллион входящих и $40 за исходящие у Astra (на 20% ниже прошлой версии), $2 и $10 у Sol. Независимых проверок нет, пишет «Код.ру».
Windows 11 научилась блокировать украденные ноутбуки без стирания данных
Решение для компаний: IT-отдел блокирует потерянный или украденный ноутбук через Microsoft Intune, не стирая данные. После блокировки не действуют ни PIN, ни пароль, ни локальный администратор — снять защиту может только администратор через Intune. Функция появилась в сборках 26320.10003 Beta и 26340.10013 Experimental для Windows Enterprise, Education и Pro, пишет «Код.ру».
Java4Shell: критическая уязвимость позволяет выполнять код в Jenkins, Jira и Confluence
Ошибка CVE-2026-114938 — повреждение памяти в аппаратном ускорении декодирования Base64. Злоумышленник без авторизации читает память процесса и запускает свой код в корпоративных приложениях: Jenkins, Jira, Confluence и Keycloak в списке затронутых. Критичность максимальная, пишет Habr.
AMD показала EPYC 9996: 256 ядер и 512 потоков в одном процессоре
Флагман Venice 9006 оценили в $14 904. Относительно Turin это плюс треть ядер, двойной кэш и рост пропускной способности памяти до 1,6 ТБ/с с 614 ГБ/с; IPC прибавил 20%. В SPECrate новый флагман обгоняет 9965 в 1,7 раза — 5 470 баллов против 3 260. Минус: у сокета SP7 96 линий PCIe 6.0 вместо 128, пишет Habr.