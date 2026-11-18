Что проверить за эти полгода

Эти полгода лучше использовать с пользой. Сначала получите определение об отмене приказа и запомните его дату: от нее отсчитывается срок для иска. Затем зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и посмотрите, из чего складывается долг: какие налоги, за какие годы, сколько начислено пеней. Если личного кабинета нет, запросите в инспекции справку о сальдо единого налогового счета.

Многие на этом этапе рассчитывают на довод «я не получал уведомлений». Он работает плохо. Если у человека есть личный кабинет налогоплательщика, документы, размещенные в нем, считаются полученными на следующий день после размещения (п. 2 ст. 11.2 НК), даже если он туда не заходил годами. Поэтому разумнее сразу искать ошибки по существу, а не спорить о том, дошло ли письмо.

Проверка часто показывает, что часть начислений можно оспорить. Самые частые ошибки связаны с транспортным налогом за машину, которую давно продали, но не сняли с учета, или которую угнали; с налогом на имущество за квартиру, у которой завышена кадастровая стоимость; с неучтенными льготами: пенсионеры, например, освобождены от налога на один объект каждого вида (ст. 407 НК), но льгота применяется по заявлению, и многие его не подают. Еще одна важная норма: налоговое уведомление может охватывать не более трех налоговых периодов, предшествующих году его направления (п. 2 ст. 52 НК).

Если инспекция впервые начислила налог за более ранние годы, такие суммы взысканию не подлежат.

Типичный пример: человек продал машину в 2019 году, покупатель не перерегистрировал ее, и налог годами начислялся продавцу. Здесь поможет договор купли-продажи и заявление в ГИБДД о прекращении регистрации, а за прошлые периоды придется доказывать продажу в суде.