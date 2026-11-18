Порядок взыскания налогов с граждан установлен ст. 48 НК. Если человек не заплатил налог по уведомлению и не исполнил требование об уплате, инспекция обращается к мировому судье за судебным приказом. Судья выносит его без вызова сторон, только по документам. Поэтому должник может отменить приказ, просто подав возражения в течение 20 дней со дня направления ему копии приказа (ст. 123.5 КАС). Объяснять причины несогласия не нужно. Если срок пропущен по уважительной причине, например, приказ пришел по старому адресу, судья может его восстановить.
Дальше начинается то, о чем многие не знают. После отмены приказа налоговая вправе подать административный иск о взыскании той же суммы в течение шести месяцев со дня вынесения определения об отмене (п. 4 ст. 48 НК). Перед подачей иска инспекция обязана направить его копию ответчику (ч. 7 ст. 125 КАС). Поэтому заказное письмо из налоговой спустя пару месяцев после отмены приказа почти всегда означает, что дело идет в суд.
Что проверить за эти полгода
Эти полгода лучше использовать с пользой. Сначала получите определение об отмене приказа и запомните его дату: от нее отсчитывается срок для иска. Затем зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и посмотрите, из чего складывается долг: какие налоги, за какие годы, сколько начислено пеней. Если личного кабинета нет, запросите в инспекции справку о сальдо единого налогового счета.
Многие на этом этапе рассчитывают на довод «я не получал уведомлений». Он работает плохо. Если у человека есть личный кабинет налогоплательщика, документы, размещенные в нем, считаются полученными на следующий день после размещения (п. 2 ст. 11.2 НК), даже если он туда не заходил годами. Поэтому разумнее сразу искать ошибки по существу, а не спорить о том, дошло ли письмо.
Проверка часто показывает, что часть начислений можно оспорить. Самые частые ошибки связаны с транспортным налогом за машину, которую давно продали, но не сняли с учета, или которую угнали; с налогом на имущество за квартиру, у которой завышена кадастровая стоимость; с неучтенными льготами: пенсионеры, например, освобождены от налога на один объект каждого вида (ст. 407 НК), но льгота применяется по заявлению, и многие его не подают. Еще одна важная норма: налоговое уведомление может охватывать не более трех налоговых периодов, предшествующих году его направления (п. 2 ст. 52 НК).
Если инспекция впервые начислила налог за более ранние годы, такие суммы взысканию не подлежат.
Типичный пример: человек продал машину в 2019 году, покупатель не перерегистрировал ее, и налог годами начислялся продавцу. Здесь поможет договор купли-продажи и заявление в ГИБДД о прекращении регистрации, а за прошлые периоды придется доказывать продажу в суде.
Оспорить или заплатить
Если ошибка есть, не ждите суда. Подайте заявление о льготе или пересчете через личный кабинет либо жалобу в вышестоящее управление ФНС (ст. 138 и 139 НК). Это бесплатно и обычно занимает около месяца. Если налоговая признает ошибку, сумма уменьшится еще до иска, а иногда иск и вовсе не понадобится.
Если же долг реальный, разумнее заплатить его до суда. При проигрыше с ответчика взыщут госпошлину, пени продолжат начисляться каждый день, а при принудительном исполнении приставы добавят исполнительский сбор 7% от суммы.
Здесь есть нюанс. С 2023 года все платежи поступают на единый налоговый счет и распределяются в установленной очередности: сначала гасится самая старая недоимка, затем текущие налоги, потом пени и штрафы (п. 8 ст. 45 НК).
Поэтому перед оплатой проверьте сальдо счета целиком, чтобы деньги не ушли на другой, более ранний долг, а спорная сумма так и не закрылась. Как именно распределен каждый платеж, видно в личном кабинете в истории операций по счету.
Если дело дошло до суда
Отдельно стоит проверить, соблюдала ли налоговая сроки на всех этапах. Срок на обращение за судебным приказом тоже ограничен: как правило, шесть месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате (п. 3 ст. 48 НК). Суд при рассмотрении иска проверяет соблюдение всех этих сроков, а не только последнего. Если инспекция пропустила хотя бы один, это самостоятельное основание для отказа во взыскании.
Восстановить срок налоговой суды соглашаются редко: инспекция считается профессиональным участником, и загруженность работой уважительной причиной не признается.
Если со счета уже успели списать деньги по приказу, а затем его отменили, можно потребовать поворота исполнения, то есть возврата удержанной суммы (ст. 361 КАС). Заявление подается мировому судье, который отменил приказ. Правда, если налоговая подаст иск и выиграет, деньги снова придется заплатить, поэтому сначала стоит оценить, обоснован ли долг.
Когда иск все же поступит в суд, позицию нужно строить на документах. Приложите выписки из личного кабинета, договор купли-продажи автомобиля, решение об изменении кадастровой стоимости, документы о льготе. Заявите о пропуске сроков, если он есть. Многие такие дела рассматриваются в упрощенном порядке, без заседания, поэтому важно направить в суд письменные возражения вовремя, иначе решение примут только по документам инспекции. Если сумма небольшая и спор сводится к одному вопросу, например, к льготе, с ним обычно справляются самостоятельно. При крупной задолженности или нескольких спорных годах лучше подключить юриста еще до иска.
Отмена судебного приказа дает время. Это шанс проверить начисления, исправить ошибки налоговой или погасить реальный долг без лишних пеней и судебных расходов. Хуже всего воспринять отмену приказа как победу и забыть о налогах до следующего списания со счета