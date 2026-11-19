Уведомление 1. Где сдавать 6-НДФЛ
По умолчанию организация сдает 6-НДФЛ и справки о доходах по месту учета каждого ОП, где платит зарплату. Можно упростить: выбрать одну инспекцию и сдавать расчет централизованно — обычно это инспекция по месту нахождения головной компании.
Как это работает.
Решение действует только с начала года. Сменить порядок посреди года нельзя — даже если за год открылись или закрылись обособки. При изменении их числа порядок пересматривают только с нового года.
Куда подавать.
Уведомление направляют в налоговые органы по месту учета каждого обособленного подразделения — то есть в те инспекции, которые вы заменяете единой.
Срок.
По НК — не позднее 1-го числа налогового периода (п. 2 ст. 230 НК). 1 января 2027 — выходной, значит дедлайн сдвигается на первый рабочий день. Но подать до 31 декабря надежнее: не зависите от новогодних праздников и не рискуете опоздать из-за сбоя ТКС.
Цена ошибки.
Не подали — весь 2027 год сдаете отдельный расчет по каждому ОП. Исправить нельзя до 2028-го.
Перспектива.
Законопроект № 617-9 переворачивает логику: с 2027 года централизованная сдача станет правилом по умолчанию, а чтобы сдавать по месту каждого ОП, придется подать уведомление до 1 марта текущего года. Проект еще не принят — в декабрьском планировании на него не опирайтесь, но следите за статусом.
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Уведомление 2. Кто платит налог на прибыль за несколько ОП
Если несколько обособок работают в одном регионе, региональную часть налога на прибыль можно платить одним платежом — через ответственное подразделение, а не по каждому ОП отдельно.
Подают два уведомления по форме КНД 1150082 (рекомендована письмом ФНС от 26.12.2019 № СД-4-3/26867@):
№ 1 — в инспекцию по месту нахождения выбранного ответственного ОП (или головной организации, если отвечает она);
№ 2 — в инспекции остальных ОП региона: там сообщают, что налог по ним перечисляться не будет.
Выбор закрепляют в учетной политике: наименование и адрес ответственного подразделения. Если порядок уплаты не меняется — повторно подавать ничего не нужно.
Ловушка с новыми ОП: если обособка открылась в течение года, уведомление о включении ее в централизованную уплату подают в течение 10 рабочих дней после окончания квартала, в котором она создана. Опоздали — до конца года налог по ней платите отдельно, перераспределить можно только через декабрьское уведомление со следующего года.
Уведомление 3. Какую инспекцию выбирают для обособок в одном городе
Если несколько подразделений сидят в границах одного муниципалитета (или Москвы, Петербурга, Севастополя), но относятся к разным инспекциям, их можно поставить на учет в одной из них. К форме С-09-3-1 прикладывают уведомление по форме № 1-6-Учет — с 2027 года порядок применяется к выбранным инспекциям.
Главное изменение 2026 года: раньше выбор был «навсегда». С 1 сентября 2026-го можно и отказаться — вернуть обособки в инспекции по их фактическому адресу (поправки в ст. 83 НК по закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Новый порядок, как обычно, заработает со следующего года.
Форму под это обновили: приказом ФНС от 05.10.2026 № ЕД-1-14/795@ скорректированы № 1-6-Учет, электронный формат и порядок заполнения. Теперь в поле «Сообщает» можно выбрать и код «1» (выбор), и код «2» (отказ). Новая редакция действует с 9 декабря 2026 года.
Декларации по прибыли: последний год старых правил
С 1 января 2027 года декларацию по налогу на прибыль сдают один раз — по месту учета головной организации, с листами по подразделениям. Отдельные декларации по каждому ОП отменены законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ; из новой формы убрали коды 220 и 223.
Но за 2026 год отчетность по ОП еще сдают по старым правилам — по месту каждого подразделения. Это последняя декларационная кампания с раздельной прибыльной отчетностью.
Что уже работает и к чему привыкнуть
Досрочные уведомления по НДФЛ. Возможность подать одно уведомление об исчисленном НДФЛ сразу на несколько сроков уплаты — вплоть до конца года — работает с 2024 года, это не новинка 2026-го. Если фактически удержанная сумма не превысит заявленную, обычные ежемесячные уведомления по этим периодам подавать не нужно. По НДФЛ, удержанному в ОП, в уведомлении указывают отдельные блоки с КПП и ОКТМО каждого подразделения.
Бумажных подтверждений больше нет. С 2026 года инспекции не выдают свидетельства и уведомления о постановке или снятии с учета. Подтверждение — выписка из реестра и электронные документы. Форму С-09-3-1 можно подать на бумаге, но бланка с отметкой ждать не стоит.
«Спящие» ОП лучше закрыть до 31 декабря. Недействующее подразделение — это лишние декларации и вопросы инспекции.
Чек-лист на декабрь 2026
Задача
Форма
Куда подавать
Срок
Выбор инспекции для 6-НДФЛ (с 2027 года)
уведомление налогового агента
в ИФНС по месту учета каждого ОП, которые заменяются
не позднее 1-го числа 2027; надежно — до 31.12.2026
Ответственное ОП по налогу на прибыль (с 2027 года)
КНД 1150082, № 1 и № 2
№ 1 — в ИФНС ответственного ОП; № 2 — в ИФНС остальных ОП региона
до 31.12.2026
Выбор или отказ от выбора инспекции для ОП в одном муниципалитете
№ 1-6-Учет (новая редакция с 09.12.2026)
ИФНС по месту нахождения организации
до начала 2027 года
Создание, изменение, закрытие ОП
ИФНС по месту нахождения организации
1 месяц / 3 рабочих дня
Закрыть недействующие ОП
ИФНС по месту нахождения организации
до 31.12.2026
Три правила, которые уберегут от ошибок: подавайте уведомления по ТКС — дата отправки зафиксируется автоматически; после подачи обновите реквизиты инспекций в учетной системе, иначе отчеты и платежи уйдут по старым адресам; и не забудьте, что за 2026 год прибыльные декларации еще сдают по месту каждого ОП — эта обязанность сгорает только с 2027-го.
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