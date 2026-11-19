Уведомление 3. Какую инспекцию выбирают для обособок в одном городе

Если несколько подразделений сидят в границах одного муниципалитета (или Москвы, Петербурга, Севастополя), но относятся к разным инспекциям, их можно поставить на учет в одной из них. К форме С-09-3-1 прикладывают уведомление по форме № 1-6-Учет — с 2027 года порядок применяется к выбранным инспекциям.

Главное изменение 2026 года: раньше выбор был «навсегда». С 1 сентября 2026-го можно и отказаться — вернуть обособки в инспекции по их фактическому адресу (поправки в ст. 83 НК по закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Новый порядок, как обычно, заработает со следующего года.

Форму под это обновили: приказом ФНС от 05.10.2026 № ЕД-1-14/795@ скорректированы № 1-6-Учет, электронный формат и порядок заполнения. Теперь в поле «Сообщает» можно выбрать и код «1» (выбор), и код «2» (отказ). Новая редакция действует с 9 декабря 2026 года.