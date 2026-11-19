Организация получила от ФНС требование по подтверждению достоверности адреса.

Наша подписчица спрашивает:

«Интересует процесс подтверждения адреса ЮЛ. Все документы прислали, пришла какая то отписка, что адрес должен быть расписан структурно в заявлении. О каком заявленит они пишут, если у нас еще нет записи о недостоверности? Регион Москва».

Комментаторы отмечают, что вероятно ошибка в адресе связана с недостающими сведениями. Они рекомендуют уточнить адрес.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, почему ФНС могла запросить подтверждение адреса?