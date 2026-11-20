На пассивные доходы с 2027 года заработает шкала НДФЛ 13–22%: законопроект, объединяющий пассивные доходы с основной налоговой базой, принят в первом чтении в октябре и во втором — 19 ноября 2026 года (окончательное принятие ожидается до конца года). Если закон вступит в силу в намеченном виде, граница «вычет только с зарплаты» фактически размывается — пассивный доход тоже войдет в базу для вычета на взносы.
Почему дедлайн реальный
Разница между 30 декабря и 11 января — это больше года владения. Счет, открытый в последний рабочий день декабря 2026-го, закрывается с льготами уже в декабре 2031-го; договор, подписанный в первой декаде января 2027-го, «замораживает» деньги до января 2033-го. А с 2027-го шкала сроков начинает ползти вверх: шесть лет, семь, восемь — и так до десяти лет для договоров с 2031 года.
Как устроен ИИС-3
С 2024 года открывается только счет третьего типа, и он совмещает оба старых вычета — выбирать между ними больше не нужно.
Первый компонент — вычет на взносы.
Возврат от 13 до 22% с суммы взносов, но не более чем с 400 000 ₽ в год. Реальная цифра возврата зависит от вашей ставки НДФЛ: при ставке 13% это 52 000 ₽, при 15% — 60 000 ₽, а 88 000 ₽ — потолок для тех, у кого часть дохода облагалась по ставке 22% (налоговая база свыше 50 млн ₽ в год). Вычет применяется к основной налоговой базе — зарплате и подобным доходам, но не к дивидендам, купонам и результату сделок с бумагами. Лимит 400 000 ₽ общий для «долгосрочных» инструментов: сам ИИС-3, программа долгосрочных сбережений, пенсионные взносы, а с 1 сентября 2026-го — и договоры страхования жизни.
Второй — освобождение дохода при закрытии.
Положительный финансовый результат до 30 млн ₽ по всем закрытым в один год счетам-3 выходит без НДФЛ. Дивиденды под льготу не попадают — налог с них удерживают при выплате, но их можно выводить со счета и тратить без потери льгот.
Минимальный срок владения привязан к году заключения договора, а не к первому пополнению:
Год открытия
Минимальный срок
2024–2026
5 лет
2027
6 лет
2028
7 лет
2029
8 лет
2030
9 лет
с 2031
10 лет
Это значит, что счет можно открыть уже сейчас без единого рубля на нем — и тем самым зафиксировать пятилетний срок, а пополнить, когда горизонт станет комфортнее.
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Что изменилось в 2026 году
Страхование ИИС-3.
С 1 января 2026 года активы на ИИС-3 защищены на случай банкротства брокера — до 1,4 млн ₽, по аналогии со страхованием вкладов (закон № 331-ФЗ от 31.07.2025).
Два нюанса: брокер должен состоять в системе гарантирования — присоединение добровольное, поэтому стоит проверить статус своего; и лимит общий, если у одного участника несколько ИИС-3. На счета старого типа страхование не распространяется.
Страхование жизни переехало в «инвестиционный» вычет.
С 1 сентября 2026 года взносы по договорам страхования жизни дают право на вычет на долгосрочные сбережения; социальный вычет на ДСЖ отменен.
Минимальный срок договора зависит от года заключения и работает так же, как у ИИС-3: для договоров 2025–2026 годов — 5 лет, дальше 6, 7 и до 10 лет с 2031-го.
Минимальный срок договора для вычета работает по той же шкале, что и у ИИС-3: договоры 2025–2026 годов — 5 лет, 2027-й — 6 лет, 2028-й — 7 лет и так далее до 10 лет с 2031 года.
Требование «10 лет и более» из базовой редакции закона действует только для договоров с 2031 года. И лимит 1,4 млн ₽ действует на одного профучастника: если у вас несколько ИИС-3 у одного брокера, возмещение делится между ними. Счета у разных брокеров защищаются отдельно — до 1,4 млн ₽ по каждому.
Общий лимит с ИИС и ПДС по-прежнему единый — 400 000 ₽. Для взносов, уплаченных с января 2025 года по август 2026-го, действует переходный выбор: за такие взносы можно заявить либо старый социальный вычет (в пределах 150 000 ₽), либо новый вычет на долгосрочные сбережения — но только один из них, не оба сразу.
Ловушка для старых договоров ДСЖ.
Если страхование жизни куплено до 1 января 2025 года, вычет за взносы 2026 года не дает ни отмененный социальный, ни новый «долгосрочный» — по ним рынок сейчас ждет разъяснений от Минфина. Если это ваш случай, взнос до конца года делать пока не стоит.
Повышенный лимит для родителей.
С 1 сентября 2026 года каждый из родителей может заявить вычет до 500 000 ₽ по сбережениям в пользу детей до 18 лет (до 24 лет — при очном обучении).
Вычеты недоступны иноагентам.
С 1 января 2026 года вычеты на долгосрочные сбережения не предоставляются тем, кто хотя бы один день в календарном году имел статус иностранного агента.
Терминология уточнилась.
«Инвестиционный вычет» теперь юридически означает только ЛДВ и льготы по счетам, открытым до конца 2023 года. Вычеты по ИИС-3 относятся к вычетам на долгосрочные сбережения граждан.
Льгота долгосрочного владения — отдельная история
ЛДВ не связана с ИИС, и ее тоже выгодно закрывать до 31 декабря. Условия: бумаги российских компаний или из ЕАЭС, обращающиеся на российских биржах, владение от трех лет, освобождение — 3 млн ₽ за каждый полный год владения. С 2025 года льгота не работает для активов, которые ранее учитывались на ИИС, и для бумаг иностранных эмитентов. Продажа «долгих» бумаг в декабре уменьшает базу за год продажи — значит, операцию нужно успеть провести до конца 2026-го. Заявить — через брокера или декларацию 3-НДФЛ.
Как оформить вычет
Проще всего — по упрощенной схеме: брокер передает сведения в ФНС, в личном кабинете появляется предзаполненное заявление, остается его подписать до 20 марта (или в течение 20 дней после поздних сведений). Декларация и документы не нужны. Классический путь — 3-НДФЛ. Вычет на положительный результат при закрытии ИИС-3 оформляется через налоговую или непосредственно через брокера.
Чек-лист до 31 декабря
Открыть ИИС-3 — даже без пополнения: договор в декабре 2026-го фиксирует пятилетний срок, с 2027-го он вырастет.
Пополнить счет в пределах свободной части лимита 400 000 ₽ — с учетом уже внесенного в ПДС и страхование жизни. Возврат — 52 000 ₽ при ставке 13% и до 88 000 ₽ в максимальном сценарии; деньги вернутся только в объеме фактически уплаченного НДФЛ с основной базы.
Провести продажи бумаг со сроком 3+ лет на обычном брокерском счете, если планируете ЛДВ.
Внести взносы по ПДС — лимит общий, но инструмент работает. По страхованию жизни — сначала проверить год договора: для заключенных до 2025 года вычета за 2026-й пока нет.
Проверить, состоит ли ваш брокер в системе гарантирования — страховка до 1,4 млн ₽ работает только для участников системы.
Проверить старые счета типа А и Б: вычет типа А за 2026 год требует незакрытого счета на 31 декабря 2026-го.
Запланировать закрытие ИИС-3 на первые дни 2032 года (для декабрьского счета 2026-го), чтобы не потерять вычет за последний год взносов.
Подводные камни
Главные ограничения — ликвидность и цена ошибки. Частично вывести деньги нельзя (исключения — дивиденды и дорогостоящее лечение), досрочное закрытие обнуляет льготы: полученные вычеты придется вернуть в бюджет с пенями. Счета связаны: если из нескольких ИИС-3 закрыть один раньше срока, вычет на взносы по остальным прекратится — стратегию с несколькими счетами нужно продумывать заранее. И последнее: пять–десять лет — большой срок для налогового законодательства, поэтому на ИИС стоит держать только те деньги, которые точно не понадобятся.
Итог: окно закрывается 31 декабря минимум на год — по сроку счета, а с учетом принимаемого Госдумой роста налога на пассивный доход и по экономике льгот. Открыть счет — одна минута в приложении брокера; главное после — в январе 2027-го проверить личный кабинет ФНС на предзаполненное заявление.
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