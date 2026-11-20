Что изменилось в 2026 году

Страхование ИИС-3.

Два нюанса : брокер должен состоять в системе гарантирования — присоединение добровольное, поэтому стоит проверить статус своего; и лимит общий, если у одного участника несколько ИИС-3. На счета старого типа страхование не распространяется.

С 1 января 2026 года активы на ИИС-3 защищены на случай банкротства брокера — до 1,4 млн ₽, по аналогии со страхованием вкладов ( закон № 331-ФЗ от 31.07.2025 ).

Страхование жизни переехало в «инвестиционный» вычет.

С 1 сентября 2026 года взносы по договорам страхования жизни дают право на вычет на долгосрочные сбережения; социальный вычет на ДСЖ отменен.

Минимальный срок договора зависит от года заключения и работает так же, как у ИИС-3: для договоров 2025–2026 годов — 5 лет, дальше 6, 7 и до 10 лет с 2031-го.

Минимальный срок договора для вычета работает по той же шкале, что и у ИИС-3: договоры 2025–2026 годов — 5 лет, 2027-й — 6 лет, 2028-й — 7 лет и так далее до 10 лет с 2031 года.

Требование «10 лет и более» из базовой редакции закона действует только для договоров с 2031 года. И лимит 1,4 млн ₽ действует на одного профучастника: если у вас несколько ИИС-3 у одного брокера, возмещение делится между ними. Счета у разных брокеров защищаются отдельно — до 1,4 млн ₽ по каждому.

Общий лимит с ИИС и ПДС по-прежнему единый — 400 000 ₽. Для взносов, уплаченных с января 2025 года по август 2026-го, действует переходный выбор: за такие взносы можно заявить либо старый социальный вычет (в пределах 150 000 ₽), либо новый вычет на долгосрочные сбережения — но только один из них, не оба сразу.