ИП направил заявление о переходе на АУСН, но ФНС отказала.

Наша подписчица спрашивает:

«Здравствуйте, пришел отказ на заявление на переход на АУСН, ИП в настоящее время находится на УСН, превысил лимит и перешел на 5% недавно. Вроде как нет никаких запретов? В чем тогда может быть дело?».

Комментаторы отмечают, что причин может быть множество причин отказа — наличие счета в неуполномоченном банке, некорректный период перехода или сбой. Они советуют обратиться в ФНС, чтобы узнать точную причину.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, почему ФНС может отклонить заявление о переходе на АУСН?