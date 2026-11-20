Какая температура должна быть в квартире в отопительный сезон
Основной документ — Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. В приложении № 1 к утвержденным Правилам указаны минимальные значения температуры воздуха.
Минимальная температура воздуха:
в жилых помещениях — не ниже +18 °C;
в угловых комнатах — не ниже +20 °C;
в районах с температурой наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, равной −31 °C и ниже, — в жилых помещениях не ниже +20 °C, в угловых — не ниже +22 °C.
Угловой обычно называют комнату с двумя наружными стенами. Расположение квартиры в подъезде само по себе значения не имеет — важна конфигурация наружных ограждений конкретной комнаты.
Допустимое превышение нормативной температуры — не более 4 °C. Снижение в ночное время, с 0:00 до 5:00, — не более 3 °C. В остальное время снижение ниже нормы не допускается.
Таблица нормативов температуры воздуха
Оптимальные и допустимые значения микроклимата по ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 1.2.3685-21, а также минимумы температуры при предоставлении отопления по Постановлению № 354:
Помещение
Оптимальная, °C
Допустимая, °C
Минимум по ПП № 354, °C
Жилая комната
20–22
18–24
+18
Жилая комната в районах с температурой наиболее холодной пятидневки −31 °C и ниже
21–23
20–24
+20
Угловая комната
Отдельно не установлена
Отдельно не установлена
+20
Угловая комната в районах с температурой наиболее холодной пятидневки −31 °C и ниже
Отдельно не установлена
Отдельно не установлена
+22
Кухня
19–21
18–26
—
Туалет
19–21
18–26
—
Ванная, совмещенный санузел
24–26
18–26
—
Межквартирный коридор
18–20
16–22
—
Диапазоны микроклимата приведены для холодного периода года.
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Температура батарей и горячей воды
Единая обязательная температура поверхности радиаторов для всех квартир не установлена. Главный показатель качества отопления — температура воздуха в помещении. Если она соответствует норме, недостаточный нагрев батарей сам по себе обычно не подтверждает нарушение.
При этом действуют требования безопасности отопительных приборов. Упоминание +75 °C связано в том числе с необходимостью защитных мер, а не с универсальным запретом более высокой температуры поверхности. Температура теплоносителя на вводе в дом зависит от уличной температуры, температурного графика и схемы системы.
Температура горячей воды в местах водоразбора по СанПиН 2.1.3684-21 должна быть не ниже +60 °C и не выше +75 °C. В Постановлении № 354 указаны отклонения ночью, с 0:00 до 5:00, не более 5 °C, днем — не более 3 °C. Однако они не отменяют санитарное требование о нижнем пределе +60 °C.
Как правильно измерить температуру в квартире
Самостоятельный замер бытовым термометром помогает предварительно оценить ситуацию и может использоваться вместе с другими доказательствами. Для оформления нарушения по Постановлению Правительства № 354 обычно проводят проверку и составляют акт. При определенных условиях акт можно оформить без представителя управляющей компании.
Порядок измерения температуры выглядит так:
Закройте окна, двери и форточки. Отключите дополнительные обогреватели, способные повлиять на результат.
Выберите самую большую по площади жилую комнату, если комнат несколько.
Для предварительного замера установите термометр в центре комнаты на высоте 1 метра от пола.
При официальной проверке предусмотрены также измерения в точках на расстоянии 0,5 метра от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора.
Дождитесь стабилизации показаний в соответствии с инструкцией к прибору.
Зафиксируйте дату, время и значение. Сфотографируйте термометр так, чтобы были видны цифры и часть помещения.
Для официального замера используют средство измерений утвержденного типа с действующей поверкой. Соответствующие сведения проверяют в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, доступном через ФГИС «Аршин». Обычный неповеренный термометр подходит прежде всего для предварительной оценки.
Что делать, если температура ниже нормы
Порядок обращения, проверки и оформления результатов закреплен в разделе X Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением № 354.
Шаг 1. Заявка в аварийно-диспетчерскую службу
Позвоните в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании. Телефон обычно указан на информационном стенде в подъезде и в квитанции. Сообщите о низкой температуре и потребуйте направить специалиста для замера и составления акта. Работник обязан зарегистрировать обращение и сообщить регистрационный номер, время регистрации и свои данные. Зафиксируйте эту информацию.
Если причина нарушения неизвестна, проверку должны назначить не позднее чем через 2 часа после сообщения, если с вами не согласовано другое время.
Шаг 2. Составление акта
Представитель исполнителя коммунальной услуги проводит замер и оформляет акт по числу участвующих заинтересованных лиц. В акте указывают дату и время проверки, выявленные нарушения, методы и приборы измерения, выводы о начале нарушения. При необходимости фиксируют состояние системы отопления. Один экземпляр передают потребителю.
Если проверка не проведена в установленный срок, акт можно составить без исполнителя. Его подписывают не менее двух потребителей и председатель совета дома либо председатель совета многоквартирного дома или кооператива — в зависимости от способа управления. Укажите обстоятельства проверки, показания прибора и сведения о подписантах.
Шаг 3. Претензия в управляющую компанию
Направьте в УК письменную претензию с требованием устранить нарушение и произвести перерасчет платы за отопление. Приложите копию акта. Претензию лучше отправить заказным письмом с уведомлением или вручить под входящий номер.
По Правилам № 354 за каждый час отклонения температуры размер платы за отопление снижается на 0,15 % от платы за расчетный период за каждый градус отклонения. Например, при дневном отклонении на 1 °C в течение 10 часов снижение составит 1,5 %.
Шаг 4. Жалобы в надзорные органы
Если управляющая компания не реагирует, подавайте жалобы:
в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) вашего региона;
в Роспотребнадзор;
в прокуратуру.
Жалобу можно направить через предусмотренную ведомством электронную приемную, доступные сервисы Госуслуг либо подать лично. Приложите сведения о зарегистрированной заявке, копии акта, претензии и ответов УК, если они поступили.
Допустимые перерывы в отоплении
Отопление должно подаваться бесперебойно и круглосуточно в течение отопительного периода. Допустимая продолжительность перерывов:
не более 24 часов суммарно в течение одного месяца;
не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха от +12 °C до нормативной;
не более 8 часов единовременно — при температуре от +10 °C до +12 °C;
не более 4 часов единовременно — при температуре от +8 °C до +10 °C.
За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва, исчисленного суммарно за расчетный период, размер платы за отопление снижается на 0,15 % от платы за этот период.
Когда начинается и заканчивается отопительный сезон
При централизованном теплоснабжении отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за окончанием пятидневного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже +8 °C. Завершаться он должен не ранее дня, следующего за окончанием пятидневного периода с температурой выше +8 °C. Конкретные даты устанавливает уполномоченный орган. В разных регионах сроки отличаются.
Требования к температуре воздуха при предоставлении отопления применяются в отопительный период. Вне этих рамок сохраняются обязанности по содержанию и подготовке системы отопления.