Люди устали от приложений

Компании часто требуют скачать приложение ради скидки или для заказа. В апреле 2026 года аналитики Clutch опросили владельцев смартфонов. 80% из них хотя бы раз устанавливали приложение, потому что их к этому вынудили, и 72% это раздражало. У 64% в телефоне от 10 до 50 приложений, а каждый день 46% открывают от 5 до 10.

Поиск тоже меняется. В исследовании Accenture Life Trends 2026 сказано, что ИИ сразу дает человеку готовый ответ, и ему не нужно переходить по ссылкам. Пользователю удобно, а бренды теряют шанс попасться ему на глаза.

С корпоративным ПО происходит то же самое. В июле 2026 года Gartner подсчитал, что до 2030 года под угрозой окажутся до 234 млрд долларов расходов на корпоративное программное обеспечение. Агенты на основе ИИ сами выполняют задачи в нескольких системах, и человеку не нужно заходить в каждую. В Gartner говорят, что программа в такой схеме становится для пользователя невидимой.