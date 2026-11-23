Люди устали от приложений
Компании часто требуют скачать приложение ради скидки или для заказа. В апреле 2026 года аналитики Clutch опросили владельцев смартфонов. 80% из них хотя бы раз устанавливали приложение, потому что их к этому вынудили, и 72% это раздражало. У 64% в телефоне от 10 до 50 приложений, а каждый день 46% открывают от 5 до 10.
Поиск тоже меняется. В исследовании Accenture Life Trends 2026 сказано, что ИИ сразу дает человеку готовый ответ, и ему не нужно переходить по ссылкам. Пользователю удобно, а бренды теряют шанс попасться ему на глаза.
С корпоративным ПО происходит то же самое. В июле 2026 года Gartner подсчитал, что до 2030 года под угрозой окажутся до 234 млрд долларов расходов на корпоративное программное обеспечение. Агенты на основе ИИ сами выполняют задачи в нескольких системах, и человеку не нужно заходить в каждую. В Gartner говорят, что программа в такой схеме становится для пользователя невидимой.
За что платит клиент
Когда компания продает клиентам непосредственно цифровой продукт, который производит, его пользу посчитать легко. Упрощенно: из выручки от клиентов вычитают зарплаты членов команды, маркетинг и расходы на серверы и получают чистую прибыль. Эта логика работает для ИТ-компаний и сервисов.
В банке, рознице и общепите сложнее. В банк человек идет за кредитом или вкладом, в магазин за товаром, в ресторан за едой. Приложение, сайт, внутренние сервисы и автоматизация логистики помогают ему это получить. На продажи влияют и они, и качество товара или услуги, и цена, и реклама, и скорость доставки, поэтому вклад цифровой команды в выручку выделить непросто.
Скоро клиент будет давать поручения помощнику на основе ИИ. Банку он скажет: «Оплати счета и оставь на карте столько, сколько понадобится до зарплаты, а остальное переведи на накопительный счет». Магазину: «Закажи мою обычную корзину, но замени то, что подорожало». Ресторану: «Закажи детям то же, что в прошлый раз, к 18:30». ИИ-помощник сам выберет товар, наиболее выгодный способ оплаты и доставки. Человек не увидит экранов приложения, баннеров и страницы оплаты, хотя пользы от такого цифрового клиентского опыта для бизнеса станет больше.
Старые показатели сбивают с толку
Работу продуктовой команды раньше часто оценивали так: вышли обновления, появились новые функции, выросло число пользователей в день и в месяц, люди дольше сидят в приложении, растет конверсия – ребята молодцы.
Допустим, раньше на заказ уходило десять действий, а теперь девять из них делает ИИ. Время в приложении падает, и по старому отчету команда сработала плохо. Хотя клиент сэкономил время и получил то, что хотел.
Поэтому продукт лучше оценивать по деньгам, которые он приносит компании. Частота визитов в приложение об этом мало говорит.
Цифровая диета
С ИИ и No-code-платформами разработка становится все дешевле. Прототип, код, тесты и аналитику передовые команды уже делают за дни от идеи до продакшена. Из-за этого компании начинают выпускать функции, потому что это легко. Продукт обрастает десятками возможностей, но каждой нужны серверы, поддержка и доработки. Плюс растет сложность управления таким портфелем.
Обратный подход я называю цифровой диетой. Команда не берется за проекты без понятной пользы для бизнеса и закрывает функции, от которых нет результата. Путь клиента она упрощает вместо того, чтобы добавлять новые экраны. Деньги и людей из десятков мелких проектов переводит в несколько крупных самых прибыльных.
Думаю, скоро хорошего директора по продукту будут оценивать по тому, от чего он отказался.
Сколько стоят ваши ИИ-решения
Второй подход я называю цифровой трезвостью. Многие компании оценивают внедрение ИИ по охвату: скольким сотрудникам дали помощников, сколько процессов перевели на ИИ, сколько агентов запустили.
При этом каждый агент стоит денег. Компания платит за обращения к моделям, вычислительные мощности, инфраструктуру и лицензии. Финансовый директор задаст про эту статью расходов тот же вопрос, что раньше задавал про зарплаты разработчиков. Что компания получила за эти деньги. Считать будут стоимость полезного результата, а охват внедрения отойдет на второй план.
Как посчитать отдачу от продуктовой команды
Разделить работу на три части и посчитать расходы
Цифровая команда в корпорации делает три вида работы. Например, команда обходится бизнесу в 5 млн рублей в месяц. Расходы могут распределяться так:
Вид работы
Что входит
Расходы в месяц
Поддержка систем
Исправление ошибок, бесперебойная работа, обновление устаревшей архитектуры
1,5 млн рублей
Помощь другим командам
Например, команда корзины добавляет рассрочку по просьбе команды кредитования
1 млн рублей
Собственные проекты
Рост конверсии, снижение затрат на процессы
2,5 млн рублей
Без такой разбивки непонятно, куда уходят деньги. Сделать ее несложно. Берем все задачи, которые команда закрыла за месяц или квартал. У каждой есть оценка времени или story points. Делим расходы на общее число часов или sp, получаем стоимость единицы работ, считаем стоимость каждой задачи и складываем по трем группам.
Посчитать доходы
Доход от собственных проектов я предлагаю считать через влияние на свободный денежный поток компании. В нем видно и рост прибыли, и сокращение затрат, и оптимизацию капитальных вложений. Если будет доказано, что проект добавит к денежному потоку X рублей в год, команда заработает эти X рублей. Вот как это посчитать и доказать это влияние для разных типов проектов:
Что изменилось
Пример проекта
Как посчитать и доказать эффект
Продажи
Изменение клиентского пути в приложении повысило конверсию в заказ
Подтвердить АБ-тестом на двух группах клиентов, годовой прирост оборота умножить на маржу
Расходы
Магазин перешел на более дешевый эквайринг или увеличил долю оплат через СБП
Экономию по новому контракту на горизонте года подтверждает финансовая служба
Вложения
Вместо покупки дорогого вендорского ПО компания сделала свое решение с меньшим функционалом, но полностью удовлетворяющим требованиям
Разница в стоимости идет в результат команды
Скорость разработки
Команда разработала новый процесс и платформу с ИИ-помощниками, которые ускорили работу разработчиков на 25%
Фонд оплаты труда разработчиков, которые пользуются новшеством, умножить на 25%
Риски
Проект закрыл процесс, из-за которого компании грозил крупный штраф
Сумму штрафа умножить на вероятность, что его выпишут в течение года
Вовлеченность
Добавлены гейминговые механики, из-за чего клиенты стали заходить в приложение в полтора раза чаще
Договориться о стоимости вовлечения или опереться на отраслевые исследования
Сложнее всего с вовлеченностью. Тест на двух группах клиентов редко показывает, как частота визитов связана с продажами — тут приходится опираться на рыночные бенчмарки или проводить сложные исследования.
Отчет для финансового директора
Сейчас отчет продуктовой команды часто выглядит так: «Мы запустили 27 новых проектов, увеличили число активных пользователей на 12% и внедрили пять новых агентов на основе ИИ».
С новым подходом он будет таким: «На продуктовую команду потратили 120 млн рублей. 40 млн ушли на поддержку систем, 20 млн на проекты других подразделений, 60 млн на собственные проекты. Подтвержденный годовой эффект этих проектов на свободный денежный поток составил 180 млн рублей». Такой отчет понятен и генеральному, и финансовому директору.
Директор по продукту как инвестор
Задача директора по продукту меняется. Ему нужно распределить ограниченный бюджет между цифровыми продуктами так, чтобы они принесли компании больше чистой прибыли и в конечном счете увеличили ее акционерную стоимость. Он управляет портфелем инвестиций, а руководитель каждой продуктовой команды отвечает за свой продуктовый бизнес-юнит с выделенным P&L.
Внедрение такой методологии требует работы и от директора по продукту, и от финансового директора. Зато после этого люди, которые отвечают за цифровые продукты, начинают думать как предприниматели. И, по-моему опыту, именно предпринимательский подход среди менеджеров – это самый сильный драйвер роста финансового результата в любом бизнесе.