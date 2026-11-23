«Бухэксперт» подготовил для читателей Клерка подарок: персональный самоучитель по учету в 1С и приглашение на бесплатный мини-курс.
А ниже рассказываем, почему это стоит сделать.
Четыре проблемы, знакомые каждому главбуху
Изменения не заканчиваются. Законодательство, требования контролирующих органов и программы 1С постоянно обновляются. Важно вовремя заметить новшество и разобраться, как оно повлияет на работу.
Теория не всегда помогает на практике. Недостаточно узнать, что изменилось в правилах. Нужно понять, где найти ту самую настройку в 1С, какие документы оформить и как проверить результат.
На самостоятельный поиск нет времени. Можно часами изучать статьи, обсуждения в чатах и инструкции, но так и не найти ответ, который подходит именно к вашей ситуации.
Цена ошибки высока. Неверно настроенный учет или пропущенное изменение могут привести к ошибкам в отчетности, претензиям контролирующих органов и штрафам.
Знакомо? Тогда специальный подарок от «Бухэксперт» для читателей Клерка — ваш быстрый способ прокачать именно те навыки, которые нужны каждый день. Выберите свою суперсилу и получите самоучитель по 1С + мини-курс бесплатно
От мечты об аудиторской компании — к помощи бухгалтерам
Путь основательницы «Бухэксперт» Ольги Шерст в профессии начался с мечты об аудиторской компании. Она работала в налоговой инспекции, во франчайзи 1С, главным бухгалтером и даже финансовым директором холдинга. В 2009 году получила аттестат аудитора Минфина и участвовала в проверках, но быстро поняла: ее призвание — помогать бухгалтерам не допускать ошибки.
Позже Ольга занялась аутсорсингом: ее компания вела учет 40 организаций. Работая с десятками компаний, она увидела: проблема не в людях.
«Бухгалтеры спасают компании от штрафов и хаоса, но им тяжело успевать за всеми изменениями законодательства и программы 1С. Им нужна поддержка, а не критика», — говорит Ольга.
В 2011 году Ольга с братом Павлом запустила «Профбух» — курсы для бухгалтеров. Подготовка курсов занимала много времени, информация быстро устаревала. В 2016 году команда начала работу над справочной системой. Так появился «Бухэксперт»: эфиры экспертов и инструкции по актуальным вопросам.
«Мы стремимся к тому, чтобы директора начали видеть в бухгалтерах ценный актив. Мы хотим, чтобы бухгалтеров ценили по достоинству и уважали их труд», — подчеркивает Ольга Шерст.
Чем «Бухэксперт» помогает главному бухгалтеру
«Бухэксперт» — справочная платформа для бухгалтеров, которым важно не просто узнавать об изменениях, но и понимать, как применять их в работе.
По данным компании, платформой пользуются более 15 000 бухгалтеров. В «Бухэксперт» работают более 80 экспертов-практиков.
Среди них — Марина Аркадьевна Климова, налоговый консультант, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета Московского государственного университета печати; Мария Демашева, практикующий бухгалтер с аттестацией ИПБ и опытом более 20 лет; Юлия Щелкунова, программист и сертифицированный консультант 1С, куратор курсов по 1С:ЗУП.
Коммерческая подписка «Бухэксперт» включает несколько форматов поддержки:
База знаний. Более 22 000 публикаций по бухгалтерскому и налоговому учету. Материалы собраны в рубрикаторе, поэтому можно искать ответы по конкретной теме или участку работы.
Инструкции по 1С. Пошаговые разборы со скриншотами помогают понять, как выполнить нужную операцию в программе. Основные направления — «1С:Бухгалтерия» и «1С:ЗУП».
Эфиры экспертов. Каждую неделю проходит от двух до пяти эфиров. Можно подключиться онлайн, задать вопрос или посмотреть запись позже, когда появится время.
Курсы. Обучающие материалы помогают разобраться в отдельных участках учета и освоить практические приемы работы.
Индивидуальные консультации. Дополнительная опция: можно задать вопрос эксперту и получить подробный ответ по вашей конкретной ситуации со ссылками на нормативные акты.
По данным компании, подписка помогает экономить более 10 часов в неделю, а 97% бухгалтеров продлевают подписку после первого года.
Подписку можно оформить с гарантией возврата денег в полном объеме в течение 30 дней.
Вот как пользователи оценивают материалы и возможности платформы:
«Работаю очень давно главбухом, но узнала много плюшек! Все-таки семинары очень полезная штука, потому как самой копаться в 1С некогда…», — Надежда С.
«Даже если самостоятельно искать решение возникающих проблем, то, как правило, находишь только теорию, и как ее реализовать в 1С — большой вопрос. А ваша ценность в практике!..», — Ирина О.
Как получить свои бухгалтерские суперсилы
Познакомиться с «Бухэксперт» можно и без подписки. Для читателей Клерка компания подготовила подарок: персональный самоучитель по учету в 1С и приглашение на бесплатный мини-курс.
Как получить подарок за 1 минуту:
Выберите понравившиеся суперсилы (например, «Магистр НДС» или «Повелитель ЕНС»).
Получите персональный самоучитель по 1С и доступ к бесплатному мини-курсу.
Какие мини-курсы по 1С доступны бесплатно
В подарок для читателей Клерка входят два практических мини-курса. Они помогут разобраться в конкретных вопросах учета:
«7 „красных флагов“ в 1С:ЗУП: ошибки, из-за которых ваш учет в опасности». За 8 видеоуроков вы разберете типичные ошибки, которые приводят к штрафам, и узнаете, как их избежать. Отдельно — «секретная ошибка»: один флажок в настройках, который меняет начисление зарплаты.
«Топ изменений в 1С:Бухгалтерия за 1 полугодие 2026». Четыре практических видеоурока помогут быстро адаптироваться к обновлениям: оптимизация учета, изменения в ЕНС и ЕНП, решения по НДС.
Не откладывайте на потом — изменения не ждут!
Выберите свою бухгалтерскую суперсилу, получите персональный самоучитель по 1С и запишитесь на бесплатный мини-курс для читателей Клерка. Это займет минуту, а пользу вы почувствуете уже на этой неделе.
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