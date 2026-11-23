От мечты об аудиторской компании — к помощи бухгалтерам

Путь основательницы «Бухэксперт» Ольги Шерст в профессии начался с мечты об аудиторской компании. Она работала в налоговой инспекции, во франчайзи 1С, главным бухгалтером и даже финансовым директором холдинга. В 2009 году получила аттестат аудитора Минфина и участвовала в проверках, но быстро поняла: ее призвание — помогать бухгалтерам не допускать ошибки.

Позже Ольга занялась аутсорсингом: ее компания вела учет 40 организаций. Работая с десятками компаний, она увидела: проблема не в людях.

«Бухгалтеры спасают компании от штрафов и хаоса, но им тяжело успевать за всеми изменениями законодательства и программы 1С. Им нужна поддержка, а не критика», — говорит Ольга.

В 2011 году Ольга с братом Павлом запустила «Профбух» — курсы для бухгалтеров. Подготовка курсов занимала много времени, информация быстро устаревала. В 2016 году команда начала работу над справочной системой. Так появился «Бухэксперт»: эфиры экспертов и инструкции по актуальным вопросам.

«Мы стремимся к тому, чтобы директора начали видеть в бухгалтерах ценный актив. Мы хотим, чтобы бухгалтеров ценили по достоинству и уважали их труд», — подчеркивает Ольга Шерст.