«Форма» — небольшое швейное производство рабочей и корпоративной униформы: пятнадцать человек, два десятка постоянных клиентов из общепита и гостиниц. Январь сложился отлично: портфель заказов забит на два месяца, прибыль выше прошлогодней. Основатель спокоен.

А менеджеры заметили: постоянные клиенты стали звонить реже. Кто-то из них упомянул, что «сеть теперь закупает форму через платформу, как аренду». Такой слабый сигнал может не дойти до собственника, пока прибыль маскирует перемену. Но прибыль — индикатор с задержкой. Когда она падает, бизнес-модель уже устарела.