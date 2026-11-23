От какой даты считать срок

Сведения об увольнении (подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 ) нужно сдать в СФР не позднее следующего рабочего дня после даты приказа об увольнении — не после даты увольнения. Это подп. 2 п. 5 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, там же закреплен и перенос срока: если день сдачи выпал на выходной или праздник, он сдвигается на ближайший рабочий день.

Пример

Приказ об увольнении издан 20 декабря, а дата увольнения — 31 декабря. Отчет нужен не «после 31-го», а 21 декабря. Если сдать его в январе, будет просрочка.

По договорам ГПХ действует тот же срок — один рабочий день после расторжения договора.

Отдельный случай — отпуск с последующим увольнением. Приказ подписывают заранее, и сдавать отчет нужно сразу после его издания, хотя датой увольнения в форме будет последний день отпуска (ст. 84.1 и 127 ТК).

В отчет при увольнении входят три части: титульный лист, подраздел 1 и подраздел 1.1 «Сведения о трудовой деятельности». В 1.1 указывают дату увольнения, мероприятие «УВОЛЬНЕНИЕ», должность, код функции по классификатору ОКЗ, основание увольнения со ссылкой на статью ТК и реквизиты приказа. Сдать один подраздел 1.1 без титульника и подраздела 1 нельзя.