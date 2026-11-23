От какой даты считать срок
Сведения об увольнении (подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1) нужно сдать в СФР не позднее следующего рабочего дня после даты приказа об увольнении — не после даты увольнения. Это подп. 2 п. 5 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, там же закреплен и перенос срока: если день сдачи выпал на выходной или праздник, он сдвигается на ближайший рабочий день.
Разница между двумя датами легко ловит в ловушку.
Пример
Приказ об увольнении издан 20 декабря, а дата увольнения — 31 декабря. Отчет нужен не «после 31-го», а 21 декабря. Если сдать его в январе, будет просрочка.
По договорам ГПХ действует тот же срок — один рабочий день после расторжения договора.
Отдельный случай — отпуск с последующим увольнением. Приказ подписывают заранее, и сдавать отчет нужно сразу после его издания, хотя датой увольнения в форме будет последний день отпуска (ст. 84.1 и 127 ТК).
В отчет при увольнении входят три части: титульный лист, подраздел 1 и подраздел 1.1 «Сведения о трудовой деятельности». В 1.1 указывают дату увольнения, мероприятие «УВОЛЬНЕНИЕ», должность, код функции по классификатору ОКЗ, основание увольнения со ссылкой на статью ТК и реквизиты приказа. Сдать один подраздел 1.1 без титульника и подраздела 1 нельзя.
Календарь декабря 2026 года
Постановление Правительства № 1466 перенесло выходной с воскресенья 4 января на четверг 31 декабря. В итоге нерабочие дни — с 31 декабря 2026 по 10 января 2027, первый рабочий день 2027 года — понедельник 11 января. Последний рабочий день года — среда 30 декабря, полный, без сокращения на час.
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Как это влияет на сроки
Дата приказа об увольнении
Крайний срок сдачи ЕФС-1
29 декабря (вт)
30 декабря 2026
30 декабря (ср)
11 января 2027 — 31 декабря выходной, срок переносится
31 декабря и позже
11 января 2027
Перенос — не жест фонда, а норма закона. Но рассчитывать на нее стоит только когда дедлайн реально попадает на выходные. Если приказ издан до 30 декабря, отчет нужно сдать до праздников, а не «после каникул» — заблуждение, что «в январе догоню», остается частой причиной просрочек.
Практический совет: увольнения 30–31 декабря лучше провести отчетами до праздников. В январе фонды разбирают очереди корректировок, и любая ошибка в новогоднем отчете обернется более долгой перепиской.
Что изменилось в форме с 2026 года
С 30 декабря 2025 года действуют обновленная форма и порядок заполнения — приказы СФР от 17.11.2025 № 1462 и № 1463. Для отчетов на уволенных изменения такие:
Убрали тип сведений «Назначение выплат по ОСС». По уходящим в декрет или отпуск по уходу за ребенком отдельный отчет больше не нужен — данные войдут в годовую форму.
Исключили коды ДИСТ и НДОМ. Перевод на удаленку или надомную работу больше не повод для отдельной подачи. При приеме и увольнении сведения подают по общим правилам.
В мероприятии «ПЕРЕВОД» уточнили неполное время. Коды НЕПД (неполный день) и НЕПН (неполная неделя) действуют и раньше. Новым с 2026 года стало правило про отмену режима: при возврате сотрудника на полный день сдают мероприятие «ПЕРЕВОД» уже без этих кодов — раньше этот случай в порядке не был прописан.
Появились новые коды категорий: «МДИГ» — для иностранцев, застрахованных по международным договорам, «ЧАЭСКОМ» — для командировок за пределы зон радиоактивного загрязнения.
Уточнили ОКВЭД: ориентируются на данные ЕГРЮЛ или ЕГРИП на дату сдачи отчета.
Отдельно про классификаторы, потому что здесь часто путаются. Код выполняемой функции в отчете по-прежнему указывают по классификатору занятий ОКЗ (ОК 010-2014) — он не менялся. С 1 января 2026 года действует новый классификатор профессий и должностей ОКПДТР (ОК 016-2025). Минтруд в письме от 12.12.2025 № 14-3/В-1582 рекомендует пользоваться им как справочником-«навигатором» для поиска нужного кода ОКЗ.
С 1 сентября 2026 года в подразделе 1.1 по договорам ГПХ нужно отмечать наличие условия о взносах на травматизм, а срок ответа на запросы СФР о стаже при назначении пенсии сокращен до трех рабочих дней вместо календарных.
Частые ошибки и как их избежать
Перепутали дату приказа и дату увольнения. Сдают отчет «на следующий день после увольнения», хотя приказ издан раньше, — и пропускают срок. Ориентир всегда один: следующий рабочий день после даты приказа.
Ждут праздников. «Подам после 8 января» работает только если дедлайн фактически выпал на выходной. При приказе до 30 декабря срок наступает раньше каникул.
Сдали подраздел 1.1 без комплекта. Нужны титульный лист, подраздел 1 и подраздел 1.1 вместе.
Использовали старые коды. Устаревший код категории или неверный код ОКЗ — фонд посчитает сведения недостоверными, а это основание для штрафа.
Склеили увольнение и прием. Если сотрудник уволился и на следующий день принят снова — это два отдельных мероприятия, каждое со своей подачей.
Обнаружили ошибку — и промолчали. Неточность (например, неверный номер приказа) исправляют сразу: аннулируют предыдущие сведения и подают новые. Практика на стороне работодателя — суды признают штраф незаконным, если исправление сделали раньше, чем ошибку нашел фонд (постановление АС Волго-Вятского округа от 23.03.2026 № Ф01-6043/2026).
Штрафы
Нарушение
Санкция
Основание
Просрочка или ошибка в подразделе 1.1
Должностному лицу 300–500 руб.
ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП РФ
Непредставление или просрочка раздела 1
500 руб. за каждого сотрудника
ст. 17 Закона № 27-ФЗ
Бумажный отчет при штате от 11 человек
1000 руб.
ст. 17 Закона № 27-ФЗ
Просрочка раздела 2 (травматизм)
5% от взносов за квартал, от 1000 до 30% суммы
ст. 26.30 Закона № 125-ФЗ
Нюанс по ст. 15.33.2 КоАП: по ней отвечает должностное лицо, то есть штраф получает руководитель, а не организация — Верховный суд это подтвердил.
Смягчить последствия можно двумя способами. Если фонд прислал уведомление о недостоверных сведениях, исправьте их в течение 5 рабочих дней — штрафа за недостоверность не будет. Срок давности за просрочку — один год со дня нарушения.
Чек-лист перед декабрьской сдачей
Соберите приказы об увольнении за декабрь и сверьте даты: срок — следующий рабочий день после приказа, а не после увольнения.
Проверьте комплект: титульный лист + подраздел 1 + подраздел 1.1.
Сверьте коды ОКЗ — искать их удобно по новому классификатору ОКПДТР (ОК 016-2025).
Для иностранных работников проверьте, нужен ли код «МДИГ».
По расторгнутым договорам ГПХ — отчет на следующий рабочий день после расторжения.
Увольнения 30–31 декабря сдайте до праздников, не оставляйте на 11 января.
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