За что предпринимателям придется платить

Сейчас внесение сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ), известный как ФГИС «Аршин», бесплатное.

Правительство предлагает изменить статью 20 Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Согласно законопроекту, с юридических лиц и ИП, аккредитованных на проведение поверки и передающих сведения о ее результатах в государственный фонд, будут взимать отдельную плату.

Речь идет именно о регистрации результатов поверки. Оплачивать каждое обновление уже внесенных сведений или их исключение из фонда не потребуется. Повторное взимание платы за такие действия законопроектом не предусмотрено.

Деньги будут поступать в федеральный бюджет. Их планируют учитывать как дополнительный источник финансирования развития российской метрологии, государственной эталонной базы и отечественного производства высокоточных измерительных приборов.