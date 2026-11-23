Изменения затронут организации и индивидуальных предпринимателей, которые имеют аккредитацию на проведение поверки средств измерений. Именно им предстоит платить за передачу результатов выполненных работ в государственную информационную систему.
За что предпринимателям придется платить
Сейчас внесение сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ), известный как ФГИС «Аршин», бесплатное.
Правительство предлагает изменить статью 20 Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Согласно законопроекту, с юридических лиц и ИП, аккредитованных на проведение поверки и передающих сведения о ее результатах в государственный фонд, будут взимать отдельную плату.
Речь идет именно о регистрации результатов поверки. Оплачивать каждое обновление уже внесенных сведений или их исключение из фонда не потребуется. Повторное взимание платы за такие действия законопроектом не предусмотрено.
Деньги будут поступать в федеральный бюджет. Их планируют учитывать как дополнительный источник финансирования развития российской метрологии, государственной эталонной базы и отечественного производства высокоточных измерительных приборов.
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Как рассчитают размер нового сбора
В пояснительной записке к законопроекту описан принцип расчета: базовая стоимость умножается на коэффициент оплаты.
Коэффициент будет зависеть от страны производства прибора:
1 — для средств измерений, изготовленных в России или на территории СССР;
4 — для средств измерений иностранного производства.
Таким образом, регистрация результатов поверки импортного оборудования обойдется в четыре раза дороже, чем российского при одинаковой базовой ставке.
Минпромторг сообщал о планируемой базовой стоимости в размере 50 рублей. При использовании этой ставки расчет составит 50 рублей за российский прибор и 200 рублей за импортный. Однако окончательные размеры и порядок взимания платы еще предстоит установить Правительству РФ.
По оценке разработчиков, новый механизм позволит ежегодно пополнять федеральный бюджет примерно на 6,7 млрд рублей.
Кого освободят от уплаты
Законопроект предусматривает несколько исключений. Плату за внесение результатов поверки в федеральный фонд не будут взимать для следующих категорий средств измерений:
приборов, используемых в сфере обороны и безопасности государства;
оборудования, применяемого в области атомной энергетики;
средств измерений, включенных в реестр российской промышленной продукции;
коммунальных счетчиков, принадлежащих физическим лицам или входящих в состав общего имущества многоквартирных домов;
приборов, используемых для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Для предпринимателей особенно интересна льгота для оборудования из реестра российской промышленной продукции. Она распространяется на средства измерений, сведения о которых включены в соответствующий реестр государственной информационной системы промышленности.
При этом одного российского происхождения прибора недостаточно для автоматического освобождения от платы по этому основанию: законопроект связывает исключение с наличием сведений в реестре российской промышленной продукции.
Как нововведение повлияет на компании, проводящие поверку
Для аккредитованных организаций и ИП появится дополнительная статья расходов. Ее размер будет зависеть от количества поверенных приборов и их происхождения.
Компании, которые работают преимущественно с российским оборудованием, будут применять коэффициент 1. При поверке импортных приборов предусмотрен коэффициент 4. Если в работе используется большое количество измерительных устройств, совокупные расходы на передачу результатов в государственный фонд будут выше.
При этом законопроект пока не устанавливает конкретный порядок расчетов: например, будет ли применяться предоплата или оплата по факту внесения сведений. Эти вопросы должны быть урегулированы правительственным порядком.
Предпринимателям предстоит учитывать новый сбор при планировании расходов и расчете стоимости услуг. Возможность включения дополнительных затрат в цену поверки будет зависеть от собственной ценовой политики компании и условий договоров с заказчиками.
Почему государство вводит новый механизм
В пояснительной записке инициативу связывают с развитием отечественной метрологической отрасли и снижением зависимости от зарубежной измерительной техники.
По данным разработчиков законопроекта, в 2020 году на российские средства измерений приходилось 54% общего количества утвержденных типов приборов. По итогам 2025 года показатель достиг 74%.
Ожидаемые поступления от нового сбора составят около 6,7 млрд рублей ежегодно. Их рассматривают как дополнительный финансовый ресурс для поддержки промышленности, развития эталонной базы и создания высокоточных отечественных средств измерений.
Когда предпринимателям готовиться к изменениям
Законопроект № 12326-9 предусматривает вступление поправок в силу с 1 сентября 2027 года. Однако на 19 ноября 2026 года это еще законодательная инициатива, а не действующая норма.
До предполагаемого начала действия новых правил предстоит определить порядок и окончательные размеры платы. Эти параметры установит Правительство РФ отдельным нормативным актом.
Предпринимателям, работающим в сфере метрологии, стоит следить за прохождением законопроекта и публикацией подзаконных документов. Именно в них будут определены окончательные условия расчетов за передачу результатов поверки в государственный фонд.
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