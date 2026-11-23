Что будет, если не сформировать чек

Если ИП не сформировал кассовый чек, то это считается неприменением контрольно-кассовой техники. Ответственность будет по ч. 2 ст. 14.5 КоАП. Штраф рассчитывают от суммы расчета без ККТ:

для должностных лиц и ИП — от ¼ до ½ этой суммы, но не менее 10 тыс. руб.;

для организаций — от ¾ до полной суммы, но не менее 30 тыс. руб.

Если ИП сам обнаружил ошибку до того, как налоговая получила сведения о нарушении, можно направить в ФНС чек коррекции. В таком случае могут освободить от штрафа (по примечаниям к ст. 14.5 КоАП).

Срок давности привлечения к ответственности за нарушение с ККТ — 1 год по ст. 4.5 КоАП. Для длящихся нарушений (например, когда кассу не используют несколько месяцев) отсчет начинается с момента его обнаружения, а не с начала по ч. 1, 1.1, 2 ст. 4.5 КоАП.

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