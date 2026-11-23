ИП собирается продать автомобиль физлицу, однако ККТ у него нет.

Наша подписчица спрашивает:

«ИП занимается грузоперевозками, УСН 6%. Планируем продать автомобиль, есть покупатель за наличные. Понятно, что в выручке отразим, а как быть с ККТ, которого нет. Какие есть наименее затратные легальные варианты?».

Комментаторы советуют заключить договор с агентом, который пробьет чек за ИП либо купить ККТ.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы думаете, стоит ли ИП покупать ККТ для продажи или проще заключить договор с агентом?