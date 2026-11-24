Ошибку 2025 года не спрятать в декларацию 2026-го

В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.

Раньше статья 54 позволяла при излишней уплате выбрать: уточненка за период ошибки или корректировка текущей базы. Минфин последовательно против этого возражал — письма от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786 и от 03.12.2025 № 03-03-06/1/117495 — и теперь его позиция получила законодательное закрепление.

С 1 января 2026 года в новой редакции абзаца 3 пункта 1 статьи 54 НК закреплен запрет: перерасчет налоговой базы и суммы налога в периоде выявления ошибки не допускается, если ставка текущего периода выше, чем ставка периода ошибки.

Как это выглядит на практике

Компания в 2026 году обнаружила, что в III квартале 2025-го не заявила вычет по входному НДС. До 2026 года ст. 54 допускала в отдельных случаях перерасчет в периоде выявления; теперь при выросшей ставке это прямо запрещено. Исправлять можно только уточненкой за период ошибки — то есть за 2025 год. А если ошибка не привела к излишней уплате, а занизила налог, уточненка за свой квартал требовалась и раньше. Поправка 425-ФЗ только усилила старое правило.

По НДС вообще работает правило «исправляем за свой квартал». Ошибка прошлого квартала, которая меняет налог, корректируется за тот же квартал: дополнительными листами книги покупок или продаж и уточненкой за этот период. Статья 54 НК о перерасчете в периоде выявления к вычетам по НДС не применяется — Минфин закрепил это еще в письме от 25.08.2010 № 03-07-11/363.

То же касается задвоения реализации. Если работы показали в декларации за IV квартал 2025 года, а потом еще раз во II квартале 2026-го, когда заказчик подписал акт, — лишнюю сумму снимают уточненкой за тот квартал, где реализация отражена ошибочно. Налоговая сразу видит, что произошло, и вопросов на камералке меньше.