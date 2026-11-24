Импортеру теперь все равно, за какой квартал сдавать уточненку, — минус в декларации можно разместить там, где выгоднее, на любую ставку. Декларация по-прежнему подается в срок до 25-го числа следующего месяца, но теперь штраф в 10 000 рублей выписывают не только за просрочку, но и за уклонение от подачи при ведении деятельности. Подача через личный кабинет или электронную почту не спасает: декларация без ТКС по-прежнему приравнена к непредставленной. К 31 декабря 2026 года закрывается трехлетнее окно на возмещение по IV кварталу 2023 года, а у перерасчета на ЕНС отсчет идет от сроков уплаты — там окно тянется до весны 2027-го.
Ошибку 2025 года не спрятать в декларацию 2026-го
С 1 января 2026 года в новой редакции абзаца 3 пункта 1 статьи 54 НК закреплен запрет: перерасчет налоговой базы и суммы налога в периоде выявления ошибки не допускается, если ставка текущего периода выше, чем ставка периода ошибки.
Исключение одно — когда период совершения ошибки установить невозможно.
Раньше статья 54 позволяла при излишней уплате выбрать: уточненка за период ошибки или корректировка текущей базы. Минфин последовательно против этого возражал — письма от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786 и от 03.12.2025 № 03-03-06/1/117495 — и теперь его позиция получила законодательное закрепление.
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Как это выглядит на практике
Компания в 2026 году обнаружила, что в III квартале 2025-го не заявила вычет по входному НДС. До 2026 года ст. 54 допускала в отдельных случаях перерасчет в периоде выявления; теперь при выросшей ставке это прямо запрещено. Исправлять можно только уточненкой за период ошибки — то есть за 2025 год. А если ошибка не привела к излишней уплате, а занизила налог, уточненка за свой квартал требовалась и раньше. Поправка 425-ФЗ только усилила старое правило.
По НДС вообще работает правило «исправляем за свой квартал». Ошибка прошлого квартала, которая меняет налог, корректируется за тот же квартал: дополнительными листами книги покупок или продаж и уточненкой за этот период. Статья 54 НК о перерасчете в периоде выявления к вычетам по НДС не применяется — Минфин закрепил это еще в письме от 25.08.2010 № 03-07-11/363.
То же касается задвоения реализации. Если работы показали в декларации за IV квартал 2025 года, а потом еще раз во II квартале 2026-го, когда заказчик подписал акт, — лишнюю сумму снимают уточненкой за тот квартал, где реализация отражена ошибочно. Налоговая сразу видит, что произошло, и вопросов на камералке меньше.
Какие сроки закрываются в конце года
Прямого дедлайна «уточненку за прошлые периоды подать до конца года» в НК нет. Но в 2026-м одновременно закрываются сразу три окна, и на календаре они совпадают.
Три года на возмещение. Переплату по НДС вернут или зачтут только по уточненке, сданной в течение трех лет после окончания соответствующего квартала (п. 2 ст. 173 НК, письмо Минфина от 06.05.2020 № 03-07-14/36428). В декабре 2026 года этот срок истекает для деклараций за IV квартал 2023 года.
Три года на сальдо ЕНС.
Уменьшить налоговую обязанность на едином налоговом счете можно не более чем за три года со дня истечения установленного срока уплаты налога — подпункт 1 пункта 7 статьи 11.3 НК. Срок считается именно от срока уплаты, а не от конца квартала и не от даты фактической уплаты — это разъяснила ФНС в письме от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026@. Для НДС срок разбит на три платежа: например, за IV квартал 2023 года это 28 февраля, 28 марта и 25 апреля 2024 года. Плюс три года — и окно для каждого платежа закрывается в феврале–апреле 2027 года. Уточненка позже юридически возможна, но переплата в сальдо не попадет: вернуть ее получится только через суд при восстановлении срока или через перерасчет налоговым органом.
Временный порядок пеней.
Для организаций в 2026 году действует льготная схема расчета пеней: 1/300 ключевой ставки за первые 30 дней просрочки, 1/150 с 31-го по 90-й день и снова 1/300 с 91-го. Этот порядок установлен до 31 декабря 2026 года включительно. Доплата, отложенная на 2027-й, уже не попадет под сниженную ставку после 90 дней просрочки.
Отдельный отсчет идет у вычетов. Забытый входной НДС можно перенести на текущий или любой следующий квартал в пределах трех лет с момента принятия приобретений на учет (п. 1.1 ст. 172 НК) — это не уточненка, а другой механизм. ФНС при этом рекомендует подавать корректировку за тот период, когда право на вычет возникло. Направление стоит выбирать осознанно: перенос провоцирует запрос пояснений, уточненка запускает новую камеральную проверку.
Какую форму брать: по периоду ошибки, а не по дате подачи
Уточненку составляют на бланке, который действовал в исправляемом квартале (п. 5 ст. 81 НК). Действующая на момент подачи форма не подойдет.
Период ошибки
Форма декларации
IV квартал 2025 года и ранее (с 2023 года)
2022 год и более ранние периоды
Приказ ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ в редакции, действовавшей в нужном квартале
С I квартала 2026 года
Та же форма ЕД-7-3/989@ в редакции приказа от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@ — со строками для ставок 22%, 22/122 и 18,03%
Нюанс с признаками актуальности: в строке 001 разделов 8–12 и приложений 1 к разделам 8 и 9 ставят «0» для новой или исправленной информации и «1» — если данные актуальны и повторно подавать их не нужно. Даже разделы без ошибок повторно передают, иначе инспекция не увидит полной картины периода. При исправлениях в книгах данные берут из дополнительных листов — они отражаются в приложении 1 к разделу 8 (книга покупок) или приложении 1 к разделу 9 (книга продаж).
Подают корректировку только электронно через оператора ЭДО, бумажный вариант НДС-декларации считается неподанным. В какую инспекцию отправлять — тоже вопрос с подвохом: по месту учета на дату представления. Если компания в течение года переехала в другую инспекцию, уточненку за старый квартал сдают в новую ИФНС, но составляют на форме исправляемого периода.
Как подать уточненку и не заплатить штраф
Последовательность при недоимке одна: сначала деньги, потом декларация. Чтобы освободиться от ответственности по подпункту 1 пункта 4 статьи 81 НК, на дату подачи уточненки на ЕНС должно лежать положительное сальдо, достаточное для покрытия недоимки и пеней. Перечисление средств после отправки отчета это условие уже не выполняет.
С ЕНС есть техническая тонкость. Сальдо распределяется по всем долгам автоматически в хронологическом порядке, поэтому просто «закинуть» сумму на счет мало. Если у компании есть текущие недоимки по взносам или другим налогам, внесенные деньги уйдут туда, а по НДС сальдо останется минусовым. Рабочая схема: погасить все долги, обнулить счет, завести ровно сумму недоимки и пеней по НДС — и только после этого подавать уточненку. При нескольких корректировках за разные периоды сальдо контролируют отдельно.
С 1 сентября 2026 года добавилось правило про чужое сальдо: заявление о зачете положительного сальдо ЕНС в счет обязанности другого лица отклонят, если у получателя нет налоговой обязанности. Если средств не хватает, зачет проведут частично — в пределах имеющегося сальдо. Для схемы «закрыть чужую недоимку своим сальдо» это прямое ограничение, а деньги, зачтенные в отсутствие обязанности, получателю не вернутся.
Проверить перед отправкой стоит еще две вещи
Первая — контрагентов: если уменьшаете свои покупки, у продавца «повиснут» неподтвержденные продажи, и требование может прилететь обеим сторонам.
Вторая — требования и расхождения: инспекция, увидевшая ошибку на камералке, присылает требование с кодом от 1 до 9, и тогда на уточненку или пояснения остается пять рабочих дней.
Камеральная проверка уточненки идет заново: два месяца с момента подачи, при назначении дополнительных мероприятий — до трех. Если корректировка с уменьшением налога, изменения на ЕНС отразятся только после ее завершения — переплата все это время висит «в подвешенном состоянии».
Упрощенцам: уточненка как способ перейти с 5% на 22% и забрать вычеты
Отдельный сценарий 2026 года касается бывших упрощенцев. Тех, кто впервые стал плательщиком НДС с 1 января 2026-го из-за лимита в 20 млн рублей, не штрафуют за опоздание с самой первой декларацией.
А у тех, кто выбрал в 2026 году специальную ставку 5%, есть право передумать: впервые перешедшие на ставки 5% или 7% могут отказаться от выбранной ставки в течение первых четырех последовательных налоговых периодов с момента подачи первой декларации — это абзац 2 пункта 9 статьи 164 НК. На практике это выглядит так: упрощенец сдал декларацию за I квартал 2026 года со ставкой 5%, а затем в течение года подал уточненку с применением ставки 22% — и одновременно заявил налоговые вычеты по предъявленному ему НДС при соблюдении требований пункта 2 статьи 171 и статьи 172 НК. Механизм работает и для тех, кто перешел на 5% в 2025 году, если на 1 января 2026-го четыре квартала еще не истекли.
Для компаний с регулярными уточненками за старые периоды математика простая: чем ближе к концу года, тем дороже каждая неделя промедления. Пени капают каждый день, трехлетнее окно по возмещению за IV квартал 2023 года закрывается 31 декабря, а льготный порядок пеней после 90 дней просрочки действует только до этой даты.
Когда уточненка не нужна и когда она вредна
Обязанность подать корректировку возникает только при занижении налога (абз. 1 п. 1 ст. 81 НК). Ошибка, которая не влияет на сумму налога к уплате — неверный код операции, опечатка в номере счета-фактуры, — дает право, но не обязанность что-то сдавать. Если инспекция прислала требование с кодом ошибки, а налог не занижен, достаточно пояснений: уточненку подавать не обязательно, и иногда это скорее вредно, чем полезно.
Причин быть осторожнее две
Первая: уточненка до окончания камеральной проверки прекращает проверку прежней декларации и запускает новую — с нуля и с новыми сроками.
Вторая: корректировка с уменьшением налога почти гарантированно тянет за собой требование пояснений, а инспекция может запросить первичку — счета-фактуры, договоры, акты.
Есть и обратная ситуация, когда уточненка бесполезна: если доначисление уже сделано решением по итогам проверки, дублировать его корректировкой не нужно. И повторное уточнение одного периода не запрещено — новая декларация с теми же цифрами, что и первая уточненка, сохраняет право на возмещение даже за пределами трехлетнего срока. Суды это подтверждают, от Арбитражного суда Западно-Сибирского округа до Московского.
Если же корректировка за прошлый квартал в планах есть, рабочий порядок такой: сверить дополнительные листы книг покупок и продаж, взять форму исправляемого периода, погасить недоимку и пени на ЕНС до подачи, отправить декларацию электронно и дождаться новой камералки. Для возмещения по ошибкам IV квартала 2023 года все это нужно уложить до 31 декабря 2026 года, для отражения в сальдо ЕНС — до весны 2027-го, по каждому из трех платежей.
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Источники в Правовой системе «Клерка»:
Налоговый кодекс РФ (часть первая), ст. 54 (абз. 3 п. 1), ст. 81 (п. 1, п. 4 пп. 1, п. 5),
Налоговый кодекс РФ (часть вторая), ст. 164 (п. 9), ст. 171 (п. 2), ст. 172 (п. 1.1), ст. 173 (п. 2), ст. 11.3 (п. 7 пп. 1),