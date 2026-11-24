Поправки к законопроекту № 617-9 добавляют еще один повод — сведения от Банка России. Пока это поправки, а не действующая норма. Механизм устроен как фильтр: из массы операций отбирают те, что похожи на регулярный заработок без налогов.
Что предложили Минфин и Банк России и зачем
Поправки Минфин подготовил ко второму чтению налогового законопроекта № 617-9 из бюджетного пакета на 2027–2029 годы. Правительство внесло его в Госдуму 30 сентября 2026 года, в первом чтении документ приняли 29 октября. Идея не нова: норму перенесли из весеннего законопроекта по «обелению» экономики, как пояснил замминистра Алексей Сазанов.
Логика ведомства понятна. Банки видят операции клиентов и отчитываются перед Росфинмониторингом по закону № 115-ФЗ. Налоговая почти полностью видит оборот бизнеса благодаря онлайн-кассам и системе АСК НДС-2. А деньги, которые одни граждане переводят другим, остаются между этими контурами — так описывает ситуацию налоговый консультант Иван Снегирев в «Эксперте». По оценке Минфина, которую приводит «Российская газета», под обычные переводы между людьми нередко маскируют оплату товаров и услуг. ФНС рассчитывает на дополнительные поступления в бюджет не менее 49,3 млрд рублей ежегодно начиная с 2027 года.
Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне
В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.
С какого момента: 1 января 2027 года и без обратной силы
В первой редакции поправок норма вступала в силу 1 января 2027 года, но охватывала операции, совершенные уже с 1 января 2026 года. Глава бюджетного комитета Андрей Макаров заметил, что так норма получает обратную силу. 15 ноября 2026 года Сазанов согласился применять ее только к операциям с 1 января 2027 года. Переводы, полученные в 2026 году, в передаваемые сведения не попадут.
Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении, рассмотрение назначено на 19 ноября. Закон не принят и не подписан; все описанное ниже основано на поправках и заявлениях участников обсуждения.
Как будет работать обмен данными между ЦБ и ФНС
Поправки вносятся в статью 85 Налогового кодекса. По ней налоговой уже передают сведения, например, МВД, Росреестр, нотариусы и Социальный фонд, но это учетные данные: регистрация, имущество, документы. Банк России добавят с другой задачей. Он будет анализировать операции по счетам и сообщать о людях, операции которых имеют «признаки систематического получения доходов от иных физических лиц».
Признаки, форму, формат и периодичность передачи определит соглашение между ЦБ и ФНС. В пресс-службе Банка России «Российской газете» сообщили, что технические вопросы и критерии прорабатывают совместно с налоговой. Выбор регулятора Снегирев объясняет тем, что каждый банк видит лишь часть операций клиента, а ЦБ через Национальную систему платежных карт — все поступления человека сразу.
Чтобы сложить операции одного человека из разных банков в единую картину, законопроект вводит и привязку счетов к ИНН. По описанию «РГ», банки должны учитывать ИНН при открытии счетов и вкладов с 1 января 2027 года, а у действующих клиентов проверить его в течение года. Если клиент не сообщит ИНН в течение полутора лет с вступления нормы в силу, банк сможет ограничить дистанционный доступ к счету и снятие наличных в банкоматах.
Вопрос
Сейчас
По поправкам
Видит ли ФНС переводы физлиц
Нет: банки сообщают об открытии и закрытии счетов, но не об операциях
ЦБ сообщает о людях, чьи операции похожи на систематическое получение доходов
Основания для запроса выписки у банка (ст. 86 НК)
Проверка, взыскание долга, истребование документов
К ним добавляется информация от Банка России
Режим сведений
Налоговая тайна
По заявлению Минфина, обязанность хранить тайну распространят и на ЦБ
Какие переводы проверяет налоговая: что считается систематическим доходом
Прямого ответа в поправках нет. Ни число переводов, ни их частота, ни доля в обороте не названы, а понятие «систематическое получение доходов» в законе не раскрыто. По словам Снегирева, определение дадут два ведомства во внутренних документах, и от него зависит, попадет ли в выборку казначей родительского комитета или человек, которому друзья вернули деньги за общую поездку.
Ориентир можно найти в прежних заявлениях Минфина. По пересказу «РГ», ведомство говорило, что автоматический обмен заработает по счетам, где сработают «индикаторы риска ведения предпринимательской деятельности без регистрации». В публикациях встречаются обе формулировки — «систематическое получение доходов» и «признаки предпринимательской деятельности». Юридическое значение будет иметь редакция принятого закона.
С какой суммы проверяют переводы на карту
Порога в поправках нет. «РГ» напоминает, что Минфин ранее называл уровень в 2,4 млн рублей неподтвержденных доходов за год — это предельный годовой доход самозанятого, — но в текст он не вошел. Считать эту цифру границей безопасности нельзя: какие еще параметры будет учитывать фильтр, пока не известно.
Переводы от родственников, друзей и возврат долга
Эксперты, опрошенные «Российской газетой», не ожидают, что под механизм попадут переводы от близких, между собственными счетами, возврат долгов и разовые поступления с понятным источником. Это прогноз, а не гарантия: критерии не утверждены, а в период настройки системы, как предупреждает Снегирев, возможны ошибки. Попадание в выборку при этом дает основание запросить выписку и пояснения, но не доказывает, что был доход.
Перевод и доход: где проходит граница
Сам по себе перевод на карту налогообложению не подлежит — налог зависит от того, за что получены деньги. Это подчеркивает и юрист Наталья Колерова в «РГ»: поступление на счет не образует налогооблагаемый доход автоматически.
Что происходит
Как это выглядит для налога
Подарок от физлица, в том числе деньгами
НДФЛ не облагается; исключения из освобождения — недвижимость, транспорт, акции, доли и паи (ст. 217 НК)
Возврат долга или займа
Возвращенная сумма займа не доход, поскольку нет экономической выгоды (ст. 41 НК); проценты сверх нее уже доход
Оплата услуг и работ: репетитор, мастер, ремонтная бригада
Доход, облагаемый НДФЛ, либо налогом на профессиональный доход, если человек зарегистрирован самозанятым
Арендные платежи за жилье
Доход арендодателя: НДФЛ с декларацией или налог самозанятого
Продажа личных вещей
Доход, но с вычетами и освобождениями, которые зависят от вида имущества и срока владения
Переводы за услуги на личную карту не запрещены, и сама карта ничего не меняет: вопрос в статусе получателя. Если человек регулярно оказывает услуги, сдает жилье или торгует, не будучи самозанятым или ИП, поступления выглядят как доход без налогов. Это и есть та ситуация, ради которой вводят новый налоговый контроль доходов.
Какие полномочия получит ФНС в отношении банковских выписок
Получив сведения от ЦБ, налоговая сможет запросить у банков выписки по счетам человека вне налоговой проверки и вне взыскания долга. Точную формулировку нового основания в статье 86 покажет итоговый текст.
Дальнейший порядок в поправках не расписан. Снегирев ожидает, что инспекция изучит полученные данные, запросит пояснения и, вероятнее всего, предложит добровольно задекларировать доход, а автоматических доначислений не будет. Он же замечает: ФНС сама объясняла, что перевод между гражданами не создает объекта обложения НДФЛ, и формально возмездный характер поступлений должна доказывать инспекция, но на практике объясняться придется человеку. Поэтому полезно хранить договор займа, переписку, чеки и акты — все, что показывает, за что пришли деньги.
Налоговые последствия незадекларированного дохода
В описанных поправках новых ставок и штрафов нет — действуют существующие нормы. Если инспекция докажет, что поступления были оплатой услуг, работ или аренды, она вправе доначислить НДФЛ. Ставка зависит от годового дохода и составляет от 13 до 22%. К налогу добавятся пени и штраф по статье 122 НК РФ: 20% от неуплаченной суммы, 40% при умышленном занижении. За непредставление декларации по статье 119 штраф составляет 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, не меньше 1000 рублей и не больше 30%. Срок давности привлечения к ответственности по налоговым нарушениям — три года, и эксперты «РГ» говорят о доначислении за такой период.
Если деятельность признают предпринимательской без регистрации, юрист Василий Кутьин из «Инго Банка» добавляет к рискам доначисление страховых взносов.
Доходы 2027 года по общему правилу декларируют до 30 апреля 2028 года.
Что изменится для самозанятых, ИП и граждан с доходами на личные карты
Самозанятые
Ставки налога на профессиональный доход — 4% с поступлений от физлиц и 6% от организаций и ИП, годовой лимит — 2,4 млн рублей. Для самозанятого новый механизм сводится к дисциплине: каждое поступление от клиента должно быть пробито в приложении «Мой налог». Чек — самое простое объяснение любого перевода, который попадет в поле зрения ФНС. Если доход за год превысил лимит, право на режим теряется, а сверх лимита налог платят уже по общим правилам.
ИП
Поправки адресованы гражданам без статуса ИП. У предпринимателя доходы и так подлежат учету. Риск возникает, если оплату от клиентов он принимает на личную карту мимо учета: такие поступления могут попасть в выборку. Как критерии ЦБ и ФНС будут относиться к зарегистрированным ИП, пока не раскрыто.
Граждане, которые получают деньги за услуги или аренду
Эксперты «РГ» называют репетиторов, мастеров бьюти-сферы, ремонтные бригады и арендодателей. Экономист Екатерина Голубцова из РЭУ имени Плеханова советует тем, кто получает оплату от клиентов без оформленного статуса, зарегистрироваться самозанятыми как можно скорее, а получателям регулярных переводов — быть готовыми давать пояснения и декларировать доходы.
Какие положения НК РФ планируется изменить
Статья 85: Банк России добавляется в число органов, передающих сведения налоговой, с обязанностью сообщать о гражданах с признаками систематических доходов.
Статья 86: появляется основание для запроса банковских выписок физических лиц на базе информации ЦБ.
Режим налоговой тайны, по словам представителей Минфина, распространится на сведения, которые получает или передает Банк России.
Критерии в Налоговый кодекс не включают: их определит соглашение двух ведомств.
Не путать с лимитом 30 тысяч рублей: отдельная инициатива на 2028 год
В начале ноября в Госдуму внесли законопроект № 32298-9 группа депутатов и сенаторов, среди авторов — Анатолий Аксаков и Николай Журавлев. Он направлен против дропперов: с 1 марта 2028 года банки должны ограничивать клиентам, которых заподозрят в сомнительных операциях, внесение наличных и зачисление переводов от других людей суммой 30 тысяч рублей в месяц. Критерии определят Банк России и Росфинмониторинг, срок ограничения — до года. Он меняет закон № 115-ФЗ и банковское законодательство, Налогового кодекса и НДФЛ не касается и пока лишь внесен в Думу.
Частые вопросы
Налоговая будет проверять переводы на карту с 2027 года?
Не все, а только те, о которых сообщит Банк России: это люди, чьи операции похожи на систематическое получение доходов от других физлиц. Поправки пока не приняты, начало применения — 1 января 2027 года.
С какой суммы проверяют переводы на карту?
Установленного порога нет. Минфин ранее называл ориентир в 2,4 млн рублей неподтвержденных доходов за год, однако в поправках он не закреплен, а критерии определят ЦБ и ФНС.
Налоговая видит переводы на карту сейчас?
Автоматически нет. Банки сообщают налоговой об открытии и закрытии счетов, а выписку по операциям она запрашивает только в рамках проверки, взыскания долга или истребования документов.
Нужно ли платить налог с переводов от физических лиц?
Зависит от основания. Подарки и возврат основного долга НДФЛ не облагаются, а оплата услуг, работ и аренды — облагается, если нет статуса самозанятого или ИП.
Что делать, если мне платят за услуги на личную карту?
Решить, в каком статусе вы работаете: зарегистрироваться самозанятым, открыть ИП или декларировать доход по форме 3-НДФЛ. Оплату от клиентов самозанятые проводят через приложение «Мой налог».
Попадут ли в проверку переводы за 2026 год?
Нет. Минфин согласился применять норму только к операциям с 1 января 2027 года.
Вводят ли с 2027 года лимит на переводы между физлицами?
Нет. Ограничение в 30 тысяч рублей в месяц — отдельный законопроект, который предлагают применять с 1 марта 2028 года, и он направлен на клиентов с подозрительными операциями.
В нашей базе консультаций уже более 214 ответов экспертов по вопросам налоговых требований
Источники в Правовой системе «Клерка»:
Налоговый кодекс РФ, ст. 85, ст. 86, ст. 41, ст. 119, ст. 122,
Налоговый кодекс РФ (часть вторая), гл. 32 «Налог на доходы физических лиц» (ст. 217),
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
Федеральный закон от 27.11.2023 № 549-ФЗ «О налоге на профессиональный доход»,
Федеральный закон от 07.08.2000 № 117-ФЗ (о федеральном бюджете) — нет, это другой; верно так: проект федерального закона № 617-9 (бюджетный пакет на 2027–2029 годы), внесен в Госдуму 30.09.2026, принят в первом чтении 29.10.2026,
Проект федерального закона № 32298-9 (ограничение зачисления переводов и внесения наличных 30 тыс. руб. в месяц с 01.03.2028),
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ — не упоминается, исключаю; вместо него: страховые взносы — Налоговый кодекс (часть вторая), гл. 34.