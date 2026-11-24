Как будет работать обмен данными между ЦБ и ФНС

Поправки вносятся в статью 85 Налогового кодекса. По ней налоговой уже передают сведения, например, МВД, Росреестр, нотариусы и Социальный фонд, но это учетные данные: регистрация, имущество, документы. Банк России добавят с другой задачей. Он будет анализировать операции по счетам и сообщать о людях, операции которых имеют «признаки систематического получения доходов от иных физических лиц».

Признаки, форму, формат и периодичность передачи определит соглашение между ЦБ и ФНС. В пресс-службе Банка России «Российской газете» сообщили, что технические вопросы и критерии прорабатывают совместно с налоговой. Выбор регулятора Снегирев объясняет тем, что каждый банк видит лишь часть операций клиента, а ЦБ через Национальную систему платежных карт — все поступления человека сразу.

Чтобы сложить операции одного человека из разных банков в единую картину, законопроект вводит и привязку счетов к ИНН. По описанию «РГ», банки должны учитывать ИНН при открытии счетов и вкладов с 1 января 2027 года, а у действующих клиентов проверить его в течение года. Если клиент не сообщит ИНН в течение полутора лет с вступления нормы в силу, банк сможет ограничить дистанционный доступ к счету и снятие наличных в банкоматах.