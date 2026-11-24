Будет ли организация освобождена от НДС
При переходе на УСН с 2027 года организация будет автоматически освобождена от обязанностей плательщика НДС, если по итогам 2026 года ее доход не превысит 20 млн. руб. Если доход превысит этот лимит, то при переходе на УСН организация останется плательщиком НДС, но может выбрать ставку НДС: обычную (22%, 10%) или специальную (5%, 7%).
Если организация при переходе на УСН будет освобождена от обязанностей плательщика НДС, то необходимо в декларации за 4 квартал 2026 восстановить вычеты НДС по неиспользованным до 31 декабря материалам, товарам, работам, услугам, а также ОС и НМА (пропорционально соотношению их балансовой стоимости на 31 декабря и первоначальной стоимости).
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Если доход за 2026 год превысит 20 млн. руб., и организация при переходе с 1 января останется плательщиком НДС, то:
при выборе с 1 января ставки НДС 22%, восстанавливать прежние вычеты не нужно;
при выборе с 1 января ставки НДС 5% или 7%, необходимо восстановить вычеты по недоиспользованным остаткам в 1 квартале 2027 года.
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Источники в Правовой системе «Клерка»:
Налоговый Кодекс: п. 1–3, п. 8 ст. 164 НК, пп. 2 п. 3, п. 2.1, пп. 8 п. 2 ст. 170 НК.