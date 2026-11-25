Кирилл Гуськов, Product Owner сервиса «Статус.Кадры»

Любое из этих изменений может в один день сделать сотрудника нелегальным, а штраф за него получит компания. Пока в штате пять иностранцев, кадровик справляется таблицей и сайтами МВД по проверкам в РКЛ (реестр контролируемых лиц) и патентов. Когда их пятьдесят, ручная проверка превращается в отдельную работу, в которой легко ошибиться.

Данные из МВД обновляются по РКЛ каждые 4 часа, по патентам — каждые 3 дня. То есть, проверять нужно постоянно.

Штрафы остаются прежними, но считаются за каждого иностранца. За работника без действующего патента юрлицо заплатит от 250 до 800 тыс. ₽ или приостановит деятельность на срок до 90 суток, а в Москве, Петербурге и их областях — от 400 тыс. до 1 млн ₽ (ст. 18.15 КоАП).

Проверок становится больше: в первом полугодии 2026 года МВД провело на 42,5% больше внеплановых проверок компаний и ИП, чем годом раньше.

Разбираемся, что меняется, что HR должен отслеживать по каждому иностранному сотруднику и как наладить проверку иностранных сотрудников до праздников.