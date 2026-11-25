Кирилл Гуськов, Product Owner сервиса «Статус.Кадры»
Любое из этих изменений может в один день сделать сотрудника нелегальным, а штраф за него получит компания. Пока в штате пять иностранцев, кадровик справляется таблицей и сайтами МВД по проверкам в РКЛ (реестр контролируемых лиц) и патентов. Когда их пятьдесят, ручная проверка превращается в отдельную работу, в которой легко ошибиться.
Данные из МВД обновляются по РКЛ каждые 4 часа, по патентам — каждые 3 дня. То есть, проверять нужно постоянно.
Штрафы остаются прежними, но считаются за каждого иностранца. За работника без действующего патента юрлицо заплатит от 250 до 800 тыс. ₽ или приостановит деятельность на срок до 90 суток, а в Москве, Петербурге и их областях — от 400 тыс. до 1 млн ₽ (ст. 18.15 КоАП).
Проверок становится больше: в первом полугодии 2026 года МВД провело на 42,5% больше внеплановых проверок компаний и ИП, чем годом раньше.
Разбираемся, что меняется, что HR должен отслеживать по каждому иностранному сотруднику и как наладить проверку иностранных сотрудников до праздников.
Иностранные работники в 2027 году: что меняется для работодателей
Главное изменение внес закон от 26.07.2026 № 241-ФЗ: работающий иностранец должен содержать себя и иждивенцев в России на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Проверять это будут не по справкам, а по данным расчета по страховым взносам, который сдает сам работодатель.
Когда
Что меняется
Чем это грозит компании
Уже с 1 октября 2026
ФНС передает в МВД выплаты иностранцам из РСВ за 3, 6, 9 и 12 месяцев, с 25 октября СФР передает сведения о трудовой деятельности. Порядок проверки доходов утвердил приказ МВД от 15.09.2026 № 728
Все, что компания показывает в РСВ, теперь видит МВД. О начале проверки дохода работодателя уведомят электронно, на ответ дается 3 рабочих дня
1 января 2027
Норматив дохода: прожиточный минимум региона с коэффициентом на самого иностранца и каждого иждивенца. Если данных о доходе нет или он ниже норматива, патент или разрешение на работу не выдадут или аннулируют (241-ФЗ)
Сотрудник на неполной ставке или с небольшой официальной зарплатой может потерять патент, и работать дальше ему будет нельзя
1 января 2027
Фиксированный аванс по НДФЛ за патент: 1 200 ₽ × дефлятор 3,006 × региональный коэффициент, плюс 50% за каждого иждивенца в России (242-ФЗ, приказ Минэкономразвития от 21.10.2026 № 732)
Сотрудник, который в январе заплатит по привычке прежнюю сумму, оплатит меньший срок, чем думает. Когда оплаченный период закончится, патент перестанет действовать
1 марта 2027
Договор с иностранцем, которому патент и разрешение на работу не нужны, считается прекращенным с момента, когда МВД подтвердит недостаточный доход. Не касается граждан Беларуси
Договор прекратится без участия кадровика. Об этом нужно узнать сразу, чтобы не допускать человека к работе
Решения по патентам МВД будет принимать по данным за периоды начиная с 2027 года. Сведения за I квартал ФНС передаст не позднее 45 дней после его окончания, то есть к середине мая. Но доход считается в среднем за каждый месяц, поэтому начисления за январь уже идут в зачет.
Что HR должен отслеживать по каждому иностранцу
По каждому сотруднику-иностранцу в 2027 году нужно держать в поле зрения шесть вещей, и каждая меняется в свое время.
Патент действует. Патент действует, пока оплачен аванс по НДФЛ: если сотрудник не заплатил вовремя, патент прекращается на следующий день после оплаченного периода. Кроме того, патент может аннулировать МВД. Поэтому проверка патента иностранного гражданина нужна не только при приеме на работу, но и после каждого срока оплаты.
Регион и профессия. Патент действует только в регионе, который его выдал, и по профессии, если она в нем указана. Перевод в другой филиал или на другую должность — повод сверить документ.
Реестр контролируемых лиц. В РКЛ МВД вносит иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России (ст. 31.2 закона № 115-ФЗ). Само включение в реестр не основание для увольнения, но это сигнал: скорее всего, у человека истек или аннулирован документ. Проверить сотрудника в реестре контролируемых лиц можно на сайте МВД или на Госуслугах, но тоже только по одному человеку, а реестр пополняется постоянно.
Доход не ниже норматива. Для патента норматив считают на самого иностранца и каждого несовершеннолетнего ребенка в России на его иждивении, для разрешения на работу — только на самого работника. Пример: если прожиточный минимум в регионе 20 000 ₽, а коэффициент равен 1, сотруднику на патенте с двумя детьми нужно получать в среднем не меньше 60 000 ₽ в месяц. Под риском те, кто работает на неполную ставку, и сотрудники с детьми, чья официальная зарплата близка к МРОТ.
Уведомления МВД. О заключении и прекращении договора с иностранцем МВД нужно уведомить в течение 3 рабочих дней, с 1 сентября 2026 года — по новым формам (приказ МВД от 12.05.2026 № 290). За пропущенное уведомление штраф — от 400 до 800 тыс. ₽. Теперь добавились и уведомления МВД о проверке дохода: представить свои сведения о зарплате сотрудника можно только в течение 3 рабочих дней.
Дети и иждивенцы. От них зависят и норматив дохода, и сумма аванса за патент. Эти данные стоит собрать до первой январской оплаты.
Если иностранцев в штате 50, это 300 пунктов контроля, которые меняются в разные дни. Без ошибок удержать их в одной таблице почти невозможно.
Почему проверять по одному неудобно
Проверить одного человека несложно: открыть сервис МВД, ввести данные патента и паспорта, получить ответ. Сложности начинаются, когда иностранцев в штате десятки, а проверять их нужно не один раз, а постоянно.
Каждый сотрудник — отдельный запрос. Патент и РКЛ проверяются в разных сервисах, данные вводятся вручную: серия и номер патента, номер бланка, паспорт, ФИО, дата рождения. Если на одну проверку уходит 3–5 минут, то компания с 80 иностранцами тратит на один проход по патентам и РКЛ от 8 до 13 часов. Это полтора рабочих дня кадровика на одну сверку.
Ответ — снимок на одну дату. Статус патента меняется в любой день: сотрудник опоздал с оплатой, МВД аннулировало патент, человека внесли в РКЛ. Проверка раз в квартал показывает картину, которая могла устареть на следующий день, а штраф по ст. 18.15 КоАП считается за каждого иностранца, который работал без действующего патента.
Одна опечатка — ложный результат. Лишний символ в номере, и сервис отвечает «не найден». Пример из практики: в кадровой базе у граждан Таджикистана перед номером паспорта стоял код страны TJK, и патенты сотрудников «не находились», хотя действовали. Обратная ситуация опаснее: когда «не найден» привычно списывают на опечатку, настоящий аннулированный патент легко пропустить.
Нет истории. Результат проверки на сайте МВД нигде не сохраняется. Чтобы потом показать, когда и кого проверяли, кадровик делает скриншоты и складывает их в папку.
Нет напоминаний. Сроки оплаты патентов, уведомлений и повторных проверок живут в таблице Excel и в голове одного сотрудника. Когда он в отпуске или вся компания на январских каникулах, патенты продолжают истекать, а проверять их некому.
Проверка нашла проблему: что делать
Найти проблему — половина дела. По каждому тревожному результату нужно быстро принять решение и зафиксировать его, потому что счет идет на дни.
Результат проверки
Что сделать
Патент недействителен или аннулирован
В тот же день не допускать сотрудника к работе (отстранить приказом) и выяснить причину: просрочена оплата или решение МВД. Если патент аннулирован, прекратить договор по п. 2 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ и в течение 3 рабочих дней уведомить МВД
«Не найден»
Сначала проверить данные: нет ли кода страны перед номером паспорта, не сменил ли сотрудник паспорт, верно ли внесен номер бланка. Запросить у сотрудника патент и чеки об оплате и проверить повторно. Не списывать на опечатку, пока не получен четкий ответ
Сотрудник в РКЛ
Не увольнять автоматически. Выяснить причину включения и заново проверить патент, РВП или ВНЖ. Если документ аннулирован или истек, прекратить договор по основаниям ст. 327.6 ТК РФ
Уведомление МВД о проверке дохода
В течение 3 рабочих дней отправить сведения о доходе сотрудника, если данные налоговой неполные: например, человек перешел из другой компании или доход начислен позже
Доход сотрудника близок к нормативу
До конца квартала решить вопрос со ставкой или зарплатой и предупредить сотрудника, что на кону его патент
По каждому случаю стоит сохранять дату проверки и дату решения. Если придет инспектор, он спросит, когда компания узнала о проблеме и что сделала. При ручной проверке ответить на этот вопрос сложнее всего.
Решение: проверять весь штат сразу и регулярно
Когда иностранцев больше десятка, проверку стоит превратить из ручной работы в процесс: один список сотрудников, проверки по расписанию и сигнал, когда что-то изменилось. У МВД такого инструмента нет: его сервисы отвечают на один запрос за раз.
Так устроена массовая проверка иностранных сотрудников в сервисе «Статус.Кадры»:
Список из Excel или 1С. Штат загружается одним файлом по шаблону, повторная загрузка только обновляет данные без дублей. Если кадры ведутся в «1С:Зарплата и управление персоналом», бесплатное расширение передает иностранцев само, а результаты возвращаются в 1С.
Одна кнопка на весь штат. «Проверить всех» запускает проверку патентов и РКЛ по всему списку.
Проверки по расписанию. Ежедневно, по рабочим дням, раз в неделю или в месяц, отдельно для патентов и РКЛ. Проверки идут и в то время, когда кадровик в отпуске.
Уведомления о проблемах. Если изменился статус патента или сотрудник нашелся в РКЛ, приходит письмо (до 10 адресов) и сообщение в Telegram, а строка сотрудника в списке становится красной.
История и отчеты. Каждая проверка сохраняется с датой и временем, результаты выгружаются в Excel. Видно, кого, когда и с каким результатом проверяли.
Сервис отправляет запросы в открытые сервисы МВД, те же, что доступны на сайте министерства и на Госуслугах, и показывает ответ без изменений. Решение по каждому сотруднику по-прежнему принимает кадровик, но узнает о проблеме в тот же день, а не на следующей сверке. Новым компаниям начисляются бесплатные проверки, так что первый прогон по штату можно сделать до праздников.
Чек-лист на ближайший месяц
В первую очередь компании необходимо сделать семь шагов:
Собрать актуальный список иностранцев: паспорт, патент и номер бланка, регион, дети в России.
Проверить всех по патенту и РКЛ до 31 декабря и сохранить результат.
Предупредить сотрудников о новой сумме аванса с января и надбавке за детей, а после первых январских оплат сверить чеки.
Посчитать норматив дохода для каждого и сравнить с начислениями, особенно у тех, кто работает на неполную ставку.
Назначить ответственного за ответы на уведомления МВД о проверке дохода: на них 3 рабочих дня.
Убедиться, что уведомления о приеме и увольнении подаются по формам приказа МВД № 290.
Настроить регулярную проверку штата, чтобы январские каникулы не стали периодом, когда никто ничего не видит.
В 2027 году статус иностранного сотрудника будет меняться чаще, а МВД будет узнавать об этом автоматически, из данных налоговой. Работодателю стоит узнавать о проблемах не позже инспектора, и для штата из десятков человек ручная проверка по одному этого не обеспечит.
Реклама. ООО «МП КОММУНИКЕЙШНС», ИНН 9701197577, erid: 2W5zFHsnqYN