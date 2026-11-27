Наш подписчик спрашивает:

«Компания занимается продажей книг: аудио, электронных и бумажных. у компании есть игровой сайт где пользователи могу книги приобрести. Но помимо книг, пользователи на сайте могут купить "кристалл" — 1 кристалл — 1 рубль. По сути это является авансом, который он может в дальнейшем потратить на покупку аудио, электронных книг. А так же он может нажать кнопку и отблагодарить автора — то есть по сути заплатить "донат". Т.е. безвозмездный перевод. Стал вопрос в применение Кассы и что печатать во втором чеке (и нужен ли он второй чек), когда пользователь нажимает кнопку "направить аванс/кристалл на донат автору". Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией — есть ли какое то решение?».

Мнения комментаторов разошлись. Кто-то считает, что нужно формировать чек и при покупке внутренней валюты, и при перечислении пожертвований. Другие отмечают, что на пожертвование чек пробивать не нужно.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, нужно ли пробивать чеки и на покупку внутренней валюты и на перевод пожертвований?