Что изменилось с 2026 года

Главное новшество — судьба 50-процентного лимита. Впервые его ввели в 2017 году как временную меру, несколько раз продлевали, и последний срок действия (по закону № 389-ФЗ) заканчивался 31 декабря 2026 года. Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ продлил ограничение до конца 2030 года. Значит, и в 2026-м, и в 2027-м налоговую базу по прибыли можно уменьшать на убытки прошлых лет не более чем на половину.

Второе изменение касается так называемых «опоздавших» расходов. С 1 января 2026 года в статью 54 НК прямо закреплен запрет: если ставка налога в периоде выявления ошибки выше, чем в периоде ее совершения, расходы прошлого периода в текущем учесть нельзя — только через уточненную декларацию. На практике это значит, что расходы 2024 года (когда ставка налога на прибыль была 20%) нельзя заявить в декларации за 2025 или 2026 год (ставка 25%) — их переносят уточненкой за «свой» период.

Важно: это правило не отменяет механизм переноса убытков по статье 283 НК РФ — он работает отдельно и по своим условиям.

Третье — ставка налога на прибыль 25% (8% в федеральный бюджет, 17% в региональный), установленная с 2025 года, на 2026 год сохранена. Пониженные ставки — ключ к освобождению от 50-процентного лимита, о чем ниже.