Что изменилось с 2026 года
Главное новшество — судьба 50-процентного лимита. Впервые его ввели в 2017 году как временную меру, несколько раз продлевали, и последний срок действия (по закону № 389-ФЗ) заканчивался 31 декабря 2026 года. Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ продлил ограничение до конца 2030 года. Значит, и в 2026-м, и в 2027-м налоговую базу по прибыли можно уменьшать на убытки прошлых лет не более чем на половину.
Второе изменение касается так называемых «опоздавших» расходов. С 1 января 2026 года в статью 54 НК прямо закреплен запрет: если ставка налога в периоде выявления ошибки выше, чем в периоде ее совершения, расходы прошлого периода в текущем учесть нельзя — только через уточненную декларацию. На практике это значит, что расходы 2024 года (когда ставка налога на прибыль была 20%) нельзя заявить в декларации за 2025 или 2026 год (ставка 25%) — их переносят уточненкой за «свой» период.
Важно: это правило не отменяет механизм переноса убытков по статье 283 НК РФ — он работает отдельно и по своим условиям.
Третье — ставка налога на прибыль 25% (8% в федеральный бюджет, 17% в региональный), установленная с 2025 года, на 2026 год сохранена. Пониженные ставки — ключ к освобождению от 50-процентного лимита, о чем ниже.
Клерк.Система — это рабочее пространство бухгалтера для ежедневных задач
Календарь отчетности и налогов, разборы правовых норм, записи вебинаров, СПС, ИИ без VPN — в едином удобном интерфейсе.
Систематизируйте свои знания, чтобы не упустить ничего важного.
Налог на прибыль: базовые правила переноса
Порядок описан в статье 283 НК. Если по итогам налогового периода расходы превысили доходы (п. 8 ст. 274 НК), компания вправе уменьшить налоговую базу будущих периодов на сумму полученного убытка — целиком или частично. Ключевые принципы:
Перенос — право, а не обязанность. Компания может не снижать базу, если это невыгодно.
Очередность обязательна. При нескольких убыточных годах списывают сначала самый ранний, затем более поздние (п. 3 ст. 283 НК).
Срока давности нет. Убыток можно списывать, пока он не погашен полностью, — ограничение «10 лет» давно не действует.
Перенос делают и по итогам отчетных периодов (квартал, полугодие, 9 месяцев) при наличии прибыли. Но перенести на будущее можно только убыток по итогам года — квартальные минусы «переезжают» в следующий отчетный период, а не в будущие годы.
Убыток не увеличивает убыток текущего периода. Если компания снова сработала в минус, прошлый убыток просто переходит на следующий период без изменений.
Лимит 50% и кто от него освобожден
Общее правило пункта 2.1 статьи 283 НК: в периоды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2030 года база текущего периода уменьшается на убытки прошлых лет не более чем наполовину.
Пример: прибыль за 2026 год — 10 млн рублей, накопленные убытки — 15 млн. Списать можно максимум 5 млн, остальное «подождет» 2027 год.
Лимит не распространяется на базы, облагаемые пониженными ставками — любыми, ниже основных 8% и 17%. Это, в частности, резиденты ОЭЗ, ТОР и свободного порта Владивосток, участники региональных инвестпроектов и спецконтрактов, а также ИТ-компании: их льготная ставка в 5% введена Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ и действует с 2025 года по 2030-й включительно — в 2026–2027 годах она сохраняется. Если организация ведет и льготную, и обычную деятельность, к «обычной» базе лимит применяется в общем порядке.
Какие убытки перенести нельзя
Закон выделяет закрытый перечень исключений:
убытки, полученные в рамках иных налоговых режимов: минус по УСН или ЕСХН не уменьшит налог на прибыль после перехода на ОСНО (и наоборот);
убытки от реализации акций, долей, облигаций российских организаций и инвестиционных паев (ст. 284.2) — они учитываются обособленно;
убытки от участия в инвестиционном товариществе, полученные в год присоединения к действующему договору;
убытки, накопленные в периоды применения нулевой ставки (медицинские и образовательные организации, сельхозпроизводители, резиденты «Сколково» и др.).
Отдельные правила действуют при реорганизации: правопреемник вправе списывать убытки реорганизованных организаций, но только если реорганизация не была нацелена исключительно на налоговую выгоду (п. 5 ст. 283 НК ). Участники консолидированных групп налогоплательщиков переносят убытки группы через ответственного участника.
Документальное подтверждение
Перенос возможен только при наличии первичных документов, подтверждающих факт и размер убытка (п. 4 ст. 283 НК). Хранить их нужно весь период, пока убыток списывается, плюс еще четыре года после полного погашения (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК).
Актуальную судебную позицию подтвердил Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 01.10.2026 № А60-12838/2025: регистры налогового учета и декларации не заменяют первичку. Компания, которая заявила убытки только на основании регистров (первичные документы не сохранились), проиграла спор на сумму свыше 129 млн рублей. Вывод простой: архив первички по убыточным годам — обязательное условие переноса.
УСН «доходы минус расходы»
Для упрощенцев правила переноса убытков в 2026–2027 годах не изменились:
доступен только объект «доходы минус расходы» — на «доходах» убыток в принципе не возникает;
срок переноса — 10 лет после года получения убытка (п. 7 ст. 346.18 НК ). Убыток 2016 года в последний раз можно учесть при расчете налога за 2026 год, убыток 2017-го — за 2027-й. Убытки 2015 года и старше уже «сгорели»;
списывают строго в хронологическом порядке, начиная с самого раннего;
убыток уменьшает только годовую базу — при расчете авансовых платежей его не учитывают;
суммы в декларации указывают в строке 230 раздела 2.2 (она не может превышать налоговую базу), детальный учет по годам ведут в разделе III КУДиР.
Если по итогам года расходы превысили доходы, упрощенец все равно платит минимальный налог — 1% от доходов (п. 6 ст. 346.18 НК). Разницу между уплаченным минимальным и исчисленным налогом можно в последующие годы включить в расходы и за счет нее увеличить сумму переносимого убытка.
Смена режима или объекта «убивает» право на перенос: убыток, полученный на УСН «доходы минус расходы», не признается при переходе на ОСНО или на объект «доходы». Однако если налогоплательщик успел вернуться на «доходно-расходную» упрощенку до истечения десяти лет, право восстанавливается.
АУСН и ЕСХН
На автоматизированной упрощенке убытки переносят только при объекте «доходы минус расходы» (ставка 20%, минимальный налог — 3% от доходов). Учитывать убытки можно в течение всего срока эксперимента — до 31 декабря 2027 года включительно, по хронологическому порядку и помесячно. Убытки, полученные на обычной УСН или ОСНО, на АУСН не переносятся; при возврате на режим неучтенные убытки можно возобновить.
У сельхозпроизводителей на ЕСХН порядок аналогичен УСН (п. 5 ст. 346.6 НК ): десятилетний срок, хронология, документальное подтверждение. Минимального налога на ЕСХН нет, поэтому при наличии убытка базу выгодно обнулять полностью.
Сравнение режимов
Параметр
Налог на прибыль
УСН (15%)
АУСН (20%)
ЕСХН
Срок переноса
Без ограничения
10 лет
Срок эксперимента (до 31.12.2027)
10 лет
Лимит списания
50% базы (кроме льготников)
Нет лимита, но не больше базы
Нет лимита, не больше базы
Нет лимита
Когда списывают
Отчетные и налоговый период
Только по году
По месяцам
Только по году
Минимальный налог
—
1% от доходов
3% от доходов
—
Где отражать
Приложение 4 к листу 02
Строка 230 раздела 2.2, раздел III КУДиР
Данные в личном кабинете
Декларация по ЕСХН
Что сделать в 2026–2027 годах
Составьте реестр непогашенных убытков с разбивкой по годам и проверьте сроки: для УСН и ЕСХН — десятилетний предел, для прибыли — полная свобода, но половинный лимит.
Проверьте сохранность первички по убыточным годам. Потерянные документы — главный риск доначислений, что подтверждает и свежая судебная практика.
При выявлении «опоздавших» расходов не включайте их в текущую декларацию, если ставка выросла, — сдайте уточненку за период возникновения.
В декларации по налогу на прибыль убытки прошлых лет отражайте в приложении 4 к листу 02: строка 010 — остаток на начало года, строка 140 — сумма к списанию, строка 160 — остаток на конец года; в листе 02 — строка 110.
Если организация применяет пониженные ставки, заранее разделите налоговые базы: лимит 50% касается только обычной базы, льготники списывают убытки полностью.
В нашей базе консультаций уже более 1143 ответов экспертов по вопросам бухгалтерского учета
Источники в Правовой системе «Клерка»
Налоговый кодекс РФ, часть вторая: ст. 54 (перерасчет при ошибках, запрет с 2026 года учитывать расходы прошлых периодов при повышении ставки); ст. 23 (пп. 8 п. 1 — хранение документов); ст. 81 (уточненные декларации); ст. 89 (глубина выездной проверки); ст. 265 (пп. 1 п. 2 — внереализационные расходы, выявленные убытки прошлых лет); ст. 274 (п. 8 — определение убытка); ст. 278.2 (убытки по инвестиционному товариществу); ст. 283 (перенос убытков на будущее, лимит 50% в п. 2.1); ст. 284, 284.2 (ставки и ограничения по ценным бумагам); ст. 346.6 (перенос убытков при ЕСХН); ст. 346.18, 346.20, 346.21 (минимальный налог и перенос убытков при УСН).
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ — продление 50-процентного ограничения до 31.12.2030, закрепление запрета ст. 54 НК РФ, иные поправки реформы-2026.
Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ — ставка налога на прибыль 25% (8% + 17%) с 2025 года, ИТ-льгота 5%, расширение перечня баз с пониженными ставками, освобожденных от лимита 50%; переходные правила применения ст. 283 к убыткам с 2025 года (аналогично 259-ФЗ).
Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ — переходные правила: нормы п. 1 и п. 2.1 ст. 283 в новой редакции применяются к убыткам, полученным с 2025 года; убытки до 2025 года списываются по прежним правилам.
Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ — предыдущее продление лимита 50% до конца 2026 года.
Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ — проведение эксперимента по АУСН (правила учета и переноса убытков, минимальный налог 3%).
Письмо Минфина России от 15.05.2025 № 03-03-06/1/47786 и от 30.06.2025 № 03-03-06/1/63275 — расходы прошлых лет при изменении ставки налога на прибыль оформляются уточненной декларацией.
Письмо Минфина России от 25.09.2009 № 03-03-06/1/617 — убытки, полученные на УСН, не уменьшают налог на прибыль.
Письмо Минфина России от 26.05.2014 № 03-11-11/24968 и письмо ФНС России от 14.07.2010 № ШС-37-3/6701@ — убытки прошлых лет не уменьшают авансовые платежи по УСН.
Письма Минфина России от 14.07.2014 № 03-11-06/2/34135 и от 17.12.2019 № 03-11-11/98678 — условия переноса убытков при смене режима и объекта налогообложения, очередность списания.
Постановление Президиума ВАС РФ от 17.03.2009 № 14955/08 — убытки по обычной деятельности не сокращаются на доходы по пониженным ставкам; практика сохраняет силу, пока не отменена (ВАС упразднен в 2014 году, но его постановления действуют).
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.10.2026 № А60-12838/2025 — убытки подтверждаются первичными документами, а не только регистрами налогового учета.