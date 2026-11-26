Что уже изменилось в 2026 году

Экзамены и стоимость патента

С 1 января 2026 года экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства сдаются только в электронном формате — на компьютерах. Экзаменационные базы при этом обновили. Ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ за патент пересчитан по коэффициенту-дефлятору 2,842 — итоговая сумма зависит от региона.

При этом сам патент по общему правилу действует только в субъекте выдачи. Единственное официальное исключение — с 1 сентября 2025 года можно работать по одному патенту в Москве и Московской области (закон № 121-ФЗ от 23.05.2025).