С 1 января 2027 года заработает главное новшество — финансовый ценз: мигрант, чей подтвержденный доход не дотягивает до прожиточного минимума, потеряет право на работу в России.
Логика реформы: от бумажных разрешений к постоянной проверке
Базовая идея изменений: право работать в России нужно не просто оформить, а постоянно подтверждать — легальным доходом, прохождением медосмотра, соблюдением региональных ограничений. Сведения о налогах и доходах иностранцев ведомства теперь обменивают автоматически, и отсутствие данных в системе само по себе становится основанием для санкций.
Что уже изменилось в 2026 году
Экзамены и стоимость патента
С 1 января 2026 года экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства сдаются только в электронном формате — на компьютерах. Экзаменационные базы при этом обновили. Ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ за патент пересчитан по коэффициенту-дефлятору 2,842 — итоговая сумма зависит от региона.
При этом сам патент по общему правилу действует только в субъекте выдачи. Единственное официальное исключение — с 1 сентября 2025 года можно работать по одному патенту в Москве и Московской области (закон № 121-ФЗ от 23.05.2025).
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Госпошлины выросли
С 26 июля 2026 года действует закон № 190-ФЗ: заметно повышены госпошлины за действия, связанные с въездом, пребыванием и получением гражданства, — за выдачу РВП, ВНЖ, приглашения на въезд. Закон также определил случаи освобождения иностранцев от пошлин.
Медреформа с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года заработал пакет законов № 162-ФЗ, 163-ФЗ и 164-ФЗ от 10.06.2026:
медосвидетельствование нужно пройти в течение 30 календарных дней со дня въезда (раньше — 90) и повторять ежегодно;
перечень медорганизаций, уполномоченных на освидетельствование, утверждают главы регионов;
результаты в электронном виде поступают в МВД и Роспотребнадзор через единую государственную информационную систему здравоохранения;
за отказ или уклонение от медосмотра введена административная ответственность — новая статья 18.11.1 КоАП (действует с июня 2026-го);
за подделку медицинских документов установлена уголовная ответственность — статья 235.2 УК действует с 21 июня 2026 года.
Отдельная тема — расширение перечня опасных инфекционных заболеваний, при которых мигранту закрывают въезд. Минздрав добавляет в него гепатиты B, C и D; соответствующие постановления готовились к весне 2026 года, актуальный перечень стоит проверять перед оформлением документов.
Новые формы уведомлений для работодателей
Приказ МВД России от 12.05.2026 № 290 утвердил новые формы документов: ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста, обновленные уведомления о приеме и увольнении иностранцев и порядки их заполнения. Приказ вступил в силу 1 сентября 2026 года.
Цифровизация въезда и контроля
С декабря 2025 года на границе работает эксперимент по сбору биометрии; параллельно развивается «Цифровой профиль иностранного гражданина» — единое электронное досье, запуск с 30 июня 2026 года.
С 1 июля 2026 года безвизовые иностранцы обязаны регистрироваться в приложении «Госуслуги RuID» и подавать заявление о въезде не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.
С 1 октября 2026 года ФНС начала передавать в МВД данные о доходах иностранных работников из расчетов по страховым взносам за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Если сведений о доходах нет, патент и разрешение на работу не продлевают либо аннулируют.
Ужесточение ответственности
Реестр контролируемых лиц (ст. 31.2 закона № 115-ФЗ, введена законом № 260-ФЗ от 08.08.2024) работает с 5 февраля 2025 года: иностранцы без законных оснований пребывания попадают в реестр автоматически, с ограничениями по банковским операциям и вождению.
С 3 ноября 2026 года вступил в силу закон № 294-ФЗ от 04.08.2026: перечень статей КоАП, по которым возможна реадмиссия или выдворение иностранцев, расширен с 22 до 45, выросли штрафы за миграционные нарушения.
Что заработает в 2027 году
Финансовый ценз — главное новшество года
Закон № 241-ФЗ от 26.07.2026 обязывает иностранного работника содержать себя и членов семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным повышающим коэффициентом.
Механика такая
с 1 января 2027 года доход сверяется с нормативом. Проверяют данные ФНС и СФР о выплатах и уплате налогов;
для патента норматив считается с учетом несовершеннолетних детей на иждивении, для разрешений на работу — только на самого иностранца;
если данных о доходах нет или доход ниже порога — патент или разрешение не продлевают либо аннулируют.
Исключения из ценза: первое оформление патента и работа исключительно у физических лиц для личных и домашних нужд.
Новые правила авансовых платежей по НДФЛ
Закон № 242-ФЗ от 26.07.2026 с 1 января 2027 года меняет порядок уплаты фиксированного аванса: он вырастет за счет индексации, а за каждого иждивенца платеж увеличивается на 50%. Переплата по авансам, превышающая итоговый налог, не возвращается и не засчитывается.
Новые зарплатные пороги для ВКС с 1 марта 2027 года
Минимальная зарплата высококвалифицированных специалистов повышается до 717 000 рублей в месяц (вместо нынешних 750 000 в квартал). Для отдельных категорий — научные и медицинские работники, резиденты технико-внедренческих ОЭЗ и другие — действует пониженный порог 358 500 рублей в месяц.
Полномочия по перечням ВКС переходит к МВД
Закон № 255-ФЗ от 26.07.2026 перераспределяет полномочия по регулированию привлечения иностранных специалистов: МВД теперь утверждает перечни квалифицированных специалистов, в которые работодатели могут вносить предложения.
Квоты на 2027 год
Минтруд в сентябре 2026 года опубликовал проект постановления об установлении допустимой доли иностранных работников на 2027 год — документ на стадии общественного обсуждения. По проекту нулевые доли сохраняются для розничной торговли алкоголем, табаком и лекарствами, строительные работы ограничиваются 50%, выращивание овощей — 40%; для Москвы и Подмосковья доли планируют сохранить на уровне 2026 года. Допустимая доля считается от фактической численности работников.
Для справки: на 2026 год квота на привлечение визовых иностранных работников утверждена постановлением Правительства от 28.11.2025 № 1920 — 278 940 разрешений на работу, рост на 19% к предыдущему году.
Организованный набор — эксперимент с неясными сроками
С 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года планировался эксперимент по организованному набору иностранной рабочей силы — во всех регионах, кроме Москвы и Московской области, с миграционными хабами и цифровым документооборотом. Однако в мае 2026 года МВД предлагало сдвинуть старт на 1 марта 2027 года из-за неготовности законопроекта, поэтому на момент публикации механизм остается проектом: следите за статусом закона перед планированием найма.
Чек-лист работодателя
Сверить штат с квотами на 2027 год — после официального утверждения постановления о допустимых долях.
Использовать формы документов по приказу МВД № 290, действующие с 1 сентября 2026 года.
Проверить зарплаты ВКС: с 1 марта 2027 года порог — 717 000 ₽/мес. для основной категории, договоры нужно успеть скорректировать.
Убедиться, что доходы иностранных работников с патентом проходят проверку по 241-ФЗ — с 1 января 2027 года низкий подтвержденный доход означает аннулирование.
Пересчитать авансовые платежи по 242-ФЗ с учетом индексации и надбавки 50% за каждого иждивенца.
Контролировать сроки медосвидетельствования — 30 дней со дня въезда и ежегодное повторение, только в уполномоченных медорганизациях.
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Источники в Правовой системе «Клерка»
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» — базовый закон (в т.ч. ст. 31.2 о реестре контролируемых лиц, введена ФЗ от 08.08.2024 № 260-ФЗ).
Федеральный закон от 26.07.2026 № 241-ФЗ — финансовый ценз для трудовых мигрантов, порядок проверки доходов, новые пороги для ВКС.
Федеральный закон от 26.07.2026 № 242-ФЗ — изменения в НК: новые правила уплаты авансовых платежей по НДФЛ (ст. 227.1).
Федеральный закон от 26.07.2026 № 255-ФЗ — перераспределение полномочий по регулированию привлечения иностранных специалистов (перечни ВКС — у МВД).
Федеральный закон от 26.06.2026 № 190-ФЗ — повышение госпошлин в миграционной сфере (изменения в часть вторую НК).
Федеральный закон от 10.06.2026 № 162-ФЗ — модернизация медосвидетельствования иностранных граждан (изменения в закон № 115-ФЗ и закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»).
Федеральный закон от 10.06.2026 № 163-ФЗ — административная ответственность за нарушения при медосвидетельствовании (ст. 18.11.1 КоАП).
Федеральный закон от 10.06.2026 № 164-ФЗ — уголовная ответственность за подделку медицинских документов (ст. 235.2 УК ).
Федеральный закон от 04.08.2026 № 294-ФЗ — ужесточение ответственности за миграционные нарушения (изменения в КоАП РФ, действует с 03.11.2026).
Федеральный закон от 08.08.2024 № 260-ФЗ — реестр контролируемых лиц (в силу с 05.02.2025).
Федеральный закон от 23.05.2025 № 121-ФЗ — работа по одному патенту в двух регионах (Москва и Московская область).
Постановление Правительства РФ от 28.11.2025 № 1920 — потребность в привлечении иностранных работников на 2026 год (278 940 разрешений).
Проект постановления Правительства РФ «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников» (Минтруд, сентябрь 2026) — на общественном обсуждении.
Приказ МВД России от 12.05.2026 № 290 — формы ходатайства о привлечении ВКС и новые формы уведомлений (в силе с 01.09.2026).
Проект федерального закона об эксперименте по организованному набору иностранных работников (2027–2029 гг.) — на рассмотрении, сроки запуска могут измениться.