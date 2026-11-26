Антифейк: бумажные трудовые не отменены

В конце года по сети гуляет «сенсация»: переходный период якобы завершился, и вести бумажные книжки больше не нужно. Проверяем — и в приказах Минтруда, и в приказах СФР никакой отмены нет. Если работник не подавал заявление о переходе на ЭТК, работодатель продолжает вести его бумажную книжку и параллельно сдает сведения по ЕФС-1. Выбор асимметричен: с бумажной книжки на электронную можно перейти в любой момент, обратно — уже нет. Требовать вместо книжки ИНН кадровик не вправе — ИНН нет в перечне статьи 65 ТК РФ. А у новичков, принятых с 2021 года, заявления о выборе формата вообще не запрашивают: бумажную книжку им не заводят.