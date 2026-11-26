Но 2026 год оказался не только про «перевод кадров на цифру»: МРОТ вырос, обновились классификатор должностей и отчет ЕФС-1, а с 1 сентября заработал большой пакет поправок в Трудовой кодекс. Ниже — что именно поменялось и что успеть сделать до 31 декабря 2026 года.
Электронный договор: как это работает
Правила электронного кадрового документооборота закреплены в статьях 22.1–22.3 ТК. Работодатель выбирает платформу: бесплатную «Работа в России» (можно и через Госуслуги) либо собственную систему. Договор подписывается электронными подписями: у компании — квалифицированная ЭП, у работника — любая электронная подпись, включая «Госключ». Единые требования к форматам и составу электронных кадровых документов установлены приказом Минтруда № 578н от 20.09.2022.
Ключевые условия перехода
перевод на КЭДО — только по письменному согласию работника; исключение сделано для тех, кто впервые устроился на работу после 31 декабря 2021 года, — согласие с них не запрашивают;
все расходы на систему, подписи и хранение документов ложатся на работодателя;
даже при полном переходе часть документов остается бумажной: трудовая книжка и сведения о трудовой деятельности, акт о несчастном случае на производстве, приказ об увольнении, документы об инструктажах по охране труда;
дистанционному работнику по его письменной просьбе работодатель обязан направить бумажный экземпляр договора в течение трех рабочих дней.
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ПТД: что меняется по сути
Текст договора при переходе на цифру не переписывается — обязательные условия остаются прежними (статья 57 ТК): место работы, трудовая функция, дата начала работы, размер оплаты в рублях (формулировка «по штатному расписанию» без суммы — нарушение, по мнению Роструда), режим труда и отдыха, условия труда на рабочем месте. «Персонализированной» договор делает не формулировка, а механика: подпись конкретного человека, хранение в системе и связь с его данными, плюс синхронизация с персонифицированным учетом СФР.
Два кадровых нюанса 2026 года
подписывать кадровые документы от имени организации нужно личной КЭП подписанта с машиночитаемой доверенностью — копировать подпись директора нельзя;
приказ о приеме на работу не обязателен: прием оформляет сам договор, приказ — право работодателя, а не его долг.
Сводка изменений 2026 года
Изменение
Дата
Действие работодателя
МРОТ — 27 093 руб.
01.01.2026
Проверить оклады; где нужно — допсоглашение
Новый ОКПДТР (ОК 016-2025)
01.01.2026
Сверить названия должностей в договорах и штатном расписании
Новая форма ЕФС-1
30.12.2025
Отчет по приказу СФР № 1462; прием и увольнение — не позднее следующего рабочего дня, прочие события — до 25-го числа
Коды ЕФС-1
2026
Отменены «ДИСТ» и «НДОМ», добавлен «МДИГ» для иностранцев
Справки об инвалидности
01.03.2026
Электронный формат — основной, но бумажный тоже действителен (подробнее ниже)
Сентябрьский пакет: пять поправок в ТК
С 1 сентября 2026 года заработал закон № 144-ФЗ от 25.05.2026
Сверхурочные. Годовой лимит вырос со 120 до 240 часов — но только если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Порог «двойной оплаты» теперь — 121-й час работы за год, а оплата считается от всей зарплаты, включая премии и надбавки.
Срочные договоры. МСП теперь вправе заключать их по соглашению сторон при численности до 70 человек (в рознице и бытовом обслуживании — прежние 20). Договоры, оформленные до поправок, действуют до конца срока.
Испытательный срок. С 1 сентября его нельзя устанавливать не только женщинам с детьми до 3 лет, но и одиноким отцам и другим законным представителям, воспитывающим ребенка до трех лет без матери. Пункт об испытании в таком договоре не применят, а за сам факт — штраф до 50 000 руб. по статье 5.27 КоАП.
Неполное время. Работодатель обязан решить вопрос о неполном рабочем времени для льготных категорий в течение 5 рабочих дней с даты обращения.
Сокращение. Преимущественное право получили работники, возобновившие трудовой договор после службы по мобилизации или контракту, а также работники с детьми, если второй родитель призван на службу (закон № 108-ФЗ от 25.04.2026).
Отдельная веха: с 1 октября 2026 года заработал закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ от 31.07.2025) — отношения с исполнителями цифровых платформ оформляются электронными гражданско-правовыми договорами, переходный период к этой дате закончился.
Антифейк: бумажные трудовые не отменены
В конце года по сети гуляет «сенсация»: переходный период якобы завершился, и вести бумажные книжки больше не нужно. Проверяем — и в приказах Минтруда, и в приказах СФР никакой отмены нет. Если работник не подавал заявление о переходе на ЭТК, работодатель продолжает вести его бумажную книжку и параллельно сдает сведения по ЕФС-1. Выбор асимметричен: с бумажной книжки на электронную можно перейти в любой момент, обратно — уже нет. Требовать вместо книжки ИНН кадровик не вправе — ИНН нет в перечне статьи 65 ТК РФ. А у новичков, принятых с 2021 года, заявления о выборе формата вообще не запрашивают: бумажную книжку им не заводят.
А вот медкнижки меняются с задержкой: переход на электронные личные медицинские книжки перенесен с 1 сентября 2026 года на 1 сентября 2027 года.
Справки об инвалидности: как правильно
С 1 марта 2026 года справки об инвалидности формируются преимущественно в электронном виде через Госуслуги. Но важный нюанс: работодатель обязан принимать документы в обоих форматах — и электронные, и бумажные. Требовать «только цифру» или отказываться от старой бумажной справки нельзя: она действует до окончания срока инвалидности.
Чек-лист до 31 декабря 2026
Оклады и должности. Оклады не ниже 27 093 руб. и указаны цифрами; названия должностей приведены к новому ОКПДТР — при расхождении с профильными перечнями СФР может не засчитать льготный стаж.
КЭДО. Утвердить локальный акт о переходе, собрать письменные согласия сотрудников (кроме принятых после 31.12.2021), выбрать платформу: «Работа в России» — бесплатно, своя система — за свой счет.
Отчетность. ЕФС-1 — по форме приказа СФР № 1462; по директору-учредителю сведения подаются, даже если трудового договора нет.
Срочные договоры. Пересчитать численность с учетом нового лимита для МСП — 70 человек.
Испытательный срок. Убрать пункт об испытании из договоров с женщинами и одинокими отцами/законными представителями детей до 3 лет — иначе штраф до 50 000 руб.
Локальные акты. Актуализировать положение об оплате труда (сверхурочные от всей зарплаты, порог 121-й час), правила внутреннего распорядка и порядок отзыва из отпуска.
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Источники в Правовой системе «Клерка»
ТК РФ: статьи 22.1–22.3 (электронный документооборот), 57 (содержание договора), 58–59 (срочный договор), 66 и 66.1 (трудовые книжки и ЭТК), 65 (документы при трудоустройстве), 68 (оформление приема), 70 (испытание), 72 (неполное время), 152 (сверхурочные)
Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ — ввел главы о КЭДО в ТК РФ
Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ — сентябрьские поправки: сверхурочные, срочные договоры, неполное время
Федеральный закон от 09.04.2026 № 91-ФЗ — запрет испытания для женщин и одиноких отцов/представителей детей до 3 лет
Федеральный закон от 25.04.2026 № 108-ФЗ — преимущественное право при сокращении
Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ — электронные сведения о трудовой деятельности
Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ — платформенная экономика
Федеральный закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ — МРОТ 27 093 руб. с 1 января 2026 года
КоАП РФ, статья 5.27 — ответственность за нарушение трудового законодательства
Приказ Минтруда от 20.09.2022 № 578н — требования к электронным кадровым документам
Приказ Минтруда от 19.05.2021 № 320н — порядок ведения трудовых книжек
Приказ Минздрава от 07.05.2026 № 705н — перенос электронных медкнижек на 1 сентября 2027 года
Приказ СФР от 17.11.2023 № 2281 (в редакции приказа от 17.11.2025 № 1462) — форма ЕФС-1
Приказ СФР от 17.11.2025 № 1463 — электронный формат ЕФС-1
Приказ Росстандарта от 16.05.2025 № 423-ст — ОКПДТР ОК 016-2025