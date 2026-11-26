«Группа Астра» увеличила чистую прибыль на 87%
За девять месяцев 2026 года выручка составила 12,08 млрд рублей — на 16% больше, чем годом ранее. EBITDA выросла на 44%, до 2,83 млрд, а чистая прибыль — на 87%, до 1,53 млрд рублей. Менеджмент ожидает, что в четвёртом квартале выручка может составить около половины годовой, пишет ComNews.
Т1 вышел на рынок ИИ-консалтинга
Новое направление ИТ-холдинга нацелено на сферы, где много повторяющихся действий: банковский сектор, финансовые институты, промышленность и медицину. Компания обещает опыт внедрения сервисов с доказанной окупаемостью, пишет ComNews.
Уход SMS-агрегаторов из цепочки: кто заплатит за перестройку
Требования «Антифрода 3.0» фактически выводят агрегаторов из цепочки рассылок. Кто теперь возьмёт на себя их работу, рынок пока не решил. Проблема шире одного сегмента: перестраивать придётся всю инфраструктуру критичных коммуникаций — от кодов подтверждения из банков до уведомлений о заказах и доставке, пишет ComNews.
Минцифры готовит аналог GitHub для доверенного ПО
Кластер объединит площадки, где хранят исходники, собирают программы, ищут уязвимости и подписывают готовый софт. Данные должны лежать в России, у каждой площадки — запасная копия в дата-центре не ближе 5 км от основной, пишет «Код.ру».
Активы французской «дочки» Google арестовали на 1,9 млрд евро
Обеспечительный арест наложил Парижский суд — на активы и финансовые обязательства французской структуры Google. Иск связан с российской компанией, которая была официальным представительством корпорации в России: она продавала рекламу местным клиентам, а продукты получала от ирландской структуры, пишет «Код.ру».
Apple запускала macOS на iPad, но выпускать не собирается
Устройства с macOS на планшете существуют внутри компании давно: тестировать позволяет общая архитектура, ведь iPad и Mac работают на чипах Apple Silicon. Отдельного проекта новой системы для планшетов нет: Apple скорее продолжит переносить функции Mac в iPadOS, но полного слияния не планирует, пишет «Код.ру».
Mir Pay нативно заработал на часах Samsung Galaxy Watch
Сервис работает у клиентов любой кредитной организации, подключённой к Mir Pay, и не требует интернета. Чтобы включить оплату, приложение ставят на смартфон, открывают и нажимают «Установить», а на часах разрешают установку файла, пишет «Код.ру».
Гонка ИИ в кибербезопасности: хакеры или защитники
Скорость атак выросла настолько, что реагировать приходится быстрее, чем раньше. С изданием на конференции CyberSecurity Weekend 2026 поговорил Леонид Безвершенко, старший эксперт Kaspersky GREAT: инструменты, которыми пользуются злоумышленники, берут на вооружение и защитники, но времени на реакцию становится меньше (мероприятие прошло в Ташкенте). Читайте на «Код.ру».
Cisco и OpenAI представили Shirudo для защиты Linux
Решение на базе eBPF защищает работающие системы от эксплуатации уязвимостей без перезагрузки и остановки приложений. Поддерживаются x86-64, ARM64 и RISC-V, лицензия — BSD 2-Clause, для BPF-программ предусмотрено двойное лицензирование. Проект создан с командой Isovalent и опирается на принципы Tetragon, но архитектуру переработали под устранение уязвимостей с помощью ИИ, пишет Habr.
Бесплатный ИИ-агент из браузерного чата
Браузерные чаты дают большие контекстные окна, но не умеют работать с диском, а автономные агенты в IDE уходят в цикл ретраев и сжигают бюджет: один вечер рефакторинга обходится дорого. Автор собрал агента, который использует обычный чат и сам решает, что читать, не перечитывая половину репозитория на каждом шаге, пишет Habr.