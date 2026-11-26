«Группа Астра» увеличила чистую прибыль на 87%

За девять месяцев 2026 года выручка составила 12,08 млрд рублей — на 16% больше, чем годом ранее. EBITDA выросла на 44%, до 2,83 млрд, а чистая прибыль — на 87%, до 1,53 млрд рублей. Менеджмент ожидает, что в четвёртом квартале выручка может составить около половины годовой, пишет ComNews.