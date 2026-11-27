Три изменения 2026 года

Навыки отрабатываются на практикумах, деловых играх и интерактивных тренажерах, в программе есть рабочие чек-листы и шаблоны документов. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.

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С 1 марта вступили в силу поправки в ст. 38 закона № 565-ФЗ . Квота теперь распространяется не только на филиалы и представительства, но и на любые обособленные подразделения , расположенные в регионе, — независимо от их статуса и записи в ЕГРЮЛ. Квоту для каждого подразделения считают по его собственной среднесписочной численности, а отчет подают в службу занятости по месту нахождения этого подразделения.

С 1 сентября действуют две новации сразу

В новом отчете появились обязательные поля: код ОКВЭД, «тип работодателя», отдельные графы для инвалидов I группы и ветеранов боевых действий с инвалидностью, включая участников СВО. Первую сдачу по обновленному бланку Минтруд перенес на отчет за август 2026 года (письмо от 26.08.2026 № 16-5/ООГ-1041) — то есть сдать его нужно было до 10 сентября, а не за сентябрь, как считали многие.

Еще одно действующее послабление: с 20.11.2025 по трудоустройство одного инвалида I группы или ветерана боевых действий — участника СВО (вне зависимости от группы инвалидности) засчитывается за два квотируемых места.