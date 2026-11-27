Кто обязан квотировать рабочие места
Обязанность установлена ст. 38 ФЗ № 565 и ст. 21 Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». Квота действует для работодателей, у которых среднесписочная численность работников превышает 35 человек, в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности — конкретный процент задает регион. В Воронежской области, например, это 3% по закону от 03.05.2005 № 22-ОЗ (в редакции от 05.03.2026).
Освобождены от квоты
общественные объединения инвалидов и созданные ими организации;
компании, признанные банкротами;
работодатели, если в центре занятости нет инвалидов, подходящих под вакансии, либо в регионе нет организаций, готовых трудоустроить инвалидов по соглашению.
Три изменения 2026 года
С 1 марта вступили в силу поправки в ст. 38 закона № 565-ФЗ. Квота теперь распространяется не только на филиалы и представительства, но и на любые обособленные подразделения, расположенные в регионе, — независимо от их статуса и записи в ЕГРЮЛ. Квоту для каждого подразделения считают по его собственной среднесписочной численности, а отчет подают в службу занятости по месту нахождения этого подразделения.
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С 1 сентября действуют две новации сразу
обновлены Правила выполнения квоты (постановление Правительства от 21.05.2026 № 575) — они приведены в соответствие с новыми нормами о обособленных подразделениях;
действует — приказ Минтруда от 12.05.2026 № 204н внес изменения в форму, утвержденную приказом от 16.04.2024 № 195н.
В новом отчете появились обязательные поля: код ОКВЭД, «тип работодателя», отдельные графы для инвалидов I группы и ветеранов боевых действий с инвалидностью, включая участников СВО. Первую сдачу по обновленному бланку Минтруд перенес на отчет за август 2026 года (письмо от 26.08.2026 № 16-5/ООГ-1041) — то есть сдать его нужно было до 10 сентября, а не за сентябрь, как считали многие.
Еще одно действующее послабление: с 20.11.2025 по трудоустройство одного инвалида I группы или ветерана боевых действий — участника СВО (вне зависимости от группы инвалидности) засчитывается за два квотируемых места.
Как рассчитать квоту
Расчет делают ежеквартально — до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, — исходя из среднесписочной численности за предыдущий квартал. Формула: ССЧ умножают на региональный процент и делят на 100. Дробное значение округляют до целого в меньшую сторону; если результат меньше единицы, квота равна одному месту.
При расчете не учитывают: работников обособленных подразделений в других субъектах РФ, сотрудников на вредных и опасных условиях труда, женщин в декрете, внешних совместителей и мобилизованных.
Пример
У ИП 120 сотрудников, квота 2%.
Расчет: 120 × 2% = 2,4 → округляем вниз, квота — 2 рабочих места.
Как выполнить квоту
Квота считается выполненной, если заключен трудовой договор с инвалидом. Засчитываются срочный договор, неполное рабочее время и дистанционная работа — это прямо подтверждает , внешние совместители тоже включаются в счет квоты.
Есть два альтернативных способа: соглашение о трудоустройстве инвалида со сторонней организацией (квота закрыта с момента, когда она заключит договор с работником) и договор об оказании услуг с организацией, обеспечивающей выполнение квоты.
Полезный нюанс: если у инвалида нет ИПРА или он отказался от ее исполнения, но есть справка об инвалидности, его трудоустройство все равно засчитывается в квоту — разъяснил Минтруд в .
Если рабочие места созданы, но заполнить их не удалось по объективным причинам, штрафовать нельзя — это позиция Верховного суда, п. 31 .
Отчетность: до 10-го числа каждого месяца
О выполнении квоты работодатель обязан информировать службу занятости ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 7 ст. 38 закона № 565-ФЗ). Отчет подают в электронном виде через личный кабинет на портале «Работа России» — нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.
Практический совет: если на дату отчета работник-инвалид уволится, квота формально окажется невыполненной, поэтому многие кадровые службы закрывают ее с запасом 110–115%.
Штрафы: считаем риски
Санкции установлены в редакции Федерального закона от 09.11.2024 № 382-ФЗ — они охватывают не только должностных лиц, но и самих работодателей.
Нарушение
Должностные лица
ИП
Юрлица
Невыполнение квоты или отказ инвалиду в приеме (ч. 1 ст. 5.42 КоАП РФ)
20 000–30 000 ₽
30 000–50 000 ₽
50 000–100 000 ₽
Несдача или опоздание с отчетом (ст. 19.7 КоАП РФ)
300–500 ₽
300–500 ₽
3 000–5 000 ₽
Нарушение трудовых прав инвалидов (ст. 5.27 КоАП РФ)
до 50 000 ₽ (для всех категорий)
Несоздание мест в Москве (ст. 2.2 Закона г. Москвы № 45)
3 000–5 000 ₽
—
30 000–50 000 ₽
Региональная ответственность накладывается на федеральную сверху — нарушение может обойтись дороже, чем кажется по КоАП. В субъекте РФ параллельно могут действовать свои квоты: в Воронежской области с 1 сентября 2026 года действует закон от 15.04.2026 № 34-ОЗ — 1% среднесписочной численности (но не менее одного места) для работодателей со штатом свыше 100 человек, причем до конца 2026 года квоту достаточно зарезервировать, а трудовые договоры потребуют с 2027 года.
Чек-лист работодателя
Проверьте среднесписочную численность по каждому обособленному подразделению отдельно — с 1 марта 2026 года квотируются все «обособки» в регионе.
Рассчитайте квоту по ССЧ предыдущего квартала и издайте приказ о квотировании.
Заключите трудовой договор с инвалидом или соглашение о трудоустройстве — срочный договор, неполный день и дистанционная работа тоже засчитываются.
Используйте двойной зачет: инвалид I группы или участник СВО закрывает два квотируемых места.
Сдавайте отчет № 7 по обновленной форме до 10-го числа каждого месяца через «Работа России».
Перед отправкой проверяйте новые графы: ОКВЭД, тип работодателя, категории инвалидов — в них чаще всего возникают ошибки.
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Источники в Правовой системе «Клерка»
Федеральный закон от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции от 28.11.2025), ст. 38.
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст. 21.
Федеральный закон от 28.11.2025 № 445-ФЗ (квоты для всех обособленных подразделений с 1 марта 2026 года).
Федеральный закон от 09.11.2024 № 382-ФЗ (новая редакция ст. 5.42 КоАП).
Постановление Правительства РФ от 30.05.2024 № 709 (Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов).
Постановление Правительства РФ от 08.11.2025 № 1765 (двойной зачет за инвалида I группы и участника СВО).
Постановление Правительства РФ от 21.05.2026 № 575 (изменения в Правила квотирования с 1 сентября 2026 года).
Приказ Минтруда России от 16.04.2024 № 195н (форма отчета № 7) в редакции приказа Минтруда от 12.05.2026 № 204н.
Письмо Минтруда России от 11.09.2024 № 16-5/ООГ-1690 (зачет срочных договоров, неполного времени, дистанционной работы, совместителей).
Письмо Минтруда России от 30.10.2024 № 16-6/В-1190 (зачет инвалидов, отказавшихся от ИПРА).
Письмо Минтруда России от 07.03.2025 № 16-6/ООГ-326 (ежемесячная отчетность до 10-го числа).
Письмо Минтруда России от 26.08.2026 № 16-5/ООГ-1041 (первая сдача по обновленной форме — с отчета за август 2026).
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 от 19.07.2023, п. 31.
Закон Воронежской области от 03.05.2005 № 22-ОЗ (квота 3% при численности свыше 35 человек).
Закон Воронежской области от 15.04.2026 № 34-ОЗ (квоты для ветеранов боевых действий и участников СВО).