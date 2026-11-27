Реестр российского ПО: уведомление и пять рабочих дней на ответ

В личном кабинете реестра появилось требование обновить сведения о ПО. На ответ дают пять рабочих дней, и отсчитывать их надёжнее с момента, когда уведомление поступило, а не когда его открыли. Если запись не трогали, непонятно, что устарело и кто подписывает ответ; разбор — что обновлять ежегодно и по событию и за что исключают из реестра, пишет Habr.