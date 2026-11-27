«Ростелеком» пожаловался в Госдуму на закупки Android
По словам заместителя президента «Ростелекома» Дария Халитова, ведомства и корпорации по-прежнему покупают Android для госсектора и объектов КИИ, хотя приказ ФСТЭК уже действует. Глава ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский готов обсудить инструменты, которые помогут ОС «Аврора» увереннее участвовать в тендерах, пишет ComNews.
Доля джуниор-разработчиков в российских компаниях упала до 9%
Ещё недавно она составляла 27%. Причина — ИИ: он забирает рутинные задачи и лишает новичков возможности набивать шишки, создавая «когнитивный долг». Об этом на конференции AI Journey 26 ноября рассказал доцент ВШЭ Армен Бекларян; по его словам, появились новые джуниоры, для которых ИИ — ментор и советник, пишет ComNews.
Путин поручил подготовить программу строительства ЦОД в Кузбассе и Якутии
Программу должны утвердить до конца 2026 года, а первый доклад о её реализации — представить до 15 января 2027 года. Речь о центрах обработки данных в регионах, где развита добыча угля, — прежде всего в Кузбассе и Якутии, пишет ComNews.
Wildberries научился искать товары по рисунку и описанию
Нейросеть соединяет набросок с текстовым запросом, дорисовывает изображение и сразу выдаёт похожие товары — искать можно, даже не зная названия вещи. В компании говорят, что маркетплейс стал первым с такой функцией; продавцам это даёт шанс попасть в выдачу по нестандартному запросу, пишет «Код.ру».
Путин назвал три тенденции в развитии ИИ
На пленарном заседании AI Journey в офисе Сбера он выделил автономность — модели превращаются в агентов, которые сами планируют работу и исправляют ошибки; выход в физический мир — обучение на данных камер, датчиков и лидаров; доступность — дешёвые модели берут задачи, которые ещё недавно решали только передовые системы, пишет «Код.ру».
Neuralink получила разрешение FDA на ключевое испытание импланта
Регулятор США допустил исследование LINK — первое ключевое клиническое испытание вживляемого нейроинтерфейса в стране. В отличие от прежних этапов, оно покажет, приносит ли устройство пользу в обычной жизни. Разрешение не равно допуску на рынок: решение регулятор примет по итогам, пишет «Код.ру».
Нотч, критиковавший ИИ, попросил у Anthropic токенов
Создатель Minecraft раньше называл программирование с ИИ «невероятно плохой идеей», а тех, кто это продвигает, — некомпетентными или злыми. Теперь он сообщает, что готов тратить на это деньги, и согласен с «манифестом ИИ» Anthropic, хотя какой документ имеется в виду, не уточняет, пишет «Код.ру».
Стартап показал компактный Android-смартфон со съёмной батареей
Enough Phone — «достаточный телефон»: корпус 132,8×63,8×12 мм, по площади как iPhone 13 mini, но заметно толще. Толщина нужна ради крупного аккумулятора, который владелец заменяет сам: крышку откручивают шестигранником из комплекта, пишет «Код.ру».
Реестр российского ПО: уведомление и пять рабочих дней на ответ
В личном кабинете реестра появилось требование обновить сведения о ПО. На ответ дают пять рабочих дней, и отсчитывать их надёжнее с момента, когда уведомление поступило, а не когда его открыли. Если запись не трогали, непонятно, что устарело и кто подписывает ответ; разбор — что обновлять ежегодно и по событию и за что исключают из реестра, пишет Habr.
Детекторы ИИ-текста проверили на Толстом и Конституции
Большинство детекторов опирается на одну величину — предсказуемость текста для языковой модели. Автор взял пять коротких отрывков на русском, включая абзац, сгенерированный нейросетью, и его версию с заменой слов на синонимы, и посчитал перплексию на трёх открытых моделях. Вывод: такие цифры нельзя считать доказательством, пишет Habr.