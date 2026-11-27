А все остальное, когда соберутся все остальные источники доходов, будет удерживать Налоговая служба уже в следующем году — в 2028. То есть к 1 декабря это будет рассчитано. Потому как, например, у меня может быть не один депозит, а несколько в разных банках, и нужно агрегировать всю сумму дохода вместе, и уже тогда распределить лесенку, по которой рассчитывается доход по ставкам в зависимости от его объема.