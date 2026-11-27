Что происходит с малым бизнесом после снижения порога по НДС
У нас количество юридических лиц третий год подряд сокращается.
То есть мы видим, что увеличивается дисперсия тех, кто работает в микробизнесе, и изменяется форма ведения деятельности. И здесь точно видно, что речь идет о перетоке в платформенную экономику, где объективно выгоднее работать как ИП.
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Когда деньги из резерва на ЕНС уйдут на налоги бизнеса
К 1 декабря мне уже понятно, что есть выпущенное так называемое налоговое уведомление, в нем есть начисление. И мы эти 100 рублей забираем как резерв, пересаживая в тот или иной региональный бюджет. До этого момента вдруг возникает обязанность по уплате налога как у ИП: пускай это тоже 100 рублей. Что произойдет в системе единого налогового счета? Резерв откроется, и деньги, так как обязательство ИП возникло раньше, перебросятся на обязательство ИП.
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Как упростят вычеты за лечение, обучение и спорт
А со следующего года мы будем запускать уже как обязанность для юрлиц, если они людям услуги оказали, нам отгружать данные, чтобы мы всем людям могли эти вычеты проактивно предоставить. Поэтому к 2028 году, я думаю, мы эту историю закроем. Но, опять же, подчеркну, 70% уже имеют в автоматическом режиме возможность получения вычета.
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Как будут считать НДФЛ по вкладам в 2027 году
В 2027 году банки будут удерживать базовую ставку 13%.
А все остальное, когда соберутся все остальные источники доходов, будет удерживать Налоговая служба уже в следующем году — в 2028. То есть к 1 декабря это будет рассчитано. Потому как, например, у меня может быть не один депозит, а несколько в разных банках, и нужно агрегировать всю сумму дохода вместе, и уже тогда распределить лесенку, по которой рассчитывается доход по ставкам в зависимости от его объема.
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