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НДС на УСН
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Все лимиты по УСН для НДС и как их считать + пример

Все лимиты по УСН для НДС и как их считать + пример

При доходе свыше 20 млн руб. упрощенцы должны платить НДС, но при доходе до 272,5 млн могут применять пониженную ставку.

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Лимиты по НДС на УСН

С 2026 года право на освобождение от НДС при УСН работает при доходе до 20 млн руб.

Планировалось, что с 2027 года лимит будет снижаться, но в НК внесли поправки.

Для сохранения льготы по НДС с начала текущего года лимит доходов за предыдущий год должен быть такой:

  • в 2026, 2027, 2028 – 20 млн руб.;

  • в 2029 году ­– 15 млн руб.;

  • в 2030 году и далее – 10 млн руб. ­­

Для сохранения льготы по НДС в течение текущего года лимит доходов за текущий год должен быть такой:

  • в 2026, 2027, 2028, 2029 – 20 млн руб.;

  • в 2030 году ­– 15 млн руб.;

  • в 2031 году и далее – 10 млн руб. ­­

Эти лимиты прописаны в статье 145 НК РФ.

Кроме того, есть лимиты дохода по УСН для целей применения льготных ставок НДС 5% и 7%. Причем эти лимиты ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор.

Эти лимиты прописаны в статье 164 НК РФ.

Применять льготные ставки НДС можно при таком доходе:

  • 5% ­– до 250 млн руб. х к-т (в 2026 году ­– 272,5 млн руб.);

  • 7% – до 450 млн руб. х к-т (в 2026 году ­– 490,5 млн руб.).

Смотрите НДС-лимиты на УСН в нашей таблице.

Год

Лимит дохода для льготы по НДС с 1 января следующего года

Лимит дохода для льготы по НДС в текущем году

Лимит для ставки НДС 5%

Лимит для ставки НДС 7%

2026

20 млн

20 млн

272,5 млн

490,5 млн

2027

20 млн

20 млн

250 млн х к-т 2027 года

450 млн х к-т 2027 года

2028

20 млн

20 млн

250 млн х к-т 2028 года

450 млн х к-т 2028 года

2029

15 млн

20 млн

250 млн х к-т 2029 года

450 млн х к-т 2029 года

2030

10 млн

15 млн

250 млн х к-т 2030 года

450 млн х к-т 2030 года

2031

10 млн

10 млн

250 млн х к-т 2031 года

450 млн х к-т 2031 года

За лимитами надо следить как по итогам прошлого года, так и в текущем году.

Если лимит для освобождения от НДС 20 млн руб. превышен в прошлом году, НДС надо платить с 1 января текущего года.

Если лимит для освобождения от НДС 20 млн руб. превышен в текущем году, НДС надо платить с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение.

Если лимит для ставки НДС 5% превышен в прошлом году, НДС 7% надо применять с 1 января текущего года.

Если лимит для ставки НДС 5% превышен в текущем году, НДС 7% надо применять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение.

Если лимит для ставки НДС 7% превышен в прошлом году, то налогоплательщик применяет ОСНО и ставку НДС 22%.

Если лимит для ставки НДС 7% превышен в текущем году, НДС 22% надо применять с 1-го числа месяца, в котором было превышение.

Когда надо платить НДС при превышении лимитов, смотрите в нашей таблице.

 

Превышение лимита в прошлом году

Превышение лимита в текущем году

Лимит дохода для освобождения от НДС  

С 1 января текущего года надо платить НДС (5%, 7% или 22%)

С 1 числа следующего месяца надо платить НДС (5%, 7% или 22%)

Лимит дохода для ставки НДС 5%

С 1 января текущего года надо платить НДС 7%

С 1 числа следующего месяца надо платить НДС 7%

Лимит дохода для ставки НДС 7%

С 1 января текущего года надо платить НДС 22%

С 1 числа текущего месяца надо платить НДС 22%

Как считать лимит доходов по УСН для НДС

Лимит дохода для целей НДС (как для льготы, так и для пониженной ставки) определяют в соответствии со статьей 346.15 НК и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК.

В статье 346.15 НК идет отсылка к статье 248 НК, где сказано, что при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК налогоплательщиком покупателю, а также сумма туристического налога.

Таким образом, для расчета лимита доходы учитываются без НДС.

Минфин в письмах от 24.10.2024 № 03-07-11/103781, от 15.11.2024 № 03-11-11/113457 пояснил, что НДС не включается в доходы по УСН. Соответственно, и для расчета лимита по НДС он не учитывается.

Доходы по УСН для НДС-лимита учитываются кассовым методом.

В доходы для расчета лимитов не включаются:

  • положительная курсовая разница;

  • субсидии при безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность имущества.

Кроме того, у ИП в доходы при расчете лимита для целей освобождения от НДС в 2026 году не включаются проценты по вкладам (счетам) за 2025 год при соблюдении условий:

  • доходы за 2025 годы были менее 60 млн руб., в том числе по ПСН;

  • льгота действует с 01.04.2026 по 31.12.2026.

Для расчета НДС-лимита учитываются не только доходы по УСН.

Для целей применения льгот по НДС (освобождение и пониженные ставки) с начала года при переходе на УСН учитываются доходы за прошлый год по всем режимам налогообложения: ОСНО, ЕСХН, ПСН, АУСН.

Также для целей применения льгот по НДС в течение года упрощенцы учитывают доходы за текущий год по УСН, ПСН, АУСН.

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Пример по НДС-лимиту на УСН

ИП на УСН в 2025 году получил доход 18 млн руб. Лимит по НДС не превышен.

С 01.01.2026 он оформи патент на 3 месяца. Доход по ПСН составил 10 млн руб. Дохода по УСН не было.

В апреле 2026 ИП получил доход по УСН 10,5 млн руб. Таким образом в апреле общий доход ИП составил 20,5 млн руб. Лимит превышен.

С 1 мая ИП должен платить НДС. Он может выбрать ставку 22% или ставку 5%. Применять ставку 5% он может, пока его доход не превысит 272,5 млн руб.

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