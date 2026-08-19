Все лимиты по УСН для НДС и как их считать + пример

Лимиты по НДС на УСН

С 2026 года право на освобождение от НДС при УСН работает при доходе до 20 млн руб.

Планировалось, что с 2027 года лимит будет снижаться, но в НК внесли поправки.

Для сохранения льготы по НДС с начала текущего года лимит доходов за предыдущий год должен быть такой:

в 2026, 2027, 2028 – 20 млн руб.;

в 2029 году ­– 15 млн руб.;

в 2030 году и далее – 10 млн руб. ­­

Для сохранения льготы по НДС в течение текущего года лимит доходов за текущий год должен быть такой:

в 2026, 2027, 2028, 2029 – 20 млн руб.;

в 2030 году ­– 15 млн руб.;

в 2031 году и далее – 10 млн руб. ­­

Эти лимиты прописаны в статье 145 НК РФ.

Кроме того, есть лимиты дохода по УСН для целей применения льготных ставок НДС 5% и 7%. Причем эти лимиты ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор.

Эти лимиты прописаны в статье 164 НК РФ.

Применять льготные ставки НДС можно при таком доходе:

5% ­– до 250 млн руб. х к-т (в 2026 году ­– 272,5 млн руб.);

7% – до 450 млн руб. х к-т (в 2026 году ­– 490,5 млн руб.).

Смотрите НДС-лимиты на УСН в нашей таблице.

Год Лимит дохода для льготы по НДС с 1 января следующего года Лимит дохода для льготы по НДС в текущем году Лимит для ставки НДС 5% Лимит для ставки НДС 7% 2026 20 млн 20 млн 272,5 млн 490,5 млн 2027 20 млн 20 млн 250 млн х к-т 2027 года 450 млн х к-т 2027 года 2028 20 млн 20 млн 250 млн х к-т 2028 года 450 млн х к-т 2028 года 2029 15 млн 20 млн 250 млн х к-т 2029 года 450 млн х к-т 2029 года 2030 10 млн 15 млн 250 млн х к-т 2030 года 450 млн х к-т 2030 года 2031 10 млн 10 млн 250 млн х к-т 2031 года 450 млн х к-т 2031 года

За лимитами надо следить как по итогам прошлого года, так и в текущем году.

Если лимит для освобождения от НДС 20 млн руб. превышен в прошлом году, НДС надо платить с 1 января текущего года.

Если лимит для освобождения от НДС 20 млн руб. превышен в текущем году, НДС надо платить с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение.

Если лимит для ставки НДС 5% превышен в прошлом году, НДС 7% надо применять с 1 января текущего года.

Если лимит для ставки НДС 5% превышен в текущем году, НДС 7% надо применять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение.

Если лимит для ставки НДС 7% превышен в прошлом году, то налогоплательщик применяет ОСНО и ставку НДС 22%.

Если лимит для ставки НДС 7% превышен в текущем году, НДС 22% надо применять с 1-го числа месяца, в котором было превышение.

Когда надо платить НДС при превышении лимитов, смотрите в нашей таблице.