Все лимиты по УСН для НДС и как их считать + пример

Лимиты по НДС на УСН
С 2026 года право на освобождение от НДС при УСН работает при доходе до 20 млн руб.
Планировалось, что с 2027 года лимит будет снижаться, но в НК внесли поправки.
Для сохранения льготы по НДС с начала текущего года лимит доходов за предыдущий год должен быть такой:
в 2026, 2027, 2028 – 20 млн руб.;
в 2029 году – 15 млн руб.;
в 2030 году и далее – 10 млн руб.
Для сохранения льготы по НДС в течение текущего года лимит доходов за текущий год должен быть такой:
в 2026, 2027, 2028, 2029 – 20 млн руб.;
в 2030 году – 15 млн руб.;
в 2031 году и далее – 10 млн руб.
Эти лимиты прописаны в статье 145 НК РФ.
Кроме того, есть лимиты дохода по УСН для целей применения льготных ставок НДС 5% и 7%. Причем эти лимиты ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор.
Эти лимиты прописаны в статье 164 НК РФ.
Применять льготные ставки НДС можно при таком доходе:
5% – до 250 млн руб. х к-т (в 2026 году – 272,5 млн руб.);
7% – до 450 млн руб. х к-т (в 2026 году – 490,5 млн руб.).
Смотрите НДС-лимиты на УСН в нашей таблице.
Год
Лимит дохода для льготы по НДС с 1 января следующего года
Лимит дохода для льготы по НДС в текущем году
Лимит для ставки НДС 5%
Лимит для ставки НДС 7%
2026
20 млн
20 млн
272,5 млн
490,5 млн
2027
20 млн
20 млн
250 млн х к-т 2027 года
450 млн х к-т 2027 года
2028
20 млн
20 млн
250 млн х к-т 2028 года
450 млн х к-т 2028 года
2029
15 млн
20 млн
250 млн х к-т 2029 года
450 млн х к-т 2029 года
2030
10 млн
15 млн
250 млн х к-т 2030 года
450 млн х к-т 2030 года
2031
10 млн
10 млн
250 млн х к-т 2031 года
450 млн х к-т 2031 года
За лимитами надо следить как по итогам прошлого года, так и в текущем году.
Если лимит для освобождения от НДС 20 млн руб. превышен в прошлом году, НДС надо платить с 1 января текущего года.
Если лимит для освобождения от НДС 20 млн руб. превышен в текущем году, НДС надо платить с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение.
Если лимит для ставки НДС 5% превышен в прошлом году, НДС 7% надо применять с 1 января текущего года.
Если лимит для ставки НДС 5% превышен в текущем году, НДС 7% надо применять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было превышение.
Если лимит для ставки НДС 7% превышен в прошлом году, то налогоплательщик применяет ОСНО и ставку НДС 22%.
Если лимит для ставки НДС 7% превышен в текущем году, НДС 22% надо применять с 1-го числа месяца, в котором было превышение.
Когда надо платить НДС при превышении лимитов, смотрите в нашей таблице.
Превышение лимита в прошлом году
Превышение лимита в текущем году
Лимит дохода для освобождения от НДС
С 1 января текущего года надо платить НДС (5%, 7% или 22%)
С 1 числа следующего месяца надо платить НДС (5%, 7% или 22%)
Лимит дохода для ставки НДС 5%
С 1 января текущего года надо платить НДС 7%
С 1 числа следующего месяца надо платить НДС 7%
Лимит дохода для ставки НДС 7%
С 1 января текущего года надо платить НДС 22%
С 1 числа текущего месяца надо платить НДС 22%
Как считать лимит доходов по УСН для НДС
Лимит дохода для целей НДС (как для льготы, так и для пониженной ставки) определяют в соответствии со статьей 346.15 НК и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 НК.
В статье 346.15 НК идет отсылка к статье 248 НК, где сказано, что при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с НК налогоплательщиком покупателю, а также сумма туристического налога.
Таким образом, для расчета лимита доходы учитываются без НДС.
Минфин в письмах от 24.10.2024 № 03-07-11/103781, от 15.11.2024 № 03-11-11/113457 пояснил, что НДС не включается в доходы по УСН. Соответственно, и для расчета лимита по НДС он не учитывается.
Доходы по УСН для НДС-лимита учитываются кассовым методом.
В доходы для расчета лимитов не включаются:
положительная курсовая разница;
субсидии при безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность имущества.
Кроме того, у ИП в доходы при расчете лимита для целей освобождения от НДС в 2026 году не включаются проценты по вкладам (счетам) за 2025 год при соблюдении условий:
доходы за 2025 годы были менее 60 млн руб., в том числе по ПСН;
льгота действует с 01.04.2026 по 31.12.2026.
Для расчета НДС-лимита учитываются не только доходы по УСН.
Для целей применения льгот по НДС (освобождение и пониженные ставки) с начала года при переходе на УСН учитываются доходы за прошлый год по всем режимам налогообложения: ОСНО, ЕСХН, ПСН, АУСН.
Также для целей применения льгот по НДС в течение года упрощенцы учитывают доходы за текущий год по УСН, ПСН, АУСН.
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Пример по НДС-лимиту на УСН
ИП на УСН в 2025 году получил доход 18 млн руб. Лимит по НДС не превышен.
С 01.01.2026 он оформи патент на 3 месяца. Доход по ПСН составил 10 млн руб. Дохода по УСН не было.
В апреле 2026 ИП получил доход по УСН 10,5 млн руб. Таким образом в апреле общий доход ИП составил 20,5 млн руб. Лимит превышен.
С 1 мая ИП должен платить НДС. Он может выбрать ставку 22% или ставку 5%. Применять ставку 5% он может, пока его доход не превысит 272,5 млн руб.
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