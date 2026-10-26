Совмещение бухгалтерского и налогового учета в 2026 году: понятный алгоритм

Шаг 2. Разберитесь с расхождениями: постоянные и временные разницы

Расхождения между учетами — это норма. Их нужно не скрывать, а фиксировать и правильно учитывать.

Тип разницы Что это Пример К чему приводит Постоянная Доход/расход признают только в одном учете Представительские расходы сверх норматива в налоговом учете Постоянные налоговые расходы/доходы (ПНР/ПНД) Временная Доход/расход есть в обоих учетах, но в разные периоды Разные методы амортизации или разные даты признания операции Отложенные налоговые активы/обязательства (ОНА/ОНО)

Для учета временных разниц используйте ПБУ 18/02: он помогает корректно отразить налоговый эффект в отчетности.