Совмещение бухгалтерского и налогового учета в 2026 году: понятный алгоритм

Шаг 1. Закрепите правила в учетной политике
У вас должно быть два набора правил — отдельно для бухгалтерского и отдельно для налогового учета. Их можно оформить одним приказом с двумя разделами или двумя отдельными документами.
Что зафиксировать:
В бухгалтерской политике: лимит стоимости основных средств, метод амортизации, способ оценки запасов.
В налоговой политике: метод признания доходов и расходов, перечень прямых расходов, правила создания резервов.
Иногда сознательно оставляют различия (например, в методах амортизации), чтобы управлять нагрузкой. Главное — заранее понимать, какие разницы возникнут и как их отражать.
Шаг 2. Разберитесь с расхождениями: постоянные и временные разницы
Расхождения между учетами — это норма. Их нужно не скрывать, а фиксировать и правильно учитывать.
Тип разницы
Что это
Пример
К чему приводит
Постоянная
Доход/расход признают только в одном учете
Представительские расходы сверх норматива в налоговом учете
Постоянные налоговые расходы/доходы (ПНР/ПНД)
Временная
Доход/расход есть в обоих учетах, но в разные периоды
Разные методы амортизации или разные даты признания операции
Отложенные налоговые активы/обязательства (ОНА/ОНО)
Для учета временных разниц используйте ПБУ 18/02: он помогает корректно отразить налоговый эффект в отчетности.
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Что изменилось в 2026 году: важные правки
Эти изменения напрямую влияют на то, как вы будете «стыковать» два учета:
ПБУ 18/02 (с 29.09.2026). Пересчет ОНА и ОНО из‑за изменения ставки налога на прибыль теперь нужно отражать в той же статье отчетности, где была исходная операция. Если операция попала в чистую прибыль — налоговый эффект тоже идет в чистую прибыль. Если в совокупный финансовый результат без включения в чистую прибыль — туда же.
НДС для компаний на УСН. Лимит освобождения от НДС снижен с 60 до 20 млн рублей. Если доходы за 2025 год превысили 20 млн, компания становится плательщиком НДС и должна выбрать ставку: 22% с вычетами либо специальные 5% и 7% без вычетов. Это меняет налоговую базу и требует синхронизации данных.
Федеральный инвестиционный вычет (ФИНВ). С 2026 года его нельзя применять к объектам, которые не подлежат амортизации, приобретены за счет субсидий или с повышающим коэффициентом.
Сомнительные долги. Теперь в их состав можно включать задолженность по штрафам, пеням и санкциям, если она подтверждена решением суда по договорам реализации.
Практические приемы, чтобы все работало
Сближайте методы там, где это возможно. Например, если в бухгалтерском учете вы используете линейный метод амортизации, попробуйте согласовать такой же и для налогового (если это допустимо). Это сократит объем временных разниц.
Настройте автоматическую сверку. В ERP‑системах можно включить параллельный учет и автоматическое выявление расхождений по ключевым статьям: амортизация, резервы, нормируемые расходы. Это экономит время и снижает риск ошибок.
Ведите реестр разниц. Простой список с колонками «Статья», «Причина», «Сумма», «Тип разницы» помогает быстро находить источники расхождений и объяснять их аудиторам или налоговой.
Регулярно обновляйте правила. Законы меняются, и то, что работало в прошлом году, может потребовать корректировки сегодня.
Итог: как понимать «совмещение» на практике
«Совместить» — не значит сделать два учета одинаковыми. Это значит выстроить прозрачную систему, где вы четко видите, где и почему цифры разошлись, и можете корректно отразить налоговый эффект. Такой подход делает отчетность понятной для внутренних пользователей и снижает риски при внешних проверках.
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