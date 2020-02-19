Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как пенсионеру получить имущественный вычет по НДФЛ

До 2012 года если у пенсионера не было дополнительных доходов, имущественный вычет на покупку жилья он получить не мог. Однако, с 1 января 2012 г. в НК был добавлен особый порядок переноса остатка вычета для лиц, получающих пенсии

О чем важно помнить, чтобы получить вычет, рассказывает НДФЛка в своем блоге.

Зачем подписываться на блоги компаний? 

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :

 Открыть оригинал изображения (1242x835, 0.5 Мб)

 

Стань экспертом

Федеральная налоговая служба

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ»
Новости директору
 
Незаконно полученные пенсии и пособия придется вернуть
 
Новости директору
 
Бизнесменов огорчает бедность пенсионеров Подмосковья
 
Бухгалтерские новости
 
Как пенсионеру в 2017 году получить и перенести имущественный вычет
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ