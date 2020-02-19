Как пенсионеру получить имущественный вычет по НДФЛ

До 2012 года если у пенсионера не было дополнительных доходов, имущественный вычет на покупку жилья он получить не мог. Однако, с 1 января 2012 г. в НК был добавлен особый порядок переноса остатка вычета для лиц, получающих пенсии

О чем важно помнить, чтобы получить вычет, рассказывает НДФЛка в своем блоге.