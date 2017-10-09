ФНС изменит свою программу из-за отчетов по налогу на имущество

262

Контрольное соотношение налоговой декларации по налогу на имущество реализует сопоставление показателя строки 141 Раздела 2 формы с суммарным значением показателей строк 050 всех блоков строк Раздела 2.1 формы Декларации.



При этом все значения стоимостных показателей Декларации указываются в полных рублях.

Следовательно, при сопоставлении показателей строки 141 Раздела 2 Декларации и суммы показателей строк 050 Раздела 2.1 Декларации, предусмотренном контрольным соотношением 1.19, возможны расхождения, обусловленные возможным округлением указанных стоимостных показателей.



В связи с изложенным, ФНС намерена в срок до 15.10.2017 доработать программное обеспечение по проверке контрольных соотношений показателей форм Декларации в части реализации допущения возможности различия значения показателя строки 141 Раздела 2 и суммарного значения показателей строк 050 всех блоков строк Раздела 2.1 на величину, не превышающую произведение 0,49 руб. на количество заполненных блоков строк 010-050 Раздела 2.1 Декларации.

Об этом ФНС сообщает в письме № БС-4-21/18436@ от 15.09.2017.