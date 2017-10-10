Что с 2018 года изменится в имущественных налогах

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С 01.01.2018 вступают в силу поправки в НК относительно имущественных налогов.

ФНС в своем письме № БС-4-21/19836@ от 03.10.2017 сделала обзор вышеназванных изменений.

1) Упрощен порядок предоставления налоговых льгот физлицам по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество

Физлица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения.

2) Уточнены особенности определения налоговой базы (исходя из кадастровой стоимости), исчисления и уплаты налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества

В случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимости, указанного в подпункте 3 или 4 пункта 1 статьи 378.2 НК, была определена в соответствии в течение налогового (отчетного) периода, определение налоговой базы и исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) по текущему налоговому периоду в отношении данного объекта осуществляются исходя из кадастровой стоимости, определенной на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

3) К полномочиям субъектов РФ отнесено установление порядка применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность.

4) Установлен новый порядок расчета земельного налога в случае определения кадастровой стоимости земельных участков вследствие изменения их количественных и (или) качественных характеристик

Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения вида разрешенного использования или его перевода из одной категории земель в другую учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости этого земельного участка.