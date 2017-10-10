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Куда ИФНС направит требование, если налогоплательщик сдает отчеты по ТКС через нескольких операторов

10.10.17 15:47
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ИФНС направит требование по электронному каналу, который использовался налогоплательщиком при сдаче последней декларации.

С 01.01.2017 года плательщики НДС должны представлять пояснения по ТКС через оператора ЭДО. При этом, пояснения, представленные на бумажном носителе, не считаются представленными.

Законодательство РФ не ограничивает налогоплательщиков в использовании услуг нескольких операторов для взаимодействия с налоговыми органами, что приводит к наличию нескольких действующих электронных адресов у одного налогоплательщика.

В случае одновременного установления нескольких электронных адресов налогоплательщику отправка документов налоговиками производится в приоритетном порядке на последний адрес, с которого осуществлялось электронное взаимодействие с налоговым органом.

Об этом сообщается в письме ФНС № ЕД-4-15/18885@ от 21.09.2017.

В документе отмечается что при формировании ответа на требование о представлении пояснений к налоговой декларации по НДС, налогоплательщик имеет возможность самостоятельно внести идентификатор данной декларации, который отображен в Квитанции о приеме или Извещении о вводе налоговой декларации.

Вместе с тем в случае использования нескольких электронных адресов налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган об адресе, на который необходимо осуществлять направление документов в электронной форме по ТКС.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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