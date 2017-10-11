Формат заявления на получение патента изменился
11.10.17 07:31
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ФНС признала утратившим силу приказ об утверждении электронного формата представления заявления на получение патента (форма № 26.5-1).
Старый формат больше не требуется потому, что недавно был утвержден новый, вместе с формой заявления о переходе на ПСН.
Обновление формы понадобилось из-за добавления нового вида деятельности, попадающего под патентную систему налогообложения - общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.