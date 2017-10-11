Собянина просят сохранить льготу по налогу на движимое имущество московских компаний

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Торгово-промышленная палата РФ направила мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением сохранить в столице льготу по налогу на движимое имущество организаций, которой компании могут лишиться с 1 января 2018 года.

Об этом RNS рассказал глава ТПП Сергей Катырин. Палата разработала проект закона для Москвы и просит инициировать внесение изменений в закон №364 «О налоге на имущество организаций».

«Суть дела в следующем. В соответствии с поправками в Налоговый кодекс с 1 января 2018 года налог на движимое имущество для бизнеса, принятое на учет после 1 января 2013 года, передается из федерального ведения в компетенцию региональных властей. Иными словами, они могут предусмотреть в территориальном законодательстве такую льготу, а могут и нет. Большинство регионов, безусловно, воспользуются моментом и льготу не введут, получив, таким образом, дополнительный источник пополнения своего, как правило, не слишком богатого бюджета», — пояснил Катырин.

По мнению ТПП, отказ от льготы приведет к резкому повышению налоговой нагрузки на имущество компаний с 1 января 2018 года. Это, в свою очередь, приведет к снижению интереса к инвестиционным проектам.

«Введение налоговой льготы на территории Москвы сохранит нынешний уровень фискальной нагрузки на предпринимателей, сдержит рост потребительских цен, а также тарифов на перевозки для юридических и физических лиц, которые в противном случае обязательно вырастут. Палата неоднократно по просьбе предпринимательского сообщества заявляла о необходимости на законодательном уровне добиться сохранения льготы и предлагала регионам сделать это. Льготу уже решили сохранить в Республике Татарстан, в Нижегородской, а недавно и в Московской области», — считает Катырин.

Впрочем, предложение ТПП может оказаться ненужным в ближайший год, ведь Правительство одобрило законопроект предусматривающий изменение срока передачи полномочий субъектам Федерации по установлению налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества с 2018 года на 2019 год.