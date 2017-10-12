Клерков атакуют телефонные спамеры

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Накануне сразу несколько наших читателей пожаловались на назойливые звонки и СМС с различными рекламными предложениями.

Так, одна наша постоянная читательница в своем блоге негодует по поводу рекламной атаки, которая началась после получения скидочной карты магазина «Пятерочка». Причем еще на этапе ее оформления наша читательница убедилась, что в анкете нет никаких лишних галочек, которыми может быть завуалировано разрешение на спам-рассылки.

Случилось мне получить в "Пятерочке" карту и посыпались мне повсюду уведомления и сообщения, СМС и все возможные мессенджеры. Но я то человек бывалый, я при оформлении все галки проверяю. Залезла в личный кабинет - никаких галок.

Написала в техподдержку, а они мне: зайдите в личный кабинет, уберите галки. Звоню на горячую линию, они проверяют: номер телефона, ФИО, дату рождения, когда была последняя покупка и что ты тогда купил!!!! Не полезла выяснять когда и что покупала, на что мне сказали, а вот есть еще галка, которую не убрали, таки уберите и будет вам счастье.

Я опять в личный кабинет, НЕТ нигде галок. Опять звоню, в этот раз рассказываю им все, спрашиваю: где галка? Оказывается эта галка тадам не в личном кабинете, а у них в программе.

Написала им ВСЁ, что я думаю.

- Svetishe

В комментариях блогеры «Клерка» рассказывают, кому какие звонки и рассылки рекламно-назойливого характера поступают.

В основном покоя нет от салонов красоты, медицинских центров и компаний, настойчиво предлагающих срочно похудеть. Среди источников агрессивной рекламы в виде всевозможных рассылок бухгалтеры также часто упоминают «Актион».

Что касается салонов красоты, то клерки предложили такой ответ на их назойливые предложения:

Я им рассказываю, что переехала в деревню, хожу в резиновых сапогах и куры меня и такой любят, а мне больше и не надо.

Еще один наш читатель в теме форума «Достали телефонные спамеры» накануне пожаловался на якобы рекламу, которую рассылают мошенники с целью поживиться за счет наивных граждан.

новое "осеннее обострение" от мошенников.

Получил СМС, якобы от Альфа-банка об оплате перелета в Кемер из Москвы.

Типа для "подробности" загадочный номер со ссылочкой.

Тихо поржал! Зачем мне с Москвы? Почему Альфа-банк? С какого праздника я за "подробностями" полезу на неизвестный номерочек?

А ведь наверняка кто-то клюнет, пойдёт по ссылке и останется без средств на телефоне. И с учетом предоставляемых лимитов, будет ещё и должен!

В Альфа-банке пожали плечами :мы не рассылаем такие сообщения в принципе, да ещё с таких персональных телефонных номеров!

В пункте "билайн" отказались признавать "своего" мошенника: граждане вольны менять оператора без изменения номера!

Всё! Круг замкнулся.

- YUM

А вы часто получаете рекламные рассылки и звонки? Как боретесь с этим явлением? Поделитесь с клерками своим опытом.