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ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

11.10.17 20:51
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Отсрочку по переходу на онлайн-ККТ получат предприниматели, занимающиеся торговлей, но не имеющие наемного персонала (т.е. самозанятые). Такой вывод можно сделать из выступления заместителя руководителя ФНС РФ Даниил Егоров на совместной пресс-конференции Сбербанка, ФНС и компании «Эвотор».

Три недели назад Владимир Путин согласился с предложением «ОПОРЫ РОССИИ» сдвинуть сроки введения обязанности применения ККТ для некоторых категорий бизнеса на 2019 год. Речь шла о неторговых видах деятельности, т.е. об услугах населению. Однако из слов Егорова следует, что для ИП без работников, занимающихся торговым бизнесом, тоже могут предоставить отсрочку.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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26 мнений
Клерк
msneg

MissCherie, Вы писали:

Сначала бездумно загнать всех в безвыходную ситуацию, а потом делать поблажки.

Сразу никак не думается?

 А так нет эффекта неожиданности и благодарности властям.

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Аноним
, Иркутск
Ураааа! Неужели?? Слава Богу! Не буду значит закрываться! Уже перестала  ведь товар возить. Не буду прозябать на маленькую пенсию! 
Клерк
klerk.nsk
, Новосибирск
как ИП может заниматься торговым розничным бизнесом без наемных работников? У него есть клоны, которые закупают товар, пока он стоит за прилавком? 
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Аноним
, Краснодар

klerk.nsk, Вы писали:

как ИП может заниматься торговым розничным бизнесом без наемных работников? У него есть клоны, которые закупают товар, пока он стоит за прилавком? 

 

элементарно и вариантов куча. товар давно уже привозят сами поставщики. да и не обязательно стоять всегда за прилавком во время закупки
Клерк
klerk.nsk
, Новосибирск
элементарно и вариантов куча. товар давно уже привозят сами поставщики. да и не обязательно стоять всегда за прилавком во время закупки

 да ладно.... и за уборщицу, и за грузчика, и за товароведа... впаривайте все это налоговикам, они поверят

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Аноним
, Иркутск

Аноним, Вы писали:

klerk.nsk, Вы писали:

как ИП может заниматься торговым розничным бизнесом без наемных работников? У него есть клоны, которые закупают товар, пока он стоит за прилавком? 

 

элементарно и вариантов куча. товар давно уже привозят сами поставщики. да и не обязательно стоять всегда за прилавком во время закупки

 Да есть , конечно! Я работаю сама. Без работников. В отпуск еду, закрываю. Болею -закрываю. А что делать. Хотя бы какая то копейка, помогает не жить на мизерную пенсию. А если введут ККТ, то тогда это конец нам. Так у нас многие работают

<b>Модератор</b>
Над.К
klerk.nsk, а что Вас так удивило? Огромное количество ИПшников в стране так работает. Торговля это не обязательно магазин с товароведами и грузчиками ;)
Клерк
Sigma_21
, Пенза

Аноним, Вы писали:

Ураааа! Неужели?? Слава Богу! Не буду значит закрываться! Уже перестала  ведь товар возить. Не буду прозябать на маленькую пенсию! 

 Рано радоваться: речь они ведут не об отмене, а об ОТСРОЧКЕ, как для мелкой торговли, так и для услуг. Повесить такой камушек на услуги - все равно что приказать перевозить не менее чем по 3 тонны всем машинам - и большегрузам и такси, большие только чертыхнуться а таксишки просто не сдвинутся с места. И какая разница, когда они загнутся - с 1 июля или на год-полтора попозже?

Клерк
Sigma_21
, Пенза
так работают тысячи все сами иногда мужья помогают

 Уже нарушение - трудового кодекса, налогового, гражданского... Вот и скажите потом, что работаете честно.)))

Клерк
MissCherie
, Тольятти

На самом деле у меня есть несколько ИП, которые работают САМИ (овощи-фрукты, канцтовары). 

И последнее время они все на нервах, т.к. покупку кассы не тянут. Думают о реальном закрытии. Понятно, что такая мелкая торговля не приносит больших доходов, но им хватает. А так получат безработных.

Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
 Уже нарушение - трудового кодекса, налогового, гражданского... Вот и скажите потом, что работаете честно.)))

 Работа на грани выживания, и действия в рамках здравого смысла (пусть и в нарушение "законов") - не есть нечестно.

Клерк
MissCherie
, Тольятти

Кстати, введением ограничения по применению ККТ только для ИП без работников, они только усугубят ситуацию с официальным трудоустройством наемных работников.

Подобная ситуация была в прошлые годы. Когда ИП на ЕНВД запрещали уменьшать налог на свои взносы.

Ведь официально трудоустроив 1 работника, помимо налогов с ФОТ. ИП попадает на оплату работы бухгалтера, т.к. самому разобраться в хитросплетениях отчетности нереально. Попадает на ограничение по ЕНВД 50%. И будет еще попадать на ККТ.

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Аноним
, Астрахань

Sigma_21, Вы писали:

так работают тысячи все сами иногда мужья помогают

 Уже нарушение - трудового кодекса, налогового, гражданского... Вот и скажите потом, что работаете честно.)))

 с каких пор помощь наказуема законом? может тогда привлекать и соседей , которые что-то помогли или оказали услуги?:)

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Аноним
, Архангельск

klerk.nsk, Вы писали:

как ИП может заниматься торговым розничным бизнесом без наемных работников? У него есть клоны, которые закупают товар, пока он стоит за прилавком? 

 через сайт закупки, если выходной наверное раз в полгода, закрываюсь

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Аноним
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

Ураааа! Неужели?? Слава Богу! Не буду значит закрываться! Уже перестала  ведь товар возить. Не буду прозябать на маленькую пенсию! 

 ;)

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Аноним
, Самара

автозапчасти. Работаю один. Жена помогает убираться. Товар заказываю у поставщиков через интернет, привозят сами. В сентябре был 2 недели в отпуске, закрывался. Потом заболел, еще неделю не работал.

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