ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

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Отсрочку по переходу на онлайн-ККТ получат предприниматели, занимающиеся торговлей, но не имеющие наемного персонала (т.е. самозанятые). Такой вывод можно сделать из выступления заместителя руководителя ФНС РФ Даниил Егоров на совместной пресс-конференции Сбербанка, ФНС и компании «Эвотор».

Три недели назад Владимир Путин согласился с предложением «ОПОРЫ РОССИИ» сдвинуть сроки введения обязанности применения ККТ для некоторых категорий бизнеса на 2019 год. Речь шла о неторговых видах деятельности, т.е. об услугах населению. Однако из слов Егорова следует, что для ИП без работников, занимающихся торговым бизнесом, тоже могут предоставить отсрочку.