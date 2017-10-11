ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Отсрочку по переходу на онлайн-ККТ получат предприниматели, занимающиеся торговлей, но не имеющие наемного персонала (т.е. самозанятые). Такой вывод можно сделать из выступления заместителя руководителя ФНС РФ Даниил Егоров на совместной пресс-конференции Сбербанка, ФНС и компании «Эвотор».
Три недели назад Владимир Путин согласился с предложением «ОПОРЫ РОССИИ» сдвинуть сроки введения обязанности применения ККТ для некоторых категорий бизнеса на 2019 год. Речь шла о неторговых видах деятельности, т.е. об услугах населению. Однако из слов Егорова следует, что для ИП без работников, занимающихся торговым бизнесом, тоже могут предоставить отсрочку.
Сначала бездумно загнать всех в безвыходную ситуацию, а потом делать поблажки.
Сразу никак не думается?
MissCherie, Вы писали:
А так нет эффекта неожиданности и благодарности властям.
klerk.nsk, Вы писали:
да ладно.... и за уборщицу, и за грузчика, и за товароведа... впаривайте все это налоговикам, они поверят
Аноним, Вы писали:
Да есть , конечно! Я работаю сама. Без работников. В отпуск еду, закрываю. Болею -закрываю. А что делать. Хотя бы какая то копейка, помогает не жить на мизерную пенсию. А если введут ККТ, то тогда это конец нам. Так у нас многие работают
Продуктовый закрываете? На время отпуска? Что за продукты, не секрет?
Аноним, Вы писали:
Не продукты. Белье.
Аноним, Вы писали:
Рано радоваться: речь они ведут не об отмене, а об ОТСРОЧКЕ, как для мелкой торговли, так и для услуг. Повесить такой камушек на услуги - все равно что приказать перевозить не менее чем по 3 тонны всем машинам - и большегрузам и такси, большие только чертыхнуться а таксишки просто не сдвинутся с места. И какая разница, когда они загнутся - с 1 июля или на год-полтора попозже?
Уже нарушение - трудового кодекса, налогового, гражданского... Вот и скажите потом, что работаете честно.)))
На самом деле у меня есть несколько ИП, которые работают САМИ (овощи-фрукты, канцтовары).
И последнее время они все на нервах, т.к. покупку кассы не тянут. Думают о реальном закрытии. Понятно, что такая мелкая торговля не приносит больших доходов, но им хватает. А так получат безработных.
Работа на грани выживания, и действия в рамках здравого смысла (пусть и в нарушение "законов") - не есть нечестно.
Кстати, введением ограничения по применению ККТ только для ИП без работников, они только усугубят ситуацию с официальным трудоустройством наемных работников.
Подобная ситуация была в прошлые годы. Когда ИП на ЕНВД запрещали уменьшать налог на свои взносы.
Ведь официально трудоустроив 1 работника, помимо налогов с ФОТ. ИП попадает на оплату работы бухгалтера, т.к. самому разобраться в хитросплетениях отчетности нереально. Попадает на ограничение по ЕНВД 50%. И будет еще попадать на ККТ.
Sigma_21, Вы писали:
с каких пор помощь наказуема законом? может тогда привлекать и соседей , которые что-то помогли или оказали услуги?
klerk.nsk, Вы писали:
через сайт закупки, если выходной наверное раз в полгода, закрываюсь
"Стокгольмский" эффект в чистом виде...
Аноним, Вы писали:
автозапчасти. Работаю один. Жена помогает убираться. Товар заказываю у поставщиков через интернет, привозят сами. В сентябре был 2 недели в отпуске, закрывался. Потом заболел, еще неделю не работал.