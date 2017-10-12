Как заполнить декларацию по водному налогу

8

Налоговые ставки водного налога по видам водопользования установлены пунктом 1 статьи 333.12 НК.

Однако ставки водного налога в отношении водных объектов, расположенных на территории Республики Крым и города Севастополя, Налоговым Кодексом не установлены.

Как же заполнить декларацию налогоплательщикам этих регионов?

ФНС в своем письме № СД-4-3/19437@ от 27.09.2017 дала рекомендации.

Водопользователями Крыма и Севастополя в налоговой декларации по водному налогу могут указываться коды водопользования:

- при заборе (изъятии) водных ресурсов из водных объектов для водоснабжения населения: для Республики Крым - 50091, для г. Севастополя - 50092;

- при заборе воды из территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод: для Азовского моря - 13040, для Черного моря - 13050;

- при использовании акватории территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод: для Азовского моря - 22040, для Черного моря - 22050;

- при использовании водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики - 32100;

- при использовании водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях - 41200.