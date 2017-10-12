Как ПФР и ФНС будут корректировать сальдо по взносам

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Данные о сальдо по взносам, переданные из ПФР в ФНС, как известно, нуждаются в корректировке.

Недавно по этому поводу вышло совместное письмо ФНС и ПФР N НП-30-26/13859/3н-4-22/17710@ от 1 сентября 2017.



Документом регламентирован порядок взаимодействия двух ведомств при возникновении вопросов о корректировке переданных сведений, который вступает в силу после утверждения форматов обмена и доработки программного обеспечения.

До настоящего времени указанный Порядок взаимодействия в силу не вступил.



При необходимости корректировки сальдовых остатков, выгрузка данных осуществляется по обращениям плательщиков. Об этом информирует ОПФР по Челябинской области в «Вестнике» (№18 за октябрь 2017).

Анализ рассмотрения обращений плательщиков показал, что проблемы имеются как на стороне органов ПФР, так и на стороне налоговых органов. Большинство обращений вызвано тем, что в налоговых органах информация из переданных файлов о платежах, произведенных плательщиками в 2016 году, не отражается в карточке расчета с бюджетом. Как следствие, плательщику направляется требование по уплате несуществующей задолженности и производится списание денежных средств с расчетных счетов.

В настоящее время, между ведомствами достигнута договоренность о принятии максимально возможных мер для урегулирования ситуации в случае некорректно переданных (принятых) данных.

При обращении плательщиков в территориальные органы ПФР, после проведения сверки расчетов с плательщиком, выдается справка о состоянии расчетов, заверенная печатью и подписью руководителя, которая является подтверждением факта отсутствия задолженности. При ее предъявлении территориальные налоговые органы региона приостанавливают процедуру взыскания в пределах пресекательных сроков.

При обращении плательщиков в налоговые органы будет произведен детальный анализ по наличию и корректности информации, переданной из Отделения ПФР. В случае необходимости, без перенаправления плательщика между ведомствами, УФНС будет направлен запрос в Отделение ПФР для корректировки сальдовых остатков по страховым взносам.

После реализации Порядка взаимодействия по всем обращениям плательщиков, в случае необходимости, будет принято Решение о корректировке, которое будет направлено в УФНС области для приведения в соответствие данных по расчету с бюджетом