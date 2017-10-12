Не доросли еще: Госдума отклонила все законопроекты о прогрессивной шкале НДФЛ

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Сегодня в Госдуме были рассмотрены сразу четыре законопроекта о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, их представили три фракции - «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.

Депутаты думской фракции «Справедливая Россия» предлагала ввести прогрессивную ставку начиная с доходов в 24 миллиона рублей в год. Доходы от 24 до 100 млн. предлагалось облагать по ставке 25%, от 100 до 200 млн. - 35%, а свыше 200 млн - 50%.

ЛДПР тоже предлагала рассчитывать размер НДФЛ в зависимости от уровня годового дохода налогоплательщика, но по другой схеме. По мнению представителей фракции, граждане, получающие менее 180 тысяч рублей в год, должны быть полностью освобождены от уплаты налога. Максимальная ставка, предложенная фракцией 70% при доходах свыше 100 млн. рублей.

Фракция КПРФ предлагала свою прогрессивную шкалу НДФЛ, в зависимости от месячного дохода физического лица. Сумма дохода до 400 тысяч рублей в месяц должна была облагаться НДФЛ по действующей на сегодня основной ставке — 13%, от 400 тысяч до миллиона рублей — от 13 до 30%, а доходы свыше миллиона в месяц — налогом в размере 50%.

Все эти законопроекты были отклонены на пленарном заседании Госдумы.

Так, например, независимый депутат Рифат Шайхутдинов, считает, что вводить прогрессивный налог еще рано, пишет Парламентская газета. Для начала надо вывести из тени огромное количество самозанятых, которые сейчас вообще не платят налоги. Депутат выступает за введение налога на роскошь, а законопроекты о введении прогрессивной шкалы налогообложения считает популизмом.

Один из главных противников прогрессивной шкалы, глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, считает, что бюджет не получит существенных дополнительных доходов. И напомнил, что во время существования такой шкалы в России, 98,6% граждан платили налог по минимальной ставке. Кроме того, он заявил, что введение прогрессивного НДФЛ означает, что все граждане станут самостоятельными налогоплательщиками. И тогда в налоговые инспекции выстроится очередь в 60 млн.человек.