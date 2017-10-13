Клерк.Ру
 
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Не сняли с учета старую ККТ, потому что не обязаны? Значит у вас есть, что скрывать

13.10.17 09:27
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Как известно, с 2017 года у ИП отсутствует обязанность регистрироваться в качестве работодателя в ПФР или ИФНС. В этой связи у налоговиков нет информации о том, осуществляет ли тот или иной ИП выплаты в пользу физлиц, облагаемые взносами.

ИФНС не может определить причину несдачи предпринимателем РСВ. Возможно, он не обязан ее сдавать, а возможно, обязан, но не сдал – забыл или умышленно скрывается от уплаты взносов за сотрудников.

Что же делать налоговикам? Приходится проявлять смекалку. Читатель нашего форума недавно узнал, как ИФНС выявляет ИП-работодателей. Налоговики рассуждают логически, но к сожалению местами их логика хромает.

ИП приобрел новую онлайн-ККТ, а старый аппарат налоговики должны были снять с учета самостоятельно, о чем неоднократно сообщалось в письмах ФНС.

Так вот в налоговой инспекции посчитали:

старая ККТ+новая ККТ=2 ККТ.

А раз ККТ две, то и людей, работающих на них, тоже двое.

Один из них ИП. А кто второй? «Это наемный работник, которого ИП скрывает», - решили в ИФНС и потребовали от ИП сдачи РСВ.

Дозвонился, разъяснили ситуацию. Вообще мы не сняли с учета старую кассу (не онлайн кассу) и они ни решили что у нас две кассы, а один ИП по их мнению не может работать на двух кассах, значит есть работники.
- lemyrr

Участники обсуждения сиронизировали по поводу логики ФНС:

С ужасом жду ,когда налоговая начнет анализировать НД по ЕНВД, применяя такую логику "Разве может один человек обслуживать в магазине 150кв.м."...
- Аноним

Обсуждение происходит в теме форума «Расчет по страховым взносам ИП без работников, сдавать или нет нулевой».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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