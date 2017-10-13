Заполнение формы 6-НДФЛ вызывает вопросы даже у налоговиков

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После введения формы 6-НДФЛ, заполнение которой вызывает многочисленные вопросы, ФНС выпустила большое количество писем-разъяснений. Однако даже фискалы не всегда могут с хода разобраться во всех нюансах заполнения этой формы.

ФНС в своем письме № ГД-4-11/20102@ от 05.10.2017 призналась, что не знает, как заполнить 6-НДФЛ в случае выплаты уволенному работнику перерасчета среднего заработка за период нахождения в командировке.

С вопросом к налоговикам обратилась компания, в которой премии начисляются иногда уже после увольнения работников.

Например, дата увольнения и окончательного расчета работника 15.01.2017, в месяце увольнения с 11 по 12 января 2017 г. работник находился в служебной командировке. При окончательном расчете по зарплате работнику начислена и выплачена оплата за время нахождения в командировке (за вычетом удержанного НДФЛ) исходя из среднего заработка, исчисленного за последние 12 календарных месяцев. На основании приказа от 25.02.2017 выплачена (за вычетом удержанного НДФЛ) 27.02.2017 премия по итогам работы за 2016 г. По состоянию на конец отчетного месяца производится доначисление суммы среднего заработка за время нахождения в командировке, так как в момент окончательного расчета сумма оплаты по среднему заработку была рассчитана без учета премии по итогам работы за год (пп. "н" п. 2, п. 15 Положения N 922, Письмо Роструда от 03.05.2007 N 1253-6-1). 10.03.2017 выплачена доначисленная сумма (за вычетом удержанного НДФЛ).

Налоговики ответили, что по вопросу определения даты фактического получения при выплате организацией дохода в виде среднего заработка за время нахождения работника в служебной командировке подготовлен запрос в Минфин.

В этой связи в отношении отражения в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ операции по выплате уволенному сотруднику организации доначисленной суммы среднего заработка за время нахождения работника в служебной командировке будет сообщено дополнительно.