Если ФСС не принял к зачету расходы на выплату пособий, их надо обложить взносами

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Суммы начисленных работникам пособий по больничным листам придется обложить страховыми взносами, если при проверке по какой-то причине ФСС не принял их в зачет.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-15-07/56382 от 01.09.2017.

В перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 422 НК включены в том числе пособия и иные виды страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию.



Согласно части 4 статьи 4.7 Федерального закона № 255-ФЗ в случае выявления расходов на выплату страхового обеспечения, произведенных страхователем с нарушением законодательства РФ об обязательном соцстраховании, не подтвержденных документами, произведенных на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов, ФСС при проверке выносит решение о непринятии таких расходов к зачету.



Таким образом, суммы начисленных работнику выплат, которые не являются выплатами страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию по причине непринятия к зачету территориальным органом ФСС по результатам проверки правильности расходования средств на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.