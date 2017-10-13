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Кому продлят льготу по ЕНВД еще на три года

13.10.17 13:12
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении налоговой льготы для потребительских кооперативов, уплачивающих единый налог на вмененный доход.

Напомним, что эти организации могут применять ЕНВД независимо от численности работников, тогда как у остальных налогоплательщиков существует лимит по численности (100 человек). Но действие этой льготы должно было закончится с 1 января 2018 года.

По мнению авторов законопроекта, отмена льготы может резко ухудшить конкурентоспособность кооперативных организаций на рынке, приведёт к закрытию ряда предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, сокращению социальной деятельности потребительской кооперации на селе.. Если лишить организации потребительской кооперации налоговых льгот, они будут вынуждены поднять цены на товары.

В связи с этим было предложено продлить специальный налоговый режим для потребкооперативов ещё на три года.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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