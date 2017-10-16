Бизнесмены Ижевска будут по-новому считать ЕНВД

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Городской Думой города Ижевска принято Решение от 21.09.2017 № 396 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Ижевска от 27.11.2007 № 338 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории города Ижевска».

Указанным Решением увеличено значение А1 для всех видов предпринимательской деятельности.

Кроме того, отменено применение значение А3, учитывающее площадь торгового места при розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв.м. для расчета базовой доходности.

Решением введены дополнительные виды экономической деятельности и виды услуг, относящиеся в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р к бытовым услугам, и в отношении которых система налогообложения в виде ЕНВД не применялась, за исключением видов экономической деятельности и видов услуг, связанных с арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, грузовых транспортных средств, сельскохозяйственных машин и оборудования, офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику (код по ОКВЭД2 -77.11, 77.12, 77.31, 77.33, 77.33.1, 77.33.2, код по ОКПД2 – 77.11.10, 77.12.11, 77.31.10, 77.33.1).

Для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (впервые зарегистрированные после 1 января 2016 года) продлено до 31 декабря 2018 года действие пониженной налоговой ставки ЕНВД в размере 7,5%.

Документ вступает в силу с 01 января 2018 года.